Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нет  

Эта история началась с того, что УЕФА запретил рулевому “Краснодара” Мураду Мусаеву руководить командой с бровки в ходе скоро стартующего для “быков” евросезона. Повод - руководя клубом уже более года, Мусаев так и не получил лицензию категории Pro. И весь прошлый сезон нарушал правила УЕФА. Мало того, что руководил командой, так еще и везде выступал как главный тренер, давал пресс-конференции. Формально главным был Олег Фоменко, но на деле - Мусаев.

После того, как УЕФА выступил с заявлением, совершенно логично последовало указание и от РФС. Коснулось оно не только “Краснодара”, но и “Рубина”, а также играющих в ФНЛ “Ротора”, “Енисея” и “Торпедо”. Их тренеры тоже не имеют лицензий. И неважно, что у Сергея Игнашевича и времени то ее получить не было - есть регламент.

В итоге в “Торпедо” вспомнили, что формально главный тренер - Николай Савичев. В “Роторе” вместо Павла Могилевского главным тренером заявлен Игорь Меньщиков. В “Енисее” - Виктор Тренев. Но клубы ФНЛ все же не привлекают к себе большого внимания, и о том, что и как в них устроено - знают только преданные болельщики.

Премьер-Лига - другое дело. Тут все на виду. Но при этом совершенно непонятно, как должны действовать Мурад Мусаев и Роман Шаронов. Сейчас главными тренерами команд являются соответственно Сергей Матвеев и Эдуардо Докампо. Но все все понимают, и даже обладатели нужных лицензий тоже - они тренеры “для галочки”.

Совершенным абсурдом стала ситуация с противоречивыми комментариями руководителя комиссии РФС по лицензированию клубов Александра Зоркова.

Сначала он заявил, что “Мусаеву нельзя руководить командой со скамейки запасных в РПЛ. Везде одинаковые условия. Он находился на лавке во время матча с “Уфой”, и решение по нему будет принимать РФС. Правила для всех одни и те же. Ему нельзя руководить командой со скамейки”.

Однако уже через пару часов появились совсем другие слова Зоркова: “Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев и имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет”.

Давайте все-таки определимся - есть нарушения или нет? И если да, то нарушения чего именно, какое за это следует наказание, и чем это грозит клубам?

И не надо слушать Зоркова - он не может ничего объяснить внятно. Исчерпывающую характеристику этому чиновнику два года назад дал Виталий Мутко: “Есть такой деятель российского футбола – Александр Зорков. Посмотрите на него, 50 лет работает, но ни хрена не сделано!”.

Точку во всех дискуссиях должно поставить руководство РФС и РПЛ. Желательно на уровне первых лиц. Ладно, с интервью можно разобраться - их, как и пресс-конференции, будут давать Докампо и Матвеев. Кому они нужны - вопрос второй, хотя тоже пахнет “сумасшедшим домом”. Докампо, например, отличился в эфире “Матч-ТВ”: “Я главный тренер “Рубина” только по техническим причинам”. Недалеко ушел и Матвеев: “Я формально главный тренер, вы ситуацию прекрасно понимаете по нашему главному тренеру, поэтому сегодня вот так”.

Но - везде говорится о том, что Мусаев и Шаронов не имеют права “демонстративно руководить командой из технической зоны”. Что это означает? Что такое “демонстративно”? Кто определит это?

Не дает ответа на вопрос и дисциплинарный регламент РФС (вступил в действие с 12-го июля). Статья 90 гласит: “Систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера лицом, не являющимся таковым (другим Официальным лицом клуба), а равно действия клуба по систематическому представлению указанного лица в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера (в социальных сетях, на официальном сайте клуба, в печатных материалах клуба и т.п.) - наказывается штрафом” (200 000 рублей для физических лиц, и 1 000 000 рублей - для юридических, согласно приложению к дисциплинарному регламенту). В случае повторного применения санкций - возможна дисквалификация сроком до трех матчей.

Вы что-то поняли? Я - нет. То есть все должны делать вид, что Мусаев и Шаронов - никакие не главные тренеры, хотя все знают, что это именно так?

Во время игры с “Локомотивом” Шаронов особенно к бровке не выходил. А вот с “Динамо” было уже иначе. Но у “Рубина” тут есть маленькое преимущество - Докампо (помимо системы “Рубина” работавший в сборной Белоруссии и киевском “Динамо”) все же не очень хорошо владеет русским. Может быть, Шаронов выходит к бровке переводить его указания?

Попахивает бредом, правда? Ну так и нужно поставить точку в этой истории, чтобы болельщики и специалисты перестали гадать - что тренерам можно, а что нельзя. Должен ли Мусаев сидеть “приклеенным” к скамейке запасных?

Забавная, и, по-своему уникальная ситуация сложилась в “Урале”. Президент клуба Григорий Иванов давным-давно следит за игрой со скамейки запасных. Для этого его вносят в заявку в качестве начальника команды. Это позволяет Иванову не только иногда участвовать в руководстве командой (и порой - весьма демонстративно), но и посещать, например, судейскую.

Но к казусам Мусаева и Шаронова это отношения не имеет - Иванову никакой регламент не запрещает действовать так, как он хочет. А вот как быть тренерам?

Хотелось бы получить ответ поскорее. И желательно - более понятный, чем высказывания Александра Зоркова.