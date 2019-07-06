«Есть вопросы по карточке и по пенальти. Ждем VAR». Что сказали Семак и Семин

Пока «Локо» праздновал завоевание Суперкубка и фотографировался на поле, на вопросы журналистов отвечал наставник «Зенита» Сергей Семак.

– Сложная получилась игра. Она же – первая официальная. Естественно, игроки много ошибались. Пропуская три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, как и вопросов. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно.

«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично. Были большие разрывы. Состояние у игроков тоже разное.

– Оправдала ли себя замена Нобоа на Ерохина?

– Ерохин в целом, если брать единоборства, объем работы в центре поля, сыграл неплохо. Но в целом команда играл не так, как хотелось бы. И не только в центре поля

– Лунев часто пропускает в ближний угол. Вы видите в этом проблему?

– Проблема в том, что вообще пропускаем. Виноват он или нет, разберем позже. Выигрывает и проигрывает вся команда. Вешать все на одного или двоих – не правильно.

– Были у вас вопросы по судейству?

– Да. И по первой желтой карточке (видимо, имеется ввиду первое предупреждение Магомеду Оздоеву. – Прим. ред.) – игрок чисто отобрал мяч, – и по неназначенному пенальти. Судьям тоже сложно. Ждем VAR в каждом матче.

Юрия Семина пришлось ждать почти полчаса. Победителям можно все простить. «Еще даже не собирается», – сообщали коллеги, которые смотрели прямые трансляции из раздевалки. Семин появился с золотой медалью на шее и постоянно улыбался.

– На стадионе «Динамо» я когда-то играл, и сегодня мне понравилась организация матча. Болельщики, думаю, остались довольны. Наши, надеюсь, больше. Футбол был хороший.

– Признайтесь: вы не хотели проигрывать чемпиону страны, который отнял у «Локо» это звание?

– То, что было вчера, мы забыли. Сегодня бились за первый трофей нового сезона. Чтобы Суперкубок приехал к нам, на «Локомотив».



– Насколько принципиально было выиграть Суперкубок после двух поражений в овертаймах в предыдущие годы?

– «Зенит» очень сильно укомплектован. Но для меня любой матч принципиален.

– Оцените игру новичков команды?

– Все были хороши. Детально разберем на теоретическом занятии в Баковке.



– Можете конкретно уточнить по Мурило?

– Раз он играет, значит, я им доволен. Дальнейшее зависит от него. Будет хорошо играть, будет выходить на поле.



– Что вы говорили игрокам, когда «Зенит» повел 2:1?

– Мы упустили инициативу и план по контратакующей игре перестал работать. Мы подсказали игрокам, сделали определенные перестановки. Алексей Миранчук провел фантастический матч.

– Почему, когда вышел Эдер, он сменил амплуа?

– Мы же проигрывали, и нам нужно было что-то менять. Эдер вышел в центр. Если бы там остался и Алексей, там была бы большая скученность. Поэтому мы перевели его направо. Там он со своей левой ногой мог хорошо атаковать, смещаясь в центр. Он здорово использовал свои козыри. Наша идея сработала.

– Играли ваши подопечные персонально против Артема Дзюбы?

– Нет. Его держал тот защитник, к кому он приходил. Дзюба сделал свое дело – поучаствовал в обоих голах «Зенита».

– Сегодня команда выглядела очень здорово в физическом плане. Можете сказать, что игроки вышли на пик формы?

– Нет.

– 35 минут болельщики «Локо» молчали. Знаете, почему?

– Не знаю. Наверное, у них есть основания. Мы должны друг друга слышать. Мы играем для болельщиков, для любого клуба они – главное. Смотрите, как ради них бьются футболисты. 9 июля у нас будет вручение медалей. Послушаем их претензии. Нужно находить общий язык.

– Давайте последний вопрос, – говорит ведущий, руководитель пресс-службы РПЛ Сергей Алексеев.

– Не нужно последний, это в других случая. Давайте заключительный, – поправил его Семин.

– Сегодня в атаке сыграли все нападающие «Локо»…

– Да, у нас других нет. Может, это тоже хорошо. Кто есть, тот и играет. «Динамо» для «Локомотива» счастливый стадион. Здесь мы стали чемпионами (в 2002-м году, обыграл в «золотом» матче ЦСКА 1:0. – Прим. ред.), здесь выиграли два или три Кубка. Хорошая арена.

Проводили Юрия Семина аплодисментами.