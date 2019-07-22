Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луны - Советский спорт
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22 июля 2019 17:33Футбол

Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луны

На волне флешмоба в инстаграме американской певицы, мы вспомнили другой: тот, что болельщики «Бешикташа» организовали для Диего Косты, умоляя перейти его в их клуб.

Россияне оставили почти миллион комментариев под фотографией Леди Гаги в инстаграме, протестуя против ее союза с американским актером Брэдли Купером, который из-за этого расстался с топ-моделью Ириной Шейк.

Однако, даже если пользователи настрочат этот миллион комментов, Леди Гаге все равно будет не достать по этому показателю футболиста Диего Косту. Заметьте, не Криштиану Роналду и не Линеля Месси.

Чем же не самый популярный в мире футболист так взорвал информационное пространство в свое время?

Рассказываем. Чуть больше двух лет назад он опубликовал в своем аккаунте очередное фото. Вполне обычное, в обнимку с полузащитником «Сан-Паулу» Петросом Араужо. Буквально за пять дней под этой фотографией образовалось почти три миллиона комментариев. Большинство из них были просты и звучали так: »Come to Beşiktaş», что означало «приезжай в Бешикташ». Так болельщики турецкого клуба хотели привлечь внимание Косты к своему клубу, когда вопрос о его трансфере еще не был решен, а переезд в Турцию рассматривался футболистом. Бразильский португалец в то время расставался с лондонским «Челси».

На тот момент Коста обогнал по комментариям суперпопулярную в инстаграме американскую актрису и певицу Селену Гомес. Чтобы она не очень сильно огорчалась, многие фанаты начали оставлять запись «приезжай в Бешикташ» и на ее странице. Некоторые шутят подобным образом и в инстаграме Леди Гаги.

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Com meu Parceiro @petrosaraujo 🤙🏽!!

Публикация от Diego Costa (@diego.costa)

Невзирая на многомиллионные мольбы, Коста так и не пришел в «Бешикташ». Он мигрировал в мадридский «Атлетик», с которым вскоре выиграл Лигу Европы, а затем и Суперкубок УЕФА.

Турецкие болельщики, к слову, не останавливают флешмоб до сих пор: на момент написания этого текста под той фотографией набралось 3 744 835 комментариев. Это абсолютный рекорд по комментариям в инстаграме среди спортсменов.

В целом в этой социальной сети самое большое число комментариев пользователи разместили под фотографией погибшего рэпера с творческим псевдонимом XXXTentacion. Его застрелили в Майами в июне 2018 года. Под его постом сейчас более 6 миллионов комментариев.

Если считать не комментарии, а лайки, то тут безусловным лидером среди спортсменов является Криштиану Роналду. Заметим, что в топе у Роналду нет фотографий со спортивным сюжетом. Абсолютный лидер по лайкам - его фото из роддома с супругой. Оно собрало уже почти 11 с половиной миллионов лайков.

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A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Больше 10 миллионов сердечек Криштиану собрал, когда просто решил позагорать на камнях.

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😜

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Безумно популярными стали посты КриРо из последнего отпуска. Но тут все объяснимо: не поставить лайк такому загару ни кого не поднимется рука.

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Enjoy the view 🧜🏼‍♂️😉👌🏻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Вот еще один пост, который близок к 10 миллионам. Опять же заметьте: никакого футбола.

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Felicidades a la mujer más maravillosa que Dios pudo poner en mi camino ❤

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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