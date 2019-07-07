Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести Лунева - Советский спорт
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07 июля 2019 14:00ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести Лунева

Бывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).

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– Не считаю ключевым моментом замену Сердара Азмуна. Больше напортачил Андрей Лунев, пустивший две «бабочки» пока остальная команда горбатилась. В целом хорошая игра. Пять забитых мячей – праздник для зрителей. Вот такой футбол я бы хотел видеть в исполнении «Спартака».

Чуть удачливее оказался «Локомотив». Считаю, что он выглядел чуть свежее «Зенита»: поинтереснее, поострее. В «Зените» нужно укреплять центральную зону. Два центральных защитника сыграли с «Локомотива» очень неудачно. Не хватало им скорости. В начале игры еще более-менее успевали, а затем перестали зоны перекрывать. Пусть думает Сергей Семак и его помощники.

Непонятно, что делал Бранислав Иванович, когда забивал Смолов. Плюс в этом моменте пустил «пенку» Лунев. Вратарь обязан брать такие мячи! Как и третий гол. Лунев банально потерял ворота.

Азмун забил два мяча после ошибок Мурило? Сердар – голеадор. Он получает шансы, и их используют. В игре с «Локомотив» он мог оформить и хет-трик. Чем вызвана замена нападающего? Все-таки это подготовка к сезону. Счет был в пользу «Зенита». Да и Лука Джорджевич – хороший нападающий, успел проявить себя в «Арсенале». Может быть, Азмун где-то получил повреждение.

Дело не в Азмуне. Просто провалились вся центральная зона «Зенита». Это надо учитывать. Сезон начнется, по сути, еще через 20 дней. Ребята проделали большую работу на учебно-тренировочном сборе и играли на фоне усталости.

Алексей Мирачук два мяча забил из позиции, где его никто не атаковал. Ткнул и вынимай, а в этих позициях ноги «отрывают». И, конечно, Лунев. Он отыграл очень неудачно. Два мяча на его совести.

Магомед Оздоев получил красную карточку по делу. Он – нахал. В мое время его бы взяли в «клещи» и переломали все ребра. Он обнаглел. Ему надо вести себя проще и осторожнее по отношению к сопернику. Посмотрите на его поведение. Вечно недоволен, вечно ворчит. Кому он что доказывал? Потерял позицию и двумя ногами полетел в соперника.

Если говорить про возможные пенальти, их не было ни одной из ситуаций. Футболисты стояли на обеих ногах. Не надо поднимать панику. Я боялся, что арбитр будет помогать землякам, но матч он отработал на приличном уровне.

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