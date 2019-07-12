В десяточку! Трансфер Гризманна в «Барселону» взорвал рынок

ДОРОЖЕ СОСТАВ СТОИЛ ТОЛЬКО «МАН СИТИ»

Не удивляйтесь, но Гризманн – не самая дорогая покупка этого лета. Чуть раньше его теперь уже бывший клуб заплатил 126 миллионов евро «Бенфике» за 19-летнего португальского вундеркинда Жоау Фелиша. На двух этих трансферах «Атлетико» получил символический минус – шесть миллионов. Баш на баш? Посмотрим.

С самой «Барселоной» ситуация гораздо интереснее. Гризманн вошёл в топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола (от 100 млн и выше) под номером 6. Но штука в том, что выше него в этом рейтинге располагаются... два его новых одноклубника, которые теперь почти гарантированно окажутся на скамейке. Речь об Усмане Дембеле и Филиппе Коутиньо, обошедшихся ранее «Барсе» соответственно в 125 и 145 миллионов!

Суммарно нынешний состав стоил «Барсе» 809 млн! И это при том, что за Лионеля Месси или, скажем, Серхио Бускетса, как выпускников собственной академии, клуб не заплатил ни копейки. Больше на трансферы тратил только «Ман Сити» (935 млн). Поэтому очевидно, что каталонцы будут избавляться от дорогостоящих «баночников». К тем же Дембеле и Коутиньо проявляет интерес «Бавария». А, например, Малком уже почти перешел в «Эвертон».

ЭФФЕКТ ДОМИНО

Эффект домино неизбежен ещё и потому, что с высокой вероятностью «Барса» вернет а свои ряды Неймара, на продаже которого в «ПСЖ» выручила три года назад 222 миллиона. Тот трансфер до сих пор остаётся для футбола рекордным. Но не исключено, перестанет быть таковым, когда Неймар, отказывающийся сейчас начинать сборы с парижанами, воссоединится с Месси и компанией.

Какой вид тогда примет атакующая линия «Барселоны», даже подумать страшно. Такого футбол ещё не знал! Пока же стартовый состав каталонцев на сезон-2019/20 выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген (куплен за 12 млн), Серджи Роберто (0 млн) – Жерар Пике (5 млн), Клеман Лангле (36 млн), Жорди Альба (14 млн) – Бускетс (0 млн) – Френки Де Йонг (75 млн), Артур Виталь (31 млн) – Месси (0 млн), Луис Суарес (82 млн), Гризманн (120 млн).

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА

Очевидно, «Барса» предпринимает решающую попытку вернуть себе титул сильнейшего клуба Европы, который последний раз добывала в 2015 году с волшебным треугольником Месси – Суарес – Неймар. Теперь каталонцы опять получили магическое трио, которое может еще преобразоваться в квадрат.

И это явно не инвестиции в будущее. Если Лигу чемпионов не удастся выиграть сразу, полетит не только голова Эрнесто Вальверде. Наверняка клуб ждёт тотальная перестройка. Гризманна это тоже касается, пусть в его контракте и прописали отступные в 800 млн евро (больше было только у Криштиану Роналду в «Реале» – миллиард). Стоит французу провалить дебютный сезон, как ему тут же припомнят скандальный флёр расставания с «Атлетико», а пресса опять забомбит полуфейковыми новостями о том, что строптивого чемпиона мира не горели желанием видеть в команде Месси сотоварищи.

В любом случае, за этой «Барселоной» следить будет крайне любопытно. Первые смотрины уже скоро, предсезонные турниры не за горами. Как и новые суперсделки с участием каталонцев.

10 ТРАНСФЕРОВ ОТ 100 МЛН ЕВРО И ВЫШЕ

1. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 2017/18) – 222 млн евро

2. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2017/18) – 145 млн евро

3. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 2018/19) – 135 млн евро

4. Жоау Фелиш (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019/20) – 126 млн евро

5. Усман Дембеле (из «Боруссии» Д в «Барселону», 2017/18) – 125 млн евро

6. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019/20) – 120 млн евро

7. Криштиану Роналду (из «Реала» в «Ювентус», 2018/19) – 117 млн евро

8. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 2016/17) – 105 млн евро

9. Гарет Бэйл (из «Тоттенхэма» в «Реал», 2013/14) – 101 млн евро

10. Эден Азар (из «Челси» в «Реал», 2019/20) – 100 млн евро