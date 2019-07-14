Лев волку не товарищ. Дзюба принес победу «Зениту» над «Тамбовом» - Советский спорт
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14 июля 2019 21:45ФутболЗетилов Игорь

Лев волку не товарищ. Дзюба принес победу «Зениту» над «Тамбовом»

В стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.

«ТАМБОВ» ПОМЕНЯЛ ПОЧТИ ВСЮ КОМАНДУ

У «Тамбова», абсолютного дебютанта премьер-лиги, свой путь. Весной 2019 года, когда было ясно, что команда получит путевку в высшее российское футбольное общество, клуб решил… поменять главного тренера. Вместо Марата Исхакова наставником «Тамбова» стал Александр Григорян, известный свой импульсивностью.

На вопрос «Как клуб провел короткое летнее межсезонье-2019?» есть лаконичный ответ: 21 игрок ушел, 18 пришли. Видимо, в «Тамбове» решили, что уровень лидеров ФНЛ никак не подходит для премьер-лиги. Из новичков выделяется тройка, пришедшая из «Анжи» – Меркулов, Кулик и Кацаев, а также имеющий богатый опыт выступления в РПЛ Ойеволе («Урал» и «Оренбург»). Сам Григорян, к слову, работал в премьер-лиге («Анжи») всего шесть туров. После одной победы и пяти поражений он подал в отставку в прямом эфире «Матч ТВ».

«Зенит», по привычке, называют одним из главных фаворитов чемпионата России. Пока питерцы не очень активны на трансферном рынке. Раздает по разным клубам «непрофильные активы», игроков, которые мало играли (Нету, Полоз, Новосельцев, Цаллагов…), а покупает очень выборочно. Из ярких приобретений можно выделить лишь экс-защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Самым резонансным получился переход из «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина. Тот сначала отправился в «Рубин», раздал несколько интервью, как ему в Казани нравится, а через неделю переехал в Санкт-Петербург, где начинал играть в Академии «Зенита».

ДВЕ МИНУТЫ – ДВА ГОЛА

«Зенит» начал прессинговать с первых секунд. Защитники гостей пытались сохранять спокойствие, но ошибки совершали неоднократно. Хозяева были быстрее почти в каждом эпизоде. При этом было видно, что игроки «Зенита» уверены в своих силах и верят, что дожмут соперника. Артем Дзюба в однажды с улыбкой приобнял вратаря «Тамбова» Шелию, который секунду назад поймал мяч.

У гостей же эмоции зашкаливали. Большинство впервые вышли на матч премьер-лиги. Да еще и против действующего чемпиона. Да еще и на красавце-стадионе, который принимал финал Кубка конфедераций-2017 и семь встреч ЧМ-2018. Порой на мяч в отчаянных подкатах бросались по два игрока команды гостей. Зрители охали и ахали – как бы они не перебили друг друга.

Первый полуопасный момент создали хозяева. Дзюба из под четырех ног двух защитников очень неуклюже пнул – мяч пролетел над «девяткой». Ответ «Тамбова» был убедительнее. Мамтов вывел к воротам Аппаева, тот, находясь под острым углом, мощно пробил руки Андрея Лунева, но мяч угодил в стойку! Тут же в дальний угол целился Валерий Чуперка – Лунев дотянулся.

Начало второго тайма можно назвать «Добро пожаловать в большой футбол». Сначала Александр Ерохин откликнулся на фланговую передачу Юрия Жиркова, а затем Дзюба забил головой после прострела Себастьяна Дриусси. Две минуты – два гола! «Тамбов» поплыл и Дриусси мог забить третий мяч. Однако запорол выход один на один с вратарем.

«Тамбов» оклемался очень быстро. И помог ему в этом… вратарь «Зенита» Лунев. Да, Олабиран Муийва все сделал очень качественно: ушел от Жиркова и еще двух защитников, пробил. Но вратарь сборной России и лучшего клуба страны должен такие мячи отражать – 2:1.

Незадолго до этого гола на поле у хозяев вышел Сутормин, главный поставщик новостей в это межсезонье. Однако в новой команде ему нужно еще много доказать.

Как и его «Зениту».

РПЛ. 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тамбов» – 2:1 (0:0)

Голы: Ерохин, 46; Дзюба, 48 – Муйива, 71

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Барриос, 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Дзюба, Азмун (Ригони, 88), Дриусси

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов (Кулик, 74), Чуперка, Карасев, Килин (Муйива, 56), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев

Предупреждения: Ракицкий, 61; Барриос, 80 – Аппаев, 81; Таказов, 88

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