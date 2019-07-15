«Нам не хватало Смолова». Слова игроков «Локо» после ничьи с «Рубином»

«РУБИН» - НЕПРОСТОЙ СОПЕРНИК

– Как оцениваете прошедший матч? – вопрос Рыбусу.

– Мы не забили пенальти в первом тайме. И у нас и у «Рубина» были моменты.

– Главный тренер «Рубина» сказал, что пенальти в ворота гостей был не совсем честным. Что вы об этом думаете?

– Я не видел. Надо пересмотреть повтор.

– Было много моментов. Что с реализацией?

– Мы в Суперкубке все реализовали. На самом деле, не так уж и много было возможностей, чтобы забить. Разве что у Коломейцева в конце стопроцентный момент можно вспомнить. С «Зенитом» было лучше. Но и «Рубин», согласитесь, непростой соперник.

– На матчи пришло всего 10 тысяч болельщиков. Не чувствовали нехватку фанатов?

– Мы же играли в понедельник. А вообще, это вопрос к руководству.

– Федора Смолова вам сегодня не хватало?

– Думаю, да. Он много забивает. Но и Эдер очень старался.

– Кварацхелия забил «Локомотиву». Не обижены на него?

– Да нет, конечно. Желаем ему удачи. У нас он не так много играл.

– Весь сезон реально выдержать с такой обоймой игроков? Юрий Семин сказал, что всего 12 футболистов основной обоймы.

– Конечно, нет. Будут карточки, микротравмы. Конечно, не хватит игроков. Нужно усиление.

– Какие именно футболисты нужны вашей команде по позициям?

– Никого не хочу обижать. Есть у нас молодые ребята. Все стараются.

– У «Локомотива» сейчас два опорных полузащитника: Крыховяк и Баринов. Это нормально для того, чтобы играть полный сезон?

– Есть еще Коломейцев.

– То есть больше игроков не нужно?

– Нужно. Но не я занимаюсь трансферной политикой. Спрашивайте у спортивного директора или президента.

«ПОСЛЕ НЕ ЗАБИТОГО ПЕНАЛЬТИ «ЛОКОМОТИВ» НЕМНОГО ПРОСЕЛ»

– Как готовились к матчу с «Рубином», учитывая, что у него новый тренер и новая команда? – вопрос Коломейцеву.

– Как к любому другому сопернику. Посмотрели нарезки видео с их товарищескими матчами, ничего нового.

– Первый тайм вы смотрели матч со скамейки запасных. Какой вам показалась игра?

– Мы начали лучше до момента с пенальти, когда не забили, а потом немного просели. По моментам игра получилась равная.

– Этот нереализованный пенальти как-то повлиял на команду психологически?

– Повлиял, но не весь матч. Минут на пять-десять после этого эпизода.

– Что произошло в концовке встречи? Там было скопление народы, говорили, что была рука.

– Это был тяжелый момент. Народу много. Рикошеты, мяч летал туда-сюда. Я ничего не видел. Тем, кто был близко, возможно, было видно.

– В этом матче сработал футбольный закон. Перед голом «Рубина» вы вышли один на один.

– Возможно, да. Мы не забили пенальти, после этого нам не забили же.

– Жалеете, что так случилось?

– Естественно. Если бы матч завершился со счетом 1:0, я бы меньше об этом думал. Обидно. Забей мяч, счет стал бы 2:0, а это победа.

– В прошлом сезоне «Локомотив» часто вел в счете 1:0 и доводил игры до победы. Что-то поменялось?

– Да нет. Это случайность. Была неопасная подача, мяч полетел в штрафную, и мы пропустили. Вроде все контролировали, не могу сказать, что нас поджимали, или давили.

– Сильно расстроены этой ничьей? Все-таки начало сезона.

– Расстроены. Стартовая игра, начало чемпионата и нам хотелось начать с победы. У нас была уверенность в своих силах, поэтому мы расстроены.

– Вам забил Кварацхелия, бывший партнер по команде. Вдвойне обидно?

– Да нет. Не важно, кто нам забил. Какая разница?

– Как вы относитесь к позднему началу матчей?

– В Лиге чемпионов и Лиге Европы матчи всегда поздно начинаются. А сегодня понедельник. Я так понимаю, что в другое время болельщикам было бы еще хуже, с работы не добраться. Восемь часов – это не совсем позднее время. Вот в 21.30 действительно неудобно.