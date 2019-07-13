Георгий Джикия: Судейство в матче было хорошим

- Какие впечатления от матча? – вопрос Джикии.

- Игра была тяжелая, но самое главное, что мы выиграли. Это было самое важное для первого тура.

- Если смотреть статистику, «Сочи» в первом тайме переиграл «Спартак», и это при том, что команда только собралась. С чем это связано?

- Я согласен, что в первом тайме мы немного провалились, но в целом, контролировали игру. Немного отошли назад, но так иногда бывает. Главное, что мы спокойно это перетерпели и во втором тайме начали играть в свою игру, стали давить и в конце забили.

- Игроки «Сочи» говорят, что в моменте с фолом Рассказова был пенальти. Вам как показалось?

- Не знаю. Это они говорят.

- А как вам судейство?

- Хорошее судейство. Никогда не обсуждаю судейские моменты, потому что с уважением отношусь к арбитрам.

- Тренер назначил вас капитаном. Как вам игра с повязкой?

- Мне уже приходилось выходить на поле с повязкой. Согласен, что есть определенная ответственность, но я к ней готов. Пора брать ее на себя.

- Судья добавил семь минут. Не многовато?

- Да нет, не много, потому что соперники часто ложились на поле. Считаю, что время, которое добавил арбитр, вполне нормальное.

- За последние десять минут врачи раз пять выбегали на поле. Это не раздражало?

- В футболе так иногда бывает. Я сам не против иногда потянуть время в конце матча. Это нормальные футбольные моменты.

- Ожидали такой прыти от дебютанта лиги?

- Для «Сочи» это была первая игра в РПЛ. Понятно, что ребята хотели показать себя с таким соперником, как «Спартак» на самом высоком уровне. Они огромные молодцы, что бились, старались. Думаю, что в следующих турах они потреплют нервы другим командам.

«На Рассказове был пенальти»

- Показалось, что «Сочи» был ближе к победе, чем «Спартак». Согласны? – вопрос Карапеняту.

- Мы хорошо играли, я очень этому рад. У нас были новые ребчта и для первого матча мы очень хорошо дисциплинированно играли. Жаль, что не можем увезти домой хотя бы одно очко.

- У вашей команды были хорошие моменты. Почему подвела реализация?

- Мы ведь играли со «Спартаком». Конечно, хотели забить, но в футболе так бывает. К тому же на последних секундах еще и получили гол.

- Был ли пенальти, когда фолил Рассказов?

- Мы только что посмотрели, там действительно был пенальти. Иногда судья свистит, иногда нет. Жаль, что в России нет ВАР.

- То есть к судье есть вопросы по игре?

- Судьи тоже люди, тоже ошибаются.

- В «Сочи» сейчас много новых футболистов. Сколько времени надо, чтобы ребята сыгрались?

- Можно уже увидеть, как хорошо мы вместе играем. Мы все неделю тренируемся все вместе и большой респект тренеру, как они нас всех адаптировал. Мы сегодня играли на выезде со «Спартаком». Это не маленькая команда и я думаю, мы себя очень хорошо показали.

- Как за такой короткий срок Александру Точилину удалось вас все объединить, что вы показываете такой хороший целостный футбол?

- Трудно сказать, но иногда химия очень хорошо подходит. Мы все хорошо вместе работаем и это видно на поле.

- Несмотря на поражение, Александр Точилин остался доволен игрой команды?

- Да. Он нас похвалил. Конечно, одно очко мы должны были брать. Жаль, что не получилось.

- Какие впечатления в целом от первой игры в РПЛ?

- Мы играли очень хорошо и дисциплинировано. Большой респект команде за это.