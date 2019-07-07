Какой секрет Семака выдал Суперкубок. Колонка Юрия Цыбанева

Суперкубок – штука специфическая. И опыт последних лет всячески предостерегает от похвал в адрес новоиспеченного его обладателя…

Судите сами.

В 2017-м «Спартак» дожал в дополнительное время «Локо» - и показалось, что не будет в сезоне крепостей, которые действующий красно-белый чемпион не осилит взять. Но потом пошло-поехало – и уже их, красно-белых, дожимали в концовках все, кому не лень. А оказавшийся в матче открытия сезона на щите «Локо» бравурно промаршировал к чемпионскому титулу.

В 2018-м совсем сырой, едва составленный наново ЦСКА вопреки всем ожиданиям одолел в Суперкубке чемпионистый «Локо». Но что получилось в сезонном итоге? Красно-зеленые оказались по итогам чемпионата на две строки выше красно-синих.

Словом, хочешь – не хочешь, а матч за Суперкубок следует рассматривать сквозь призму этого складывающегося парадокса.

Прикладываем призму, внимательно изучаем интересующую нас матчасть – и что же обнаруживаем? А вот что. За весь прошлый чемпионат «Зенит» сыграл один-единственный матч, складывавшийся для него похожим образом. Когда будущий чемпион, ведя в счете, отпустил потом игру до поражения. В гостях с «Анжи»… Которого, по правде говоря, и за соперника-то в тот день не считал. О котором тогда только и ходило разговоров, что вот-вот с чемпионата снимется по причине хронического безденежья.

По большей же части Питер выдавал в прошлом сезоне концовки матчей образцово-показательно – и штамповал таковые, что называется, на-гора.

И что же, спросите вы, вытекает из вышесказанного?

А то, что Сергей Семак принципиально не торопится с выводом команды на пик ее возможностей. Возможно, не в пример Юрию Семину, которого стартовый спотыкач годичной давности вывел из терпения, и потому теперь ему захотелось как можно быстрей придать игре складный вид.

Весной мы убедились в том, что Семак умеет рассчитывать пик формы. И прицелился тогда с таковым главный тренер «Зенита», как выяснилось, на решающий отрезок чемпионской гонки. Ныне повестка дня иная. Собственно чемпионская гонка – в далекой еще перспективе. Зато групповой этап Лиги чемпионов развернется с сентября.

Нужны еще пояснения?

По впечатлениям от Суперкубка можно в равной мере восхититься хватким обращением Азмуна с голевыми шансами, чем он даже суперуспешной своей весной не всегда козырял, и отточенной меткостью Алексея Миранчука. Да только голы иранца были порождены его оперативным проворством в чужой штрафной – а Миранчук выпестовал и успел посмаковал свои в контексте зияющих структурных разрывов в зенитовских построениях (чего, кстати, не скажешь про гол Смолова, там если и возникли крупные вопросы, то к Луневу).

То-то и оно. На данный момент «Локо» был просто ощутимо лучше подготовлен функционально, чем «Зенит». Да и не к лицу уважающей себя команде превращаться в хронического неудачника Суперкубка. Третья игра кряду – пора было и этот трофей оприходовать до кучи.