Анюков – счастливый талисман Самары. С Комбаровым в придачу «Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…

Иногда они возвращаются… Эта фраза как нельзя лучше подходит к Александру Анюкову. Заслуженный ветеран российского футбола, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита», участник самого удачного для России Евро-2008 вновь выходит на поле в официальных матчах российской премьер-лиги! И это после того, как его вроде бы с почестями проводили из большого футбола и даже предложили должность в тренерском штабе питерской команды.

Анюков вроде бы согласился, а через несколько дней подписал годичный контракт – в качестве действующего футболиста – с «Крыльями Советов». Поэтому насчет того, что «они возвращаются» – это не только в большой футбол, а еще и на свою малую родину. Ведь Александр – уроженец Куйбышева (так в советские времена именовалась Самара), родился на берегах Волги в конце сентября 1982 года и начало своей карьеры проведший именно в «Крылышках», за которые выступал до 2005 года.

Тогда, а затем в «Зените» на футболке Анюкова значился второй номер, а теперь – 22-й. Все правильно: опыта вместе с прожитыми годами у ветерана стало на порядок больше. Никуда не делись и силы с игровым азартом. Любо-дорого было смотреть, как в воскресном поединке с ЦСКА, открывавшем для обеих команд новый сезон, 36-летний «дядька» бороздил свою правую бровку, напрягая защиту армейцев. Которым порой приходилось по двое бросаться под прострелы Александра, чтобы отвести голевую угрозу.

КОМБАРОВ ПРОТИВ МАРИО, ШТАНГА ПРОТИВ АКИНФЕЕВА

На противоположном фланге обороны у «Крыльев» тоже расположился интересный персонаж. Дмитрий Комбаров после ухода из «Спартака» нашел себе прибежище в Самаре, как это в прошлом сезоне случилось с Александром Самедовым и Артемом Тимофеевым (последний, кстати, продолжает находиться здесь в аренде, и во втором тайме вышел на замену), а еще раньше – с Павлом Яковлевым. «Спартаковскому филиалу» на волжских берегах можно было найти объяснение в лице Андрея Тихонова, работавшего год назад в Самаре главным тренером. Но и теперь, когда команду возглавляет Миодраг Божович, от бывших красно-белых здесь не отказываются.

Другое дело, что на фланге Комбарова у «Крыльев» возникало куда больше проблем, чем на анюковской бровке. И не только по причине хронических проблем в обороне, сопровождающих игру Дмитрия на протяжении всей карьеры. Просто в этой зоне у ЦСКА действовал Марио Фернандес, и этим все сказано.

Наставник красно-синих Виктор Гончаренко на сей раз выбрал любопытную тактическую расстановку. За центр обороны отвечал дуэт Виктор Васин – Звонимир Шарлия, за левый фланг – Хердур Магнуссон. При этом в опорной зоне чаще других оказывался Кристиян Бистрович, выше которого располагались Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. При этом исландец, привычно смещаясь ближе к левой бровке, фактически играл второго форварда, а хорват получил некий карт-бланш в роли свободного художника.

Сигурдссон стал автором самого опасного момента гостей в первом тайме, пробив после паса справа с ходу впритирку со штангой. Хозяева в долгу не остались: Игорю Акинфееву после дальнего «выстрела» Пауля Антона пришлось отбивать мяч из нижнего угла ценой небольшого сотрясения, врезавшись головой в штангу. Медикам ЦСКА пришлось даже полминуты прикладывать лед к ушибленному лбу голкипера.

СОБОЛЕВ – НОВЫЙ КОРНИЛЕНКО?

Начало второй половины получилось богатым на события. Героем игрового отрезка стал форвард самарцев Александр Соболев, в прошлом сезоне отданный в аренду «Енисею», а теперь доказавший, что не напрасно остался в премьер-лиге, в отличие от красноярцев. Сначала нападающий с завидными габаритами (рост – 195 сантиметров) сумел принять верховую передачу от Дмитрия Кабутова в «сэндвиче» из Фернандеса и Васина, в стиле Сергея Корниленко уйти на оперативный простор и уложить мяч в дальний угол. А затем самарская «семерка» хладнокровно реализовал пенальти, оформив дубль.

В промежутке между этими эпизодами Влашич мог забить ответный мяч, но умудрился не попасть в ворота. А уже при счете 0:2 случился самый спорный момент встречи. Сигурдссон, выполняя прострельную передачу слева, попал в руку Анюкову. Защитник прятал эту руку за спину, конечность не была выставлена в сторону, но вряд ли можно назвать это положение руки естественным. Арбитр Кирилл Левников, задумавшись на секунду, развел руки в стороны и пенальти не назначил.

После таких эпизодов остается лишь в очередной раз недоумевать, почему в РПЛ так и не смогли запустить систему VAR с первого тура. Она, как сообщается, уже работает на матчах чемпионата, но пока лишь в режиме оффлайн. А затем начнет функционировать на одном-трех поединках каждого тура. Вряд ли подобная избирательность сможет помочь российскому чемпионату избежать судейских скандалов.

Армейцы создали еще несколько острых моментов, но отыграть хотя бы один мяч так и не сумели. А «Крылья» сумели обыграть ЦСКА на своем поле впервые с 2007 года. До этого у самарцев была кошмарная серия из десяти поражений кряду от красно-синих и одной нулевой ничьей, добытой год назад на старте предыдущего чемпионата.

Может, это Анюков – с Комбаровым в придачу – стал счастливым талисманом для волжан?

РПЛ. 1-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА – 2:0 (0:0)

Голы: Соболев, 51; 58 (пен.)

«Крылья Советов»: Рыжиков (к) – Анюков (Терехов, 66), Бурлак, Карпов, Комбаров – Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71) – Кабутов, Гынсарь, Зиньковский – Соболев (Радоньич, 84)

ЦСКА: Акинфеев (к) – Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон – Бистрович – Ахметов (Бийол, 61), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Марадишвили, 88) – Чалов

Предупреждения: Комбаров, 38 – Васин, 31;. Шарлия, 46; Чалов, 78

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

14 июля. Самара. Стадион «Космопорт»