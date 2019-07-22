Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тура - Советский спорт
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22 июля 2019 13:20ФутболБезъязычный Алексей

Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тура

Соболев шедеврально забил, Влашич - вообще из другого измерения.

ГОЛ ТУРА

Александр СОБОЛЕВ («Крылья Советов»)

Второй тур РПЛ получился не только самым результативным за почти полтора сезона (3,25 забитого мяча в среднем за игру), но и урожайным на голы-красавцы. Комбинацией тура, безусловно, стала трехходовка, разыгранная армейцами Николой Влашичем, Федором Чаловым и Арнором Сигурдссоном в матче с «Оренбургом». Безусловно, болельщикам надолго запомнится «катапульта» в исполнении новичка «Краснодара» Тонни Вилены в дальний угол ворот «Уфы». И все же мы не могли поставить ниже первого места шедевр от Александра Соболева, который исполнил классический удар в падении через себя в лучших традициях Златана Ибрагимовича и Марко ван Бастена. Трюку самарца наверняка мысленно аплодировал даже вратарь «Арсенала» Михаил Левашов - пропускать такие мячи нестыдно.

ИГРОК ТУРА

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

Контракт хорватского полузащитника был выкуплен у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро, что стало самой большой тратой в истории армейского клуба. И в субботу все смогли убедиться, что эти деньги точно не выброшены на ветер. Когда Влашич включал скорость, то смотрелся человеком из другого измерения - соперники отскакивали от него, как от стенки, не успевая за мыслями и перемещениями хорвата. Первый гол в ворота «Оренбурга» Никола сделал в одиночку, одним движением оставив в дураках Виталия Шахова и резко пробив впритирку со штангой. С него же началась и победная голевая комбинация ЦСКА: пас Влашича пяткой на Чалова был не менее гениален, чем последующие «черпачок» на Сигурдссона и удар с лета.

ТРЕНЕР ТУРА

Роман ШАРОНОВ («Рубин»)

В этом туре, безусловно, стоило бы отметить Дмитрия Парфенова, чей «Урал» не только возглавил таблицу, но и одержал редкую для себя сухую победу (за весь предыдущий чемпионат «шмели» оставляли ворота не неприкосновенности лишь в двух турах). И все же лучшим мы признали тренера-дебютанта РПЛ, который продолжает успешно менять по-бердыевски оборонительную философию «Рубина» на атакующую. Казанцы не изменили себе, даже играя в меньшинстве больше тайма в Москве против «Динамо». И смелость Шаронова возымела результат. Выпущенные им на замену Хвича Кварацхелия и Бека Микелтазе организовали победный гол «Рубина» на 93-й минуте.

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