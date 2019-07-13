Валерий Гладилин: Игры у «Спартака» нет. Сегодня повезло Бывший полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).

– Матч был очень тяжелый. «Спартак» проявил характер, и удача у нему повернулась лицом – это хорошо. Но сама игра оставила желать лучшего. Я лично ожидал большего. Команда давно наигрывается, а «Сочи» собрался только неделю назад. И сочинский клуб выступил хорошо. Мог забить, немного не хватило для ничьей. Поэтому «Сочи» произвел хорошее впечатление, а «Спартак» – впечатление команды без наигранных связей. Победа – это удача. Бывает, что не идет игра, но приходит результат. Первые матчи сезона обычно бывают непростыми, поэтому победа и характер – это плюс.

– Ощущалась ли нехватка игроков, которые покинули «Спартак» летом Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков?

– Конечно. Не хватало Зе Луиша. Впереди ни Адриано, ни Понсе, ни Мелкадзе и близко не дотягивают до Зе Луиша. Играя в одного нападающего, Зе Луиш проделывал большой объем работы, и пока никто заменить его не может. Он – самая большая потеря. Ему нет замены. Был бы он, «Спартак» победил в два-три мяча.

Понсе – это пока непонятно что. Я даже не понимаю, на какой позиции он будет играть – с фланга или еще где-то. Пока он проявляет себя на каких-то полупозициях. Надо дать ему освоиться, но сейчас он – не замена Зе Луишу.

– Возвращение Зелимхана Бакаева стало главным усилением «Спартака» летом?

– Да. Он – перспективный, но его уже знают. Игроки «Сочи» понимали, как его закрыть. Для того, чтобы стать лидером ему нужно проявить характер. Данные у него хорошие. Для лидера он пока не созрел.

– А какие впечатления отставили Ломовицкий и Ананидзе?

– Они выглядят намного менее полезно. Ананидзе уже начал сбавлять. Он столько лет находится в «Спартаке», что давно должен был стать лидером, а его кажется удовлетворяет нынешняя роль. Ему до сих пор ищут позицию. А Ломовицкий пока не освоился. Лидером он точно не станет, но перспективы у него есть. Он может стать стабильным игроком основного состава.

– Если «Спартак» стартует в квалификации Лиги Европы с такой игрой, каковы шансы пройти условный АПОЭЛ или «Янг Бойз»?

– Только на удачу надеяться. Игры нет. Сейчас «Спартак» с таким составом и игрой должен работать на максимальной самоотдаче. Как только спартаковцы начинают играть не в полную или стараются играть на классе, они могут проиграть любой команде РПЛ. Поэтому «Спартаку» надо играть каждый матч на полной самоотдаче, как это было в заключительные минуты встречи с «Сочи». Тогда будет результат. Игры нет, она может появиться через результат, а пока ни игры, ни связей. И подбор исполнителей одного уровня.