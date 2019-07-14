Анюков – счастливый талисман Самары. С Комбаровым в придачу - Советский спорт
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14 июля 2019 18:45ФутболМощенко Захар

Анюков – счастливый талисман Самары. С Комбаровым в придачу

«Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…

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Иногда они возвращаются… Эта фраза как нельзя лучше подходит к Александру Анюкову. Заслуженный ветеран российского футбола, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита», участник самого удачного для России Евро-2008 вновь выходит на поле в официальных матчах российской премьер-лиги! И это после того, как его вроде бы с почестями проводили из большого футбола и даже предложили должность в тренерском штабе питерской команды.

Анюков вроде бы согласился, а через несколько дней подписал годичный контракт – в качестве действующего футболиста – с «Крыльями Советов». Поэтому насчет того, что «они возвращаются» – это не только в большой футбол, а еще и на свою малую родину. Ведь Александр – уроженец Куйбышева (так в советские времена именовалась Самара), родился на берегах Волги в конце сентября 1982 года и начало своей карьеры проведший именно в «Крылышках», за которые выступал до 2005 года.

Тогда, а затем в «Зените» на футболке Анюкова значился второй номер, а теперь – 22-й. Все правильно: опыта вместе с прожитыми годами у ветерана стало на порядок больше. Никуда не делись и силы с игровым азартом. Любо-дорого было смотреть, как в воскресном поединке с ЦСКА, открывавшем для обеих команд новый сезон, 36-летний «дядька» бороздил свою правую бровку, напрягая защиту армейцев. Которым порой приходилось по двое бросаться под прострелы Александра, чтобы отвести голевую угрозу.

КОМБАРОВ ПРОТИВ МАРИО, ШТАНГА ПРОТИВ АКИНФЕЕВА

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На противоположном фланге обороны у «Крыльев» тоже расположился интересный персонаж. Дмитрий Комбаров после ухода из «Спартака» нашел себе прибежище в Самаре, как это в прошлом сезоне случилось с Александром Самедовым и Артемом Тимофеевым (последний, кстати, продолжает находиться здесь в аренде, и во втором тайме вышел на замену), а еще раньше – с Павлом Яковлевым. «Спартаковскому филиалу» на волжских берегах можно было найти объяснение в лице Андрея Тихонова, работавшего год назад в Самаре главным тренером. Но и теперь, когда команду возглавляет Миодраг Божович, от бывших красно-белых здесь не отказываются.

Другое дело, что на фланге Комбарова у «Крыльев» возникало куда больше проблем, чем на анюковской бровке. И не только по причине хронических проблем в обороне, сопровождающих игру Дмитрия на протяжении всей карьеры. Просто в этой зоне у ЦСКА действовал Марио Фернандес, и этим все сказано.

Наставник красно-синих Виктор Гончаренко на сей раз выбрал любопытную тактическую расстановку. За центр обороны отвечал дуэт Виктор Васин Звонимир Шарлия, за левый фланг – Хердур Магнуссон. При этом в опорной зоне чаще других оказывался Кристиян Бистрович, выше которого располагались Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. При этом исландец, привычно смещаясь ближе к левой бровке, фактически играл второго форварда, а хорват получил некий карт-бланш в роли свободного художника.

Сигурдссон стал автором самого опасного момента гостей в первом тайме, пробив после паса справа с ходу впритирку со штангой. Хозяева в долгу не остались: Игорю Акинфееву после дальнего «выстрела» Пауля Антона пришлось отбивать мяч из нижнего угла ценой небольшого сотрясения, врезавшись головой в штангу. Медикам ЦСКА пришлось даже полминуты прикладывать лед к ушибленному лбу голкипера.

СОБОЛЕВ – НОВЫЙ КОРНИЛЕНКО?

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Начало второй половины получилось богатым на события. Героем игрового отрезка стал форвард самарцев Александр Соболев, в прошлом сезоне отданный в аренду «Енисею», а теперь доказавший, что не напрасно остался в премьер-лиге, в отличие от красноярцев. Сначала нападающий с завидными габаритами (рост – 195 сантиметров) сумел принять верховую передачу от Дмитрия Кабутова в «сэндвиче» из Фернандеса и Васина, в стиле Сергея Корниленко уйти на оперативный простор и уложить мяч в дальний угол. А затем самарская «семерка» хладнокровно реализовал пенальти, оформив дубль.

В промежутке между этими эпизодами Влашич мог забить ответный мяч, но умудрился не попасть в ворота. А уже при счете 0:2 случился самый спорный момент встречи. Сигурдссон, выполняя прострельную передачу слева, попал в руку Анюкову. Защитник прятал эту руку за спину, конечность не была выставлена в сторону, но вряд ли можно назвать это положение руки естественным. Арбитр Кирилл Левников, задумавшись на секунду, развел руки в стороны и пенальти не назначил.

После таких эпизодов остается лишь в очередной раз недоумевать, почему в РПЛ так и не смогли запустить систему VAR с первого тура. Она, как сообщается, уже работает на матчах чемпионата, но пока лишь в режиме оффлайн. А затем начнет функционировать на одном-трех поединках каждого тура. Вряд ли подобная избирательность сможет помочь российскому чемпионату избежать судейских скандалов.

Армейцы создали еще несколько острых моментов, но отыграть хотя бы один мяч так и не сумели. А «Крылья» сумели обыграть ЦСКА на своем поле впервые с 2007 года. До этого у самарцев была кошмарная серия из десяти поражений кряду от красно-синих и одной нулевой ничьей, добытой год назад на старте предыдущего чемпионата.

Может, это Анюков – с Комбаровым в придачу – стал счастливым талисманом для волжан?

РПЛ. 1-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА – 2:0 (0:0)

Голы: Соболев, 51; 58 (пен.)

«Крылья Советов»: Рыжиков (к) – Анюков (Терехов, 66), Бурлак, Карпов, Комбаров – Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71) – Кабутов, Гынсарь, Зиньковский – Соболев (Радоньич, 84)

ЦСКА: Акинфеев (к) – Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон – Бистрович – Ахметов (Бийол, 61), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Марадишвили, 88) – Чалов

Предупреждения: Комбаров, 38 – Васин, 31;. Шарлия, 46; Чалов, 78

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

14 июля. Самара. Стадион «Космопорт»

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