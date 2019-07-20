Капризов настроил, Влашич забил, Акинфеев спас. Как ЦСКА обыграл «Оренбург»

ТРИ ЗАЩИТНИКА – ОТВЕТ НА КОНФУЗ В САМАРЕ

После того как два первых матча субботней программы второго тура РПЛ закончились победами гостей с одинаковым счетом 3:2, только ленивый не вспомнил, что не далее как в апреле, на финише прошлого сезона «Оренбург» тоже обыграл армейцев на выезде именно с таким результатом. Кто-то даже подсчитал, что из того состава у южноуральцев и поныне сохранились восемь игроков – вполне достаточно, чтобы не тушеваться в гостях у фаворита и постараться повторить успех трехмесячной давности.

Правда, ключевых фигур, которые и забивали по весне ЦСКА, теперь в распоряжении Владимира Федотова нет. Автор дубля Алексей Сутормин транзитом через Казань отправился в «Зенит», а защитник Адесойе Ойеволе помогает «Тамбову» освоиться в премьер-лиге.

Другое дело, что тактическая схема оренбуржцев никак не меняется – в отличие от конкретных исполнителей на каждой позиции. Уходят одни – их места занимают другие, поднимающиеся со скамейки запасных. Такая немудреная философия должна помочь «Оренбургу» остаться на плаву даже сейчас, когда на трансферном рынке клуб пока в основном только теряет, особо никого не находя взамен.

А вот наставнику красно-синих Виктору Гончаренко после болезненного поражения в Самаре в стартовом туре чемпионата волей-неволей пришлось менять и схему, и отдельных игроков. В резерве оказался хорватский новобранец армейцев Звонимир Шарлия, которому пока и близко не удается стать равноценной заменой бразильцу Бекао. На сей раз в основной состав попал Игорь Дивеев, занявший позицию правого центрального защитника. Да-да, ЦСКА вновь вернулся к расстановке с тремя футболистами в центре обороны.

Но теперь был очевиден еще один нюанс. Оба фланговых игрока – Марио Фернандес и Иван Обляков располагались настолько высоко и почти не возвращались к своей штрафной, что трем игрокам задней линии постоянно приходилось пытаться контролировать всю ширину поля. То есть речь можно был вести об игре ЦСКА в три защитника. Не центральных, а вообще.

Впрочем, только так, в поиске счастья у чужих ворот и сверхагрессивном прессинге, и можно было придумать что-то против бронированной двухслойной обороны соперника. Встречный отбор и мгновенный выход в контратаку всегда был одним из главных козырей красно-синих. В Самаре он не сработал по нескольким причинам: и ввиду не лучшей формы Николы Влашича, много пропустившего из-за травмы, и по вине игроков «Крыльев», здорово отрабатывавших на своей половине поля и сковавших действия Фернандеса и компании на флангах.

ДЕСПОТОВИЧ ПРОСТИЛ АРМЕЙЦЕВ

Против «Оренбурга» хороший настрой (заданный, возможно, молодой звездой армейского хоккея Кириллом Капризовым, нанесшим символический удар по мячу перед стартовым свистком) и постоянное давление помогли армейцам обращать перехваты мяча в перспективные подходы, а затем и голевые моменты. В одном из таких эпизодов Ильзат Ахметов быстро перевел возвращенный под контроль мяч Влашичу, который исполнил сольный номер. Хорват эффектно развернул Виталия Шахова, увернулся от захвата рукой со стороны защитника гостей, чуть продвинулся вперед и рикошетом от дальней штанги уложил мяч в ворота.

А вскоре, не дав оренбуржцам прийти в себя, ЦСКА удвоил преимущество в счете. Вся комбинация на правом фланге получилась изящной, особенно – последний пас «черпачком» от Федора Чалова, а Арнор Сигурдссон наглядно продемонстрировал, что может мощно и точно попасть по мячу не только со своей рабочей левой.

2:0 – солидное преимущество, если бы его добился прежний ЦСКА, не упускавший такие игры на внутренней арене ни при каких обстоятельствах. Однако игровые и кадровые проблемы нынешней команды Гончаренко никак не позволяют ослаблять хватку, даже ведя два мяча. «Оренбургу» хватило пары минут, чтобы посеять панику в штрафной москвичей, отыграть один мяч и уйти на перерыв с надеждами на благополучный итог всей встречи.

Во втором тайме армейцы хоть и старались сохранять высокий уровень агрессивности в атаке, но действовать приходилось с оглядкой на свои ворота. Нервозность москвичей просматривалась едва ли не в каждом единоборстве, и не случайно арбитру Евгению Турбину пришлось дважды остужать пыл игроков обоюдными предупреждениями, которого в составе хозяев не избежал даже Игорь Акинфеев.

Моменты, чтобы забить третий мяч, у красно-синих были. Тот же Сигурдссон, успевший нанести пять ударов по воротам до своей замены в концовке, должен был оформить дубль в середине второй половины, но метров с восьми покатил мяч рядом со штангой. Однажды неплохо с лета бил Фернандес, но путь мячу в ворота преградили защитники гостей.

Но на третьей добавленной минуте ЦСКА мог и упустить победу. Джордже Деспотович после навеса справа удачно подставил ногу, и только мастерство Акинфеева не позволило мячу влететь под перекладину.

Армейцы одержали первую победу в чемпионате, но по игре пока по большому счету не убедили.

РПЛ. 2-й тур

ЦСКА – «Оренбург» (Оренбург) – 2:1 (2:1)

Голы: Влашич (Ахметов), 30 – 1:0. Сигурдссон (Чалов), 38 – 2:0. Маляров, 40 – 2:1

ЦСКА: Акинфеев (к) – Дивеев, Васин, Магнуссон – Марио Фернандес, Ахметов, Бистрович, Обляков – Влашич, Сигурдссон (Бийол, 87) – Чалов

«Оренбург»: Довбня – Малых (к), Шахов, Сиваков, С.Козлов, С.Терехов – Маляров (Фамейе, 78), Мишкич, Аюпов (Афонин, 75), Рикарду Алвеш (Чуканов, 83) – Деспотович

Предупреждения: Акинфеев, 72. Сигурдссон, 80. Ахметов, 87 – Шахов, 53. Аюпов, 72. С.Терехов, 80

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

20 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»