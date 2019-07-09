Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотики - Советский спорт
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09 июля 2019 22:39ФутболЗетилов Игорь

Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотики

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.

- Выйдет команда в 1/8 финала Лиги чемпионов?
Семин: - Ответить не могу. Но обещаю, что мы сильно постараемся.

- В последнем матче предыдущего сезона у команды был кайфовый настрой. Как его сохранить?
Семин: - Мы все матчи играем с хорошим настроем. Во всяком случае, стараемся. Особенно когда вы нас поддерживаете аплодисментами.

- Как вы относитесь к женскому футболу?
Семин: - Отлично. Особенно после недавнего чемпионата мира. Вы же видели, как великолепно играет сборная США. Да и другие команды.

- Как дела с новым контрактом Гилерме?
Гилерме: - Все сложно, переговоры идут шесть-семь месяцев. Я мечтаю закончить карьеру в «Локомотиве», но клуб тоже должен прилагать усилия.

- Что за конфликт у вас был несколько лет назад с тогдашним главным тренером «Локо» Леонидом Кучуком?
Гилерме: - Я заступался за команду, и эти слова не должны были попасть в прессу. Перед Кучуком я неоднократно извинялся.

- Каких соперников хотите в групповом этапе Лиги чемпионов?
Алексей Миранчук: - Хочу, чтобы приехали топ-команды. Мы бы с ними сыграли, вы бы посмотрели на суперфутбол.

- Когда мы увидим на поле Бориса Ротенберга?
Ротенберг: - Я только закончил пить антибиотики. Сейчас уже получше, но до полного выздоровления – 6-8 месяцев. Надеюсь еще сыграть в футболке «Локо».

- Вы выполняете в том числе и функции талисмана. Что ни сезон - то новый трофей. Каких еще ждать в предстоящем сезоне?
Ротенберг: - Я не против считаться талисманом. В футболе нельзя загадывать, но у меня есть мечта – сотворить сенсацию в Лиге чемпионов. Как это удалось «Локомотиву» 15 лет назад. Наше секретное оружие – Юрий Палыч.

- Согласны с тем, что команда должна после каждого матча подходить к болельщикам и благодарить их?
Ведран Чорлука: - Думаю, вся команда согласна с вами. Поговорю с игроками. Мы должны делать это вместе, независимо от результата. И запасные игроки тоже.

- Дмитрий Тарасов сейчас сам платит за лечение. Готова команда поддержать своего бывшего партнера?
Чорлука: - Дима знает, как мы его уважаем. Он всегда от нас получал поддержку. Но контракт закончился. Если ему что-то нужно, мы поможем.

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