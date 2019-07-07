Андрей Талалаев: На стыки с РПЛ будут претендовать 8-9 клубов - Советский спорт
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07 июля 2019 19:00ФутболЗетилов Игорь

Андрей Талалаев: На стыки с РПЛ будут претендовать 8-9 клубов

В воскресенье стартовало первенство второго дивизиона чемпионата России. Мы связались с главным тренером «Химок», которые начали сезон с крупной победы во Владивостоке.

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– Судя по счету, матч для вашей команды сложился легко. Ожидали, что забьете «Лучу» пять мячей (5:2)?
– Встреча, на самом деле, получилось непростой. Мы очень удачно спланировали пребывание на Дальнем Востоке. Прилет, 4-5 часов восстановления и игра. А вылет в Москву – в пять утра по местному времени. Чтобы не было процесса акклиматизации.

– В этом сезоне в ФНЛ есть явные фавориты?
– На мой взгляд, это «Ротор» и «Нижний Новгород». Но я бы не называл их явными фаворитами. Просто их шансы предпочтительнее, чем у остальных.

– Весной вы говорили, что если бы руководство «Нижнего» очень захотело, клуб уже сейчас выступал бы в премьер-лиге.
– Так и было. Состав позволял нижегородцам рассчитывать на прямую путевку в РПЛ. И в стыковых матчах они на равных боролись с «Крыльями Советов». Используй 2-3 верных момента, решили бы задачу. И с тех пор команда только усилилась.

– Тем не менее, новый сезон «Нижний» начал с домашнего поражения от «Томи»… Получается, нас ждет острая конкуренция?
– Да, темных лошадок очень много. Претендовать на попадание в первую четверку готовы 8-9 команд. Это и «Авангард», и «Шинник», и «СКА-Хабаровск», и «Енисей»…

– А поднявшееся из ПФЛ «Торпедо»?
– И оно тоже. Причем по предсезонке эта команда понравилась мне больше всех. В распоряжении Сергея Игнашевича много квалифицированных футболистов. Осталось наладить взаимопонимание на поле.

– «Факел» с назначением на пост гендиректора клуба экс-руководителя «Спартака» Романа Асхабадзе повышает свой статус?
– Не готов пока ответить на этот вопрос. Не знаком с работой Асхабадзе как менеджера. И не следил за комплектованием «Факела».

– Какие задачи поставлены перед «Химками»?
– Мы продолжаем развитие и комплектование команды. А вот задачи называть не хотелось бы. Для этого лучше обратиться в клуб.

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