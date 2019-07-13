Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Ростов» и «Оренбург» - Советский спорт
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13 июля 2019 17:29ФутболАндронов Алексей

Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Ростов» и «Оренбург»

Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ростова» и «Оренбурга».

Наиболее важное достижение “Ростова” в прошлом сезоне было достигнуто не на футбольном поле - по средней посещаемости домашних игр - ему удалось обойти сам “Спартак”.

Ростов”

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Со спортивной точки зрения хвастать особенно нечем - дончане, долгое время боровшиеся за шестерку, в итоге съехали на 9-е место. “Оренбург”, кстати, оказался двумя строчками выше.

Но сейчас, в канун встречи этих соперников в туре открытия - перспективы видятся совсем разными. “Ростов”, хоть и потерял таких игроков, как закончивший карьеру Калачев, и ушедшие из команды Паршивлюк, Абаев, Мевля и Новосельцев - свою боеспособность сохранил.

Новички - на любой вкус. Вратарь из “Зенита” Бабурин, опытнейший защитник Козлов, целая группа вернувшихся из аренды игроков. Но на кого следует обратить особое внимание - атакующий полузащитник Саплинов. Весной он играл за “Балтику”, и был одной из ярчайших фигур в ФНЛ. При огромном росте (195 см), Саплинов - игрок техничный. Такие в нашем футболе - редкость, и даже интересно, как именно его будет использовать Валерий Карпин.

Собственно, Карпин, наверное и вызывает сейчас максимальный интерес. Прошлый сезон однозначно поднял его тренерскую репутацию. Команда получилась колючая, неуступчивая, авторитетов не разбирающая. На концовку ей несколько не хватило сил - возможно, из-за большего количества игр, сыгранных в Кубке России.

Такой же она и останется, в этом нет сомнений. Показательный эпизод случился на предсезонном турнире в Австрии. Во время игры “Ростов” - “Спартак” (2:0), 20-летний ростовчанин Вебер схватил мяч, ушедший в аут. Это не понравилось Георгию Джикии. От последующего обмена репликами в хохоте зашелся весь стадион.

Джикия (Веберу): Положи мяч, …а! Че ты его трогаешь?!

Карпин (Веберу): Пошли его на …! Будет еще советовать тут!

В принципе, это достаточно точно описывает стиль поведения Карпина. А каждая команда, как известно, по аналогии с поговоркой про собаку и хозяина - похожа на своего тренера.

Главная задача Карпина - верно распределить силы. С точки зрения футбола - непохоже, чтобы “Ростов” собирался сильно меняться. Ну а сам тренер наверняка учел опыт прошлого сезона.

Оренбург”

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В прошлом сезоне команда Владимира Федотова не раз вызывала восторженные отзывы. “Оренбург” был смел, тактически выучен, и свежести к концу сезона сохранил больше “Ростова”. Чего только стоит победа над “Спартаком” в последнем туре (2:0), лишившая москвичей гарантированного места в Лиге Европы.

И, как это часто бывает в провинции - ярко сверкнувшие игроки немедленно разлетелись. Особняком стоит история Сутормина, перешедшего в “Зенит” транзитом через “Рубин”. Но вообще потери выглядят катастрофическими. Фролов, Ойеволе, Попович, Бреев, Козлов, Бакаев, Бегич… По сути, в этот сезон вступает совсем новая команда.

Да и есть ли она? Вот большой вопрос. На данный момент в ней всего 17 человек. Новичков - всего два. Аюпов из “Нижнего Новогорода” и Фамейе из брестского “Динамо”.

Федотов уже показал, что умеет удивлять, но, думается, как минимум на первых порах “Оренбургу” будет очень тяжело. Большинство специалистов считает, что в стартующем чемпионате есть три явных аутсайдера - “Сочи”, “Тамбов” и “Оренбург”. И очень многое будет зависеть от того, как они пройдут старт.

Не говоря уж о финансировании, с которым у наших клубов далеко не все и не всегда ладно.

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