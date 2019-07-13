Георгий Джикия: Судейство в матче было хорошим

- Какие впечатления от матча? – вопрос Джикии.
- Игра была тяжелая, но самое главное, что мы выиграли. Это было самое важное для первого тура.
- Если смотреть статистику, «Сочи» в первом тайме переиграл «Спартак», и это при том, что команда только собралась. С чем это связано?
- Я согласен, что в первом тайме мы немного провалились, но в целом, контролировали игру. Немного отошли назад, но так иногда бывает. Главное, что мы спокойно это перетерпели и во втором тайме начали играть в свою игру, стали давить и в конце забили.
- Игроки «Сочи» говорят, что в моменте с фолом Рассказова был пенальти. Вам как показалось?
- Не знаю. Это они говорят.
- А как вам судейство?
- Хорошее судейство. Никогда не обсуждаю судейские моменты, потому что с уважением отношусь к арбитрам.
- Тренер назначил вас капитаном. Как вам игра с повязкой?
- Мне уже приходилось выходить на поле с повязкой. Согласен, что есть определенная ответственность, но я к ней готов. Пора брать ее на себя.
- Судья добавил семь минут. Не многовато?
- Да нет, не много, потому что соперники часто ложились на поле. Считаю, что время, которое добавил арбитр, вполне нормальное.
- За последние десять минут врачи раз пять выбегали на поле. Это не раздражало?
- В футболе так иногда бывает. Я сам не против иногда потянуть время в конце матча. Это нормальные футбольные моменты.
- Ожидали такой прыти от дебютанта лиги?
- Для «Сочи» это была первая игра в РПЛ. Понятно, что ребята хотели показать себя с таким соперником, как «Спартак» на самом высоком уровне. Они огромные молодцы, что бились, старались. Думаю, что в следующих турах они потреплют нервы другим командам.
- Показалось, что «Сочи» был ближе к победе, чем «Спартак». Согласны? – вопрос Карапеняту.
- Мы хорошо играли, я очень этому рад. У нас были новые ребчта и для первого матча мы очень хорошо дисциплинированно играли. Жаль, что не можем увезти домой хотя бы одно очко.
- У вашей команды были хорошие моменты. Почему подвела реализация?
- Мы ведь играли со «Спартаком». Конечно, хотели забить, но в футболе так бывает. К тому же на последних секундах еще и получили гол.
- Был ли пенальти, когда фолил Рассказов?
- Мы только что посмотрели, там действительно был пенальти. Иногда судья свистит, иногда нет. Жаль, что в России нет ВАР.
- То есть к судье есть вопросы по игре?
- Судьи тоже люди, тоже ошибаются.
- В «Сочи» сейчас много новых футболистов. Сколько времени надо, чтобы ребята сыгрались?
- Можно уже увидеть, как хорошо мы вместе играем. Мы все неделю тренируемся все вместе и большой респект тренеру, как они нас всех адаптировал. Мы сегодня играли на выезде со «Спартаком». Это не маленькая команда и я думаю, мы себя очень хорошо показали.
- Как за такой короткий срок Александру Точилину удалось вас все объединить, что вы показываете такой хороший целостный футбол?
- Трудно сказать, но иногда химия очень хорошо подходит. Мы все хорошо вместе работаем и это видно на поле.
- Несмотря на поражение, Александр Точилин остался доволен игрой команды?
- Да. Он нас похвалил. Конечно, одно очко мы должны были брать. Жаль, что не получилось.
- Какие впечатления в целом от первой игры в РПЛ?
- Мы играли очень хорошо и дисциплинировано. Большой респект команде за это.