Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотики

- Выйдет команда в 1/8 финала Лиги чемпионов?

Семин: - Ответить не могу. Но обещаю, что мы сильно постараемся.

- В последнем матче предыдущего сезона у команды был кайфовый настрой. Как его сохранить?

Семин: - Мы все матчи играем с хорошим настроем. Во всяком случае, стараемся. Особенно когда вы нас поддерживаете аплодисментами.

- Как вы относитесь к женскому футболу?

Семин: - Отлично. Особенно после недавнего чемпионата мира. Вы же видели, как великолепно играет сборная США. Да и другие команды.

- Как дела с новым контрактом Гилерме?

Гилерме: - Все сложно, переговоры идут шесть-семь месяцев. Я мечтаю закончить карьеру в «Локомотиве», но клуб тоже должен прилагать усилия.

- Что за конфликт у вас был несколько лет назад с тогдашним главным тренером «Локо» Леонидом Кучуком?

Гилерме: - Я заступался за команду, и эти слова не должны были попасть в прессу. Перед Кучуком я неоднократно извинялся.

- Каких соперников хотите в групповом этапе Лиги чемпионов?

Алексей Миранчук: - Хочу, чтобы приехали топ-команды. Мы бы с ними сыграли, вы бы посмотрели на суперфутбол.

- Когда мы увидим на поле Бориса Ротенберга?

Ротенберг: - Я только закончил пить антибиотики. Сейчас уже получше, но до полного выздоровления – 6-8 месяцев. Надеюсь еще сыграть в футболке «Локо».

- Вы выполняете в том числе и функции талисмана. Что ни сезон - то новый трофей. Каких еще ждать в предстоящем сезоне?

Ротенберг: - Я не против считаться талисманом. В футболе нельзя загадывать, но у меня есть мечта – сотворить сенсацию в Лиге чемпионов. Как это удалось «Локомотиву» 15 лет назад. Наше секретное оружие – Юрий Палыч.

- Согласны с тем, что команда должна после каждого матча подходить к болельщикам и благодарить их?

Ведран Чорлука: - Думаю, вся команда согласна с вами. Поговорю с игроками. Мы должны делать это вместе, независимо от результата. И запасные игроки тоже.

- Дмитрий Тарасов сейчас сам платит за лечение. Готова команда поддержать своего бывшего партнера?

Чорлука: - Дима знает, как мы его уважаем. Он всегда от нас получал поддержку. Но контракт закончился. Если ему что-то нужно, мы поможем.