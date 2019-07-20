Магия Гацкана и бывшие красно-белые спасли «Ростов»

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В РОСТОВЕ «СПАРТАК» ПОБЕЖДАЛ… С КАРПИНЫМ

Гвоздь тура начался с торжественной и немного грустной церемонии: одни из ключевых игроков и капитан «Ростова» Александр Гацкан прощался с болельщиками и партнерами по команде. В 35 лет многие, как принято говорить, вешают бутсы на гвоздь – но Гацкан ушел вовсе не на пенсию. Он еще не наигрался! И, будучи недовольным своей новой ролью твердого игрока запаса, попросил у руководства «Ростова» отпустить его. Ветерану желто-синих пошли навстречу, и вскоре мы наверняка увидим Александра в футболке другого клуба. Например, «Сочи». Или «Крыльев Советов».

А пока перед стартовым свистком ему вручили памятную футболку именно классической «ростовской» расцветки. При этом сам Гацкан был в топе синего цвета, тогда как аплодировавшие ему партнеры по команде – в желтом. Это означало, что в стартовом составе молдавского аксакала болельщики не увидят и в его прощальном матче.

Впрочем, Валерий Карпин целенаправленно занялся тактической перестройкой своей команды еще на предсезонном турнире в Австрии. Там, кстати, без Гацкана в «старте» и при схеме 4-3-3 ростовчане уверенно обыграли «Спартак» (2:0). Теперь же расстановка дончан выглядела несколько иначе. В том числе, видимо, и потому, что на поле с первых минут появился Роман Еременко, в Пеллау не игравший.

В опорной зоне у хозяев на сей раз расположились Магнус Норманн и Ивелин Попов. И надо же такому случиться – в первом же единоборстве на бровке, преследуя Романа Зобнина, норвежец получил небольшое повреждение. Подумалось, что Гацкану все-таки придется вступить в игру минуты со второй-третьей, но обошлось – Карпину не пришлось прибегать к пожарной замене.

А вот наставника москвичей Олега Кононова чаша сия не миновала. Спустя четверть часа из-за травмы не смог продолжить игру Андрей Ещенко, и на позиции правого защитника появился Николай Рассказов. Который, мягко говоря, неубедительно провел встречу стартового тура РПЛ с «Сочи».

Гости начали матч очень активно, с заметным настроем. Однако нахрапом взять неудобного для себя соперника спартаковцам не удалось. В последний раз красно-белые побеждали на берегах Дона в 2013 году, когда их тренировал… именно Валерий Георгиевич.

К середине тайма «Ростов» не только успокоил игру, но и сумел открыть счет. Не станем ставить этот гол в вину Рассказову, который, конечно, допустил ошибку, не сумев остановить рывок Норманна по своему флангу. В этом эпизоде села в лужу вся оборона «Спартака», при молчаливом согласии которой Хорен Байрамян успел обработать мяч и точно пробить в дальний угол.

В отличие от своего ростовского коллеги, Кононов сейчас в большей степени занят не тактической, а кадровой перестройкой. С уходом в «Порту» Зе Луиша почти стопроцентное место в «основе» образовалось у Луиса Адриано, а новичку Эсекиэлю Понсе пока приходится начинать игры в лучшем случае на левом фланге в группе атаки. А в худшем – в запасе.

ЗУЕВ СНОВА ОТОБРАЛ ОЧКИ У «СПАРТАКА»

Хотя в самое ближайшее время у аргентинца, равно как и у двух Александров – Ломовицкого и Ташаева – появится очень сильный конкурент. Речь, понятное дело, о Резиуане Мирзове. В заявку на матч с бывшей командой левый вингер ожидаемо не попал, но вряд ли кто удивится, если в ближайших матчах Кононов на обоих флангах атаки сделает на ставку на отлично ему знакомый по работе в тульском «Арсенале» тандем Мирзов – Зелимхан Бакаев.

В поединке с «Ростовом» последний сыграл важную роль и в одиночку. Сразу после пропущенного мяча Бвкаев смело попер от своей бровки в чужую штрафную, не замечая сопротивления Евгения Чернова, и в итоге заставил защитника хозяев сфолить. Пенальти Луис Адриано исполнил четко, разведя мяч и голкипера Сергея Песьякова по разным углам.

Желто-синие все-таки могли вновь выйти вперед еще до перерыва, но Александр Максименко сумел справиться с ударом Алексея Ионова в ближнем бою. А в другом эпизоде сплоховал сам Ионов, в падении не замкнувший прострел с левого фланга.

После перерыва борьба на поле стала еще более ожесточенной, при этом «Спартак» ничуть не желал уступать инициативу хозяевам. Красно-белые больше владели мячом и чаще били по воротам.

Ну и, конечно, не забывали про свое фирменное оружие – «стандарты». Угловой принес три очка команде Кононова в первом туре против «Сочи» (хотя многие специалисты уверены, что Самюэль Жиго отправил мяч в ворота Николая Заболотного с нарушением правил), стал корнер результативным и теперь. Вновь в качестве подносчика снарядов выступил Фернандо, а отправил мяч в ворота напарник Жиго по центру обороны – Георгий Джикия.

В тот момент, когда нужно было найти достойный ответ, игра ростовчан в атаке вдруг как-то померкла. За Ионовым с Элдором Шомуродовым спартаковцы присматривали особенно ревностно, Попов самостоятельно растворился на поле, а Еременко запомнился разве что исполнением штрафных ударов.

Желто-синим оставалось рассчитывать лишь на чудо – в лице Гацкана, вышедшего на газон в самой концовке. И оно случилось! Магия присутствия ветерана в игре вдохновила хозяев на результативную атаку, которую после удара-прострела Еременко завершил Александр Зуев. Экс-спартаковец, кстати, принес «Ростову» победу на «Открытие Арене» в матче первого круга прошлого сезона. А теперь помог спасти ничью.

Когда пошла пятая из четырех добавленных к основному времени минут, «Спартак» получил последний шанс вырвать победу. Однако на сей раз штрафной в исполнении Фернандо не вышел таким убийственным, как это часто бывает. Пожалуй, это было справедливо: обе команды на ничью точно наиграли.

РПЛ. 2-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Байрамян (Норманн), 23 – 1:0. Луис Адриано, 25 – с пенальти – 1:1. Джикия (Фернандо), 66 – 1:2. Зуев (Еременко), 90+1

«Ростов»: Песьяков – Ал.Козлов, Чистяков, Р.Сигурдссон (к), Е.Чернов – Норманн, Попов (Саплинов, 80) – Байрамян (Зуев, 57), Еременко, Ионов (Гацкан, 88) – Шомуродов

«Спартак»: Максименко – Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия (к), Айртон – Фернандо, Зобнин – З.Бакаев (Ташаев, 87), Гулиев, Понсе (Мелкадзе, 67) – Луис Адриано

Предупреждения: Зуев, 60. Еременко, 63 – Мелкадзе, 73. З.Бакаев, 84. Фернандо, 88

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

20 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена»