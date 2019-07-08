Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА - Советский спорт
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08 июля 2019 21:56ФутболМощенко Захар

Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА

Известный футбольный агент прокомментировал главные трансферные новости и, конечно, самый обсуждаемый переход Алексея Сутормина – сначала из «Оренбурга» в «Рубин» и почти сразу же оттуда в «Зенит».

«ЗВОНОК ДРУГУ» МОГ В КОРНЕ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ»

Вкратце напомним суть дела. 25-летний универсальный хавбек, ставший одним из открытий минувшего сезона в составе «Оренбурга», еще до наступления летнего трансферного периода стал объектом повышенного внимания со стороны «Зенита». Казалось, подписание контракта Сутормина с действующими чемпионами России – вопрос решенный. Но время шло, а перехода все не было. И затем вовсе случилось необъяснимое: в июне полузащитник был представлен в качестве новичка… «Рубина».

Тем не менее, в Питере не прекратили попыток заполучить прогрессирующего футболиста. И тут же появилась информация, что казанцы не будут возражать переоформить сделку по трансферу Сутормина… в пользу «Зенита». Речь шла о переуступке прав на игрока одним клубом другому. При этом отмечалось, что «Зенит» готов повторить предложенные Алексею «Рубином» финансовые условия.

К вечеру понедельника стало известно, что Сутормин прошел медицинское обследование в «Зените». А позже было объявлено о подписании контракта по схеме «3+1».

– С точки зрения закона ничего при всех этих перемещениях бывшего игрока «Оренбурга» не нарушено, – считает Алексей Сафонов. – Каждый футболист по ходу одного сезона имеет право выступать за два клуба и совершить три перехода. Да, согласен, трансфер Сутормина в «Рубин», а затем в «Зенит» немного удивляет. Но парня вполне можно понять: он выбрал лучший в плане финансов вариант.

– Почему же тогда Сутормин не сразу оказался в «Зените», а по какой-то причине заглянул в «Рубин»?
– Здесь могут быть какие-то агентские игры, еще что-то. Кроме того, бывают и нестыковки при подготовке контрактов. Вот, например, говорили, что «Барселона» летом скупит чуть ли не весь «Аякс». А вышло так, что кто-то из молодых – скажем, Маттейс Де Лигт – уже практически перебрался из Амстердама в «Ювентус», другие остались в старом клубе.

– Мог ли сам Сутормин быть финансово заинтересован в том, чтобы сначала стать игроком «Рубина», а затем отправиться в Санкт-Петербург?
– Думаю, финансовый вопрос в этой ситуации и был на первом месте. И раз такая ситуация возникла, то не исключено, что самому игроку тоже могло что-то перепасть. К тому же телефонное право у нас никто не отменял. Часто бывает так, что «звонок другу» может в корне изменить ситуацию. Мы же понимаем, что «Оренбург» и «Зенит» – одна газпромовская семья, поэтому со стороны переход Сутормина в Казань выглядел как щелчок питерским боссам по носу. Как же так: у газпромовской команды буквально из-под носа уводят игрока?!

«УДАВ ЗАГЛОТИЛ КРОЛИКА»

– Проще говоря, менеджеры и селекционная служба «Зенита» могли Сутормина попросту прошляпить?
– Да, на мой взгляд, это их конкретный прокол. У клуба есть все финансовые возможности, чтобы приобрести игрока, да и главный тренер Сергей Семак, как писали в прессе, чуть ли не лично приходит к Алексею Миллеру с просьбой взять Сутормина. А зачем тогда нужны менеджеры и селекционеры? Пускай тогда тренеры по каждому нужному им игроку будут напрямую ходить к руководству, звонить: «Помогите взять того, помогите сделать это». Помните, в советские времена была ситуация, когда в хоккейную сборную страны практически невозможно было попасть, если не перейдешь в ЦСКА? То есть собирали всех лучших игроков со всей страны в одном клубе. Чем-то нынешняя ситуация с «перекупкой» Сутормина напоминает ту историю 1980-х.

– Лично в вашей агентской практике было нечто подобное, чтобы игрок за несколько дней подписывал контракт с одним клубом, а затем уходил в другой?
– Именно чтобы подписал, а затем ушел – такого не припоминаю. Но часто бывало, что проводили с тем или иным клубом переговоры, вроде бы расставляли все точки над «i», но появлялось другое предложение, и подписание контракта срывалось. Вот, к примеру, в свое время была договоренность с Сергеем Рыжиковым, что если «Томь» заплатит «Локомотиву» за оговоренное время определенную сумму, то вратарь остается в Томске. Но руководство сибирского клуба в установленные сроки эту сумму москвичам не перечислило, и это дало возможность Сереге уйти из команды и затем на протяжении десяти лет успешно выступать за «Рубин».

– Вы бы поняли, если бы после всей этой заварушки «Зенит» так и не договорился бы с Суторминым и полузащитник остался бы в Казани?
– Нет. Приведу такое сравнение: когда удав кролика почти заглотил, теоретически вроде бы есть шанс, что тот выскочит наружу, но практически… Просто представьте, в каком свете тогда предстал бы «Газпром»!

«У БРАЗИЛЬЦЕВ НА ВТОРОЙ ГОД В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ ЛАМБАДА»

– У «Газпрома», судя по всему, появляется свое «отделение» и на черноморском побережье: в «Сочи» уже отправились три зенитовца – Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз. Можно ждать продолжения?
– Давайте не забывать, что в нормальной команде на каждой тренировке должно быть 22-25 игроков. У «Зенита» сейчас явный перебор, а это плохо, как и недобор. При этом сейчас в питерской команде есть игроки, относительно которых Семак дал понять, что они его не интересуют, он не видит их перспектив в клубе. А контракты у них не маленькие. У кого-то жизнь удалась, он просидел в золотой клетке и не хочет никуда уходить.

Понятно, что в «Сочи» и близко нет таких денег, как в Питере, поэтому значительную часть расходов по зарплатам перешедших к южанам игроков «Зенит» будет оплачивать из своего кармана. Вот в свое время у Артема Дзюбы не пошли дела с Роберто Манчини – так он взял и ушел в аренду в Тулу. Получил эмоциональную встряску, проявил себя прилично, и сейчас вышел в лидеры нашей сборной.

– То есть, условному Антону Заболотному, возможно, стоит вспомнить пример своего одноклубника и попытаться перезапустить карьеру в «Сочи»?
– Вот я про это и говорю!

– А как прокомментируете ситуацию в «Локомотиве», где Юрию Семину, грубо выражаясь, «впаривают» бразильского защитника Мурило, про которого тренер говорит, что понятия не имеет, кто это такой, а затем сам же ставит в «основу» в матче за Суперкубок с «Зенитом»?
– Выглядит так, будто руководство клуба решило пошутить, что тренер не знает, что у него за новичок. Но я скажу, что в матче за Суперкубок Мурило, если верить статистике, выиграл семь единоборств из семи. И в целом смотрелся очень прилично. Но бразилец бразильцу рознь. В первый год в России они обычно все выглядят здорово. Можно вспомнить Веллитона, Луиса Адриано и других – дебютный сезон в РПЛ все провели на высоком уровне. Но затем постепенно каждый обзаводится знакомствами, связями, компаниями – и начинаются проблемы. Сплошные карнавалы, ламбада…

– Для бразильцев в России так называемый «синдром второго года» наиболее опасен?
– Безусловно. Веллитон, Вагнер Лав после замечательного первого сезона в России затем резко сдавали. Кстати, сейчас подумал о Родриго Бекао – и пришла мысль, что его история в ЦСКА в чем-то схожа с историей Сутормина. Ведь у Бекао была аренда из бразильского клуба «Баия» с возможностью пролонгации, но руководство армейцев взяло какую-то паузу, и защитника перехватил «Удинезе».

– Если в целом говорить о легионерах, приезжающих в Россию, каким образом на их качество и количество повлияет новый лимит, который будет введен в РПЛ через год?
– Думаю, качество этих игроков повысится. И сейчас у клубов есть год, чтобы определиться, с кем из нынешних иностранцев расстаться, а кого оставить.

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