Шедевр Эдера и карточка Семина. «Локомотив» обыграл «Тамбов»

«Локомотиву» стартовать в новом сезоне должно быть было весьма комфортно. Кто же откажется от двух матчей подряд на своем поле? Но очки были потеряны уже в первом туре, а когда в Москву пожаловал «Тамбов»», уже успевший прославиться тем, что выстоял первый тайм в Санкт-Петербурге, то некий намек на интерес к этой встрече все-таки присутствовал.

Укрепился этот самый интерес уже на шестой минуте встречи, когда на левом фланге обороне откровенно задремал Ведран Чорлука. Хызыр Аппаев накрыл легенду «Локомотива», прострелил на линию вратарской, где Михаил Костюков опередил Мурило и в касание отправил мяч в ближний угол. Конфуз!

Атаку «Локомотива» убедительно характеризует эпизод на 18 минуте. Начал разминаться Федор Смолов. То есть владение мячом и территорией было для статуса участников матча вполне шаблонным, а на деле? Крахмал. Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия хоть и был в напряжении, но говорить о том, что вратарь тратил последние силы на подходы и удары противника никак нельзя. Первые и особенно вторые носили в основном локальный характер.

Несмотря на все эти рабочие трудности уже к получасу «Локомотив» решил если не все, то почти все вопросы. Без шедевра обойтись было никак нельзя. Мацей Рыбус мягко забросил мяч в штрафную слева, а Эдер, красиво положив корпус, эффектно пробил в касание. Шелия взмыл под перекладину, но этим прыжком лишь добавил вишни на московский торт. Красота!

«Тамбов» взгрустнул и тут же пропустил снова. Антон Миранчук на скорости по центру держал паузу для передачи до последнего и она того стоила. Справа был свободен Владислав Игнатьев и именно ему предназначался пас. «Локомотив» придушил сенсацию.

Еще в первой половине как раз после второго гола стало заметно, что Игнатьев не может продолжить матч. До перерыва он в итоге доиграл, однако на второй тайм вышел Федор Смолов и тут же растворился на поле. Дело в том, что «Локомотив» с такой силой перестроился на оборонительную схему, что в какой-то момент начало казаться, что «Тамбов» доминирует и налегает. Но все это выглядело относительно. «Локомотив» умел и умеет играть по счету.

В самом деле, казалось, что «Тамбов» после перерыва ведет игру. Но так получилось, что самый любопытный момент произошел в середине второй половины встречи, совершенно не имеющий отношения к игре.

Юрий Павлович Семин что сделал? Правильно, получил желтую карточку. Новые правила в действии! Произошло это на 66 минуте. По совокупности, так сказать. Ведь еще в первом тайме в ворота «Тамбова» вполне можно было назначать как минимум один пенальти за падения Алексея Миранчука в штрафной противника.

«Тамбов» по ходу всего матча в целом смотрелся достаточно ровно. Подозреваю, что после гола Эдера команда буквально на пару минут раскисла, и этого времени вполне хватило для того, чтобы наказать соперника еще раз.

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян во время и перед матчами против, на минуточку, «Зенита» и «Локомотива» задерживается сперва в туалете, а затем в качестве эксперта на телевидении, а его команда так или иначе весьма предсказуемо с атомного выезда возвращается с нулем очков. А Юрий Павлович Семин получает желтую карточку, и она становится фартовой для «Локомотива».

РПЛ

2-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:1 (2:1)

Голы: Эдер, 31. Игнатьев, 33 – Костюков, 6.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Игнатьев (Смолов, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Лысов, 63).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 71), Усман (Кленкин, 25), Аппаев, Костюков (Муйива, 57).

Предупреждения: Чорлука, 43. Крыховяк, 79, Лысов, 90+1 – Костюков, 13. Чуперка, 74. Маркелов, 81. Таказов, 90.

Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск).

Москва. Стадион «Локомотив». 10 187 зрителей.