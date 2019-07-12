Тульская артиллерия. «Арсенал» и «Динамо» открыли сезон РПЛ - Советский спорт
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12 июля 2019 22:30ФутболАполоник Дмитрий

Тульская артиллерия. «Арсенал» и «Динамо» открыли сезон РПЛ

Первый матч сезона-2019/20 состоялся в Туле.

В 2019 году перерыв между футбольными сезонами получился рекордно коротким. 26 мая в Москве «Динамо и «Арсенал» закрыли футбольный год (и заодно открыли новый динамовский стадион), а 12 июля в Туле им же выпало начать новый.

За полтора месяца преобразились и сами команды, и тульский стадион. Полным ходом идет подготовка к историческому для городу дебюту в еврокубках. Уже 25 июля в гости к оружейникам приедет победитель пары «Сперанца» – «Нефтчи». С вероятностью в 99 % это будут азербайджанцы, выигравшие первый матч в Молдавии со счетом 3:0.

К приезду дорогих гостей в Туле готовятся серьезно. На стадионе установлены таблички на двух языках, идет реконструкция давно заброшенного кафе. Из заброшенного фонтана в виде красно-желтого мяча, который ранее болельщики красили собственными усилиями, сделали симпатичный арт-объект. Еще в прошлом сезоне на площади перед стадионом открыли обновленный клубный магазин.

Для болельщиков перед каждым матчем «Арсенала» традиционно работает фанзона. Здесь можно поиграть в футбол и получить автограф кого-то из арсенальцев, не попавших в заявку на матч. Не обойдена вниманием и модная тема киберспорта – тот, кто сам гонять мяч не хочет, делает это на экране. На этот раз погода не располагала к раннему посещению стадиона – перед игрой зарядил нудный дождь. Однако на фанзоне мальчишки все равно с упоением рубились в футбол и отвечали на вопросы ведущих конкурсов.

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Динамовские болельщики, как и другие фанаты московских клубов, посещать Тулу любят. Выезд близкий (всего 2-3 часа дороги, если без пробок), посмотреть в городе оружейников есть на что, стадион расположен удобно – в самом центре города. Вот и на этот раз открыть новый сезон приехали несколько тысяч фанатов бело-голубых. В Химки на домашние игры они приезжали в сравнимом количестве, на обновленном родном стадионе динамовцы наверняка посещаемость увеличат. Гости вывесили большой баннер «Пора смотреть под другим углом» с лигочемпионским мячом, намекая на борьбу за самые высокие места в новом сезоне.

В «Арсенале» немало людей с динамовским прошлым. Президент клуба Аджоев и гендиректор Балашов много лет проработали в московском клубе, тренер Семшов и капитан команды Комбаров вместе играли за бело-голубых. Перед сезоном туляков пополнил экс-нападающий «Динамо» Луценко, но выйти на поле в матче против своей бывшей команды Евгений не смог – мешает травма, полученная как раз в последней игре прошлого сезона против «Арсенала». Так что матч для хозяев был в какой-то мере принципиальным.

Игру гораздо лучше начали динамовцы, в первые минуты имевшие сразу несколько шансов забить. Хозяев до поры, до времени спасал вратарь Левашов, но после классного удара в девятку Кардозу и он был бессилен. Динамовцы спокойно довели первый тайм до победы, не дав тулякам практически ничего создать у своих ворот.

Зато после перерыва оружейники, подгоняемые трибунами, установили свою власть на поле. Штрафную Шунина обложили стандартами, но гол пришёл после комбинации с игры. Вновь, как и в случае с Кардозу, сработала дальняя артиллерия. Григалава, подключившись к атаке, шикарно уложил мяч в нижний угол.

Как и год назад, свой стартовый матч в Туле «Арсенал» и «Динамо» завершили вничью. Тульские болельщики вряд ли расстроились такому исходу, все-таки команда отыгралась в концовке сложного матча. Но к Европе «Арсеналу» надо прибавлять.

«Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Кардозу, 16 (0:1); Григалава, 83 (1:1).

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Горбатенко (Тудорие, 73), Банда, Э. Кангва, Лесовой.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соу, 81), Тетте, Кардозу (Панченко, 71), Шимански, Жоаозиньо, Шейдаев (Грулев, 88).

Предупреждения: нет – Кардозу, 41; Плиев, 58; Евгеньев, 61.

Текстовая трансляция встречи здесь.

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