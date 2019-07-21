Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждать - Советский спорт
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21 июля 2019 22:45ФутболГригорьевская Юлия

Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждать

После матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились экс-игроки бело-голубых Кевин Кураньи и Йован Танасиевич.

«ДИНАМО» – ЭТО НЕЧТО ОСОБЕННОЕ ДЛЯ МЕНЯ

– Каковы ваши впечатления от матча? – вопрос Кураньи.
– Думаю, далеко не все довольны, потому что «Динамо» проиграло. Во втором тайме хозяева были в большинстве, при таком раскладе надо было обязательно побеждать.

– Как вам новый стадион «Динамо»?
– Я очень рад быть на этом стадионе, видеть своих старых друзей. Было просто здорово. Это один из самых красивых стадионов в России.

– Жалеете, что этого стадиона не было на чемпионате мира-2018?
– Да. «Динамо» – это нечто особенное для меня. Жаль, что этот стадион не был на чемпионате мира, но сейчас он открылся, и на нем пройдет много хороших матчей.

«ДИНАМО» НЕ ХВАТАЕТ КУРАНЬИ И КЕРЖАКОВА»

Поделитесь впечатлениям от матча, – просьба Танасиевичу.
– «Динамо» должно был забивать в конце первого тайма. Если бы это сделало – было бы легко. А так во втором тайме было тяжело. «Динамо» создало моменты в последние десять минут, но забил в итоге «Рубин. У «Динамо», как и в прошлом году, имеются проблемы с позиционной атакой. Моментов куча, но их не удается реализовывать.

– Это какое-то казанское проклятье?
– Все может быть. «Динамо» отдало это матч, если честно.

– Раньше сказали бы, что надо сходить в церковь, поставить свечку. А сейчас что делать?
– Нападающим нужно большая концентрация.

– Болельщики недовольны Дмитрием Хохловым. Говорят, что ему надо писать заявление об увольнении…
– Не надо ему ничего писать. Зачем? Это только второй тур. Он все исправит. Хохлов не выходит на поле. Он строит игру и это неплохо получается. Но он же не может выйти и забить вместо футболистов.

– Согласитесь, что когда Динамо» не реализовало момент выхода четырех игроков на Дюпина, стало понятно, что «Рубин» за такое накажет.
– Сразу это не было понятно. Но в такой ситуации надо было забивать без вопросов. Это был переломный момент в матче. Если бы «Динамо» забило, то играло бы по-другому. Затем «Рубин» собрался и хозяева во втором тайме сорок минут ничего не создавали. Потом, правда, выдали пятиминутный отрезок, когда было несколько моментов. Но не забили. Было мало движения впереди, открываний, нестандартных ходов, а в таком матче нужны именно не стандартные ходы. И это не вина Хохлова, а тех футболистов, которые играют впереди. За два тура один гол – это мало.

– Согласитесь, что «Динамо» не хватает форварда-убийцы?
– «Динамо» не хватает команды-убийцы. Команда должна была выигрывать в двух стартовых матчах. Нужно либо сушить игру, либо забивать еще, как в Туле. Каждый игрок должен сам подумать, что делать и как. Здесь никакой тренер не поможет и никакой психолог. Футболисты должны сами себе помочь.

– «Динамо» не хватает Кураньи?
– Видимо, да. И Кержакова.

– Какие перспективы у этой команды? Она будет бороться за выживание?
– Точно нет. До закрытия трансферного окна еще месяц. «Динамо» должно обязательно покупать нападающего. Причем надо угадать.

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