Виктор Бондаренко: Этот Кубок Африки – сплошное разочарование - Советский спорт
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17 июля 2019 16:00ФутболАртамонов Антон

Виктор Бондаренко: Этот Кубок Африки – сплошное разочарование

В среду и пятницу на Кубке Африки в Египте будут разыграны медали. Главный российский специалист по африканскому футболу, проработавший в местных клубах почти 20 лет, подводит не самые утешительные итоги турнира.

«ПРОРЫВ МАДАГАСКАРА ОБЕСПЕЧИЛ АХМАД АХМАД»

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– Любой Кубок Африки – это смотр потенциальных новичков для европейских клубов. В РПЛ к вам обращаются за консультациями?
– Раньше – да, такое взаимодействие было плотным. Я активно помогал «Локомотиву», «Ростову», «Рубину». Но сейчас африканцев в наших клубах стало гораздо меньше. Хотя, я по-прежнему уверен, что на этом континенте много талантов.

– А может, европейские клубы со своими академиями в африканских странах просто забрали все сливки?
– Согласен, одаренные ребята меняют прописку с детства, и на сторону почти не попадают. Их ведут те, кто координирует процесс. Но все равно, талант можно отыскать среди тех, кто не на виду. В больших же сборных, естественно, почти все игроки давно подписаны.

– То есть, надо копать глубже, чем просто посмотреть Кубок Африки и сказать: «Этот парень нам годится»?
– По-разному. На Кубке Африки по-прежнему хватает дешевых и хороших футболистов. Поэтому скаутов на турнире полно.

– Иначе говоря, сенсационных четвертьфиналистов из Мадагаскара еще можно разобрать?
– Не могу знать, разберут их или нет, но это хороший пример. Стоило представителю Мадагаскара Ахмаду Ахмаду возглавить Африканскую конфедерацию футбола, как команда за полтора года пошла вверх. Малагасийцы же не только сейчас на Кубке Африки выстрелили. Они показывали хорошие результаты на мелких региональных турнирах, Кубке КОСАФА, например.

– Получается, и раньше на Мадагаскаре были таланты, но ими не занимались?
– Не совсем так. Скачок зависит от поколения. Просто оно появилось. Я по своей работе в ЮАР и Анголе помню: бывает год – не нарадуешься, а потом годных игроков днем с огнем не сыскать…

«ЗРЯ ПЕРЕНЕСЛИ ТУРНИР С ЗИМЫ НА ЛЕТО»

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– Согласитесь, что без прорыва Мадагаскара нынешний турнир получился бы совсем уж скучным. Голов – минимум.
– Дело в переносе сроков. Летом в Египте очень жарко. Я же работал в местном «Исмаили» и помню, что раньше восьми вечера даже тренировки не назначали. А сейчас приходится играть днем. Это, конечно, сложно.

– Раньше Кубки Африки проводились зимой, в разгар национальных чемпионатов. Новый формат продавили европейцы?
– Конечно, оттуда все идет. Слишком много денег замешано, и никто не хочет рисковать игроками и отпускать их посреди сезона. Бизнес.

– А африканские звезды топ-клубов бьются за свои сборные или тоже уже больше думают о европейской карьере?
– Не сказал бы, что не бьются. Просто многие устали. Тот же Садио Мане – сколько сыграл матчей в том году и толком не отдыхал. Ну и условия, конечно, не те. Одно поле маленькое, другое среднее. В Египте вообще только одно поле международных стандартов. А новых стадионов нет, играют на тех, которые я помню по чемпионату страны, когда там работал. Как проявлять себя? Вот все и защищаются, а не атакуют.

– Но страсти все равно кипят нешуточные. Взять хотя бы беспорядки алжирских болельщиков в Париже.
– Фанаты буйствовали всегда, но не за рубежом, поэтому сейчас столько внимания. Футбол африканцев подстегивает, помогает выпустить наружу энергию. Но зачем громить Париж? Радуйтесь, раз вышли в финал. И черные, и белые африканцы, и арабы очень бурно реагируют на поражения, тут же – великая победа. 29 лет Алжир не был в финале.

– Вы же наверняка читаете африканскую прессу. Можете сказать, какое отношение к турниру?
– Просматриваю южноафриканские издания, ангольские. Общая оценка: сплошное разочарование. Зрителей мало, жара страшная. Никому не нравится.

– Надо срочно возвращаться к проведению турнира зимой?
– Требуется очень внимательный анализ.

«АЛЖИРЦЫ ДОЛГО ЖДАЛИ СВОЕГО ЧАСА»

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– При всех сложностях финалисты Алжир и Сенегал – лучшие команды на турнире?
– Все были в равных условиях. И индивидуальное и тренерское мастерство решали очень многое.

– То есть, знаменитый Кларенс Зеедорф, провалившийся на посту главного тренера сборной Камеруна, виноват сам?
– Вылет в 1/8 финала – недоработка его штаба. Команда у него была сильная, действующий чемпион. Зеедорфу создали все условия, ведь изначально чемпионат должен был проходить в Камеруне, только потом его перебросили в Египет.

Очень много зависит от тренеров. Кот-д’Ивуар сделал ставку на местного специалиста, хотя добивался наибольших успехов с европейцами. Талантливых футболистов не смогли организовать и правильно настроить. Они же как партизаны – прекрасны в индивидуальной игре, но их надо систематизировать.

С другой стороны – хозяев возглавлял достаточно известный мексиканский специалист Хавьер Агирре, а они взяли и проиграли в первом же раунде плей-офф южноафриканцам. Даже наличие в составе Мохамеда Салаха не помогло. Что там произошло? Чтобы ответить, надо находиться внутри команды.

– Сенегальцев в финал вывел свой Алиу Сиссе.
– Так этот тренер с огромным европейским опытом игрока. Поэтому неплохо разобрался.

– Главное отличие этого Кубка Африки от предыдущих?
– Бросается в глаза отсутствие ярких звезд. Это самый главный недостаток турнира. Причины я уже назвал. В таких условиях защитные блоки, которые строят почти все команды, не пробить. Все это очень обедняет чемпионат. Я смотрю-смотрю, и реакция практически всегда: «Ну, елки-палки». В большинстве матчей нет даже опасных подходов: бьются-бьются, а потом идут на водопой. Три матча от силы принесли наслаждение. Камерун – Нигерия, Алжир еще. Вот у них, кстати, очень хорошее поколение, которое долго ждало своего часа, и сейчас, наконец, в финале. Посмотрим, что получится.

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