Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 июля 2019 07:43ФутболАртамонов Антон

Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар»

О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.

«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по третьему квалификационному раунду соответственно Лиги чемпионов и Лиги Европы. Красно-белые начнут в гостях 8 августа против швейцарского «Туна». А вот «быкам» предстоит дебютировать в главном еврокубке домашним матчем с грозным «Порту».

«ЖЕЛАЕМ ПОРАЖЕНИЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ»

EAApdtpW4AE38kF

– Фанаты «Порту» рады такому жребию?
– Все уверены: наша команда – фаворит пары и пройдет дальше. Потому что сильнее «Краснодара». Но с другой стороны, болельщики в соцсетях в основном сходятся во мнении, что из четырех возможных соперников на этой стадии «Порту» достался самый сильный.

– Даже несмотря на то, что «Краснодар» пока не слишком раскручен в Европе?
– Согласен. В Португалии больше на слуху «Зенит», «Спартак» или «Локомотив». Однако чемпионат России однозначно котируется у нас выше турецкого, австрийского и бельгийского, которые представляли «Башакшехир», «Брюгге» и «ЛАСК».

– «Порту» – двукратный победитель Лиги чемпионов. Справедливо ли, что такому гранду приходится участвовать в квалификации?
– Все знакомы с системой коэффициентов УЕФА. Так о какой несправедливости может идти речь? Нашим клубам надо пенять на неудачное выступление в предыдущих еврокампаниях. А «Порту» – на упущенный в борьбе с «Бенфикой» в прошлом сезоне чемпионский титул.

nd5_85634

– В России очень внимательно следят за рейтингом УЕФА. В Португалии такая же ситуация?
– Абсолютно. Все понимают, что необходимо выступить лучше России и Франции, которые занимают места перед нами. Тогда наш вице-чемпион получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

– Так же желаете поражения российским клубам, как мы – португальским?
– Наверное (смеется). Вот сейчас «Порту» пройдет «Краснодар», и мы постараемся улучшить ситуацию.

1

– У вас нет ни доли сомнения?
– Да, я уверен, что «Порту» попадет в группу. А для этого надо пройти два квалификационных раунда. Не только «Краснодар».

«ЗЕ ЛУИШУ ЕЩЕ НУЖНО ПОПАСТЬ В СОСТАВ»

D_oLXBDW4AANW8e

– Как планируете разогревать противостояние? Привлекать экспертами бывших российских игроков «Порту» вроде Дмитрия Аленичева и Сергея Овчинникова?
– Мы бы привлекли, если бы это было так просто. Конечно, россиян у нас хорошо помнят. Но, например, год назад мы пытались сделать интервью с Аленичевым перед матчами «Порту» и «Локомотива», но… не срослось. Языковой барьер тоже усложняет процесс. С испанцами или даже французами и немцами взаимодействовать легче.

– Получается, на медиадежурстве перед «Краснодаром» будет Зе Луиш, который только что перешел в «Порту» из «Спартака»?
– Зе Луишу пока надо сконцентрироваться на попадании в состав. «Порту» играет с двумя нападающими, и одно место точно за бразильцем Соаресом. А на второе главный претендент – малиец Мусса Марега, который пока не вернулся с Кубка Африки. Правда, он может уйти в это трансферное окно, еще до матчей с «Краснодаром».

D_36BSHXoAQ0MM4

– Зе Луиш вроде бы неплохо выступает в товарищеских матчах…
– Да. Он уже забил красивый гол, в воскресенье с «Хетафе» удачно сыграл. Тем не менее, даже в случае ухода Мареги ему придется конкурировать с мексиканцем Хесусом Короной. Тот, хоть и выступает на позиции правого вингера, также рассматривается главным тренером Сержиу Консейсау как вариант в линии нападения.

– То, что «Порту» не привык так рано начинать сезон, – шанс для «Краснодара»?
– В чемпионате России прошло два тура, значит, в этом аспекте у россиян действительно преимущество. Физические кондиции никто не отменял, а для «Порту» матчи отбора Лиги чемпионов – в новинку. Но все же это не такая уж серьезная проблема.

«ГОТОВИМ ДЛЯ «БЫКОВ» ТРАППА»

– Очередной исход ведущих игроков в межсезонье беспокоит больше?
– Давайте смотреть. «Порту» продал двух центральных защитников – Эдера и Фелипе в «Реал» и «Атлетико» соответственно, но что тут страшного? К нам вернулся Иван Маркано, который уже выступал за команду, в том числе под руководством нынешнего тренера. Он отлично вписался. Плюс есть Пепе. А вот уход полузащитников Эктора Эрреры и Ясина Браими немного беспокоит. Вот они были очень важны. Смогут ли их заменить колумбиец Луис Диас и японец Сея Накадзима – вопрос.

– Вы еще не затронули вратарскую линию, где после несчастья с Икером Касильясом основным претендентом на место в рамке считают 19-летнего Диегу Кошту…
– «Порту» ищет и полузащитников, и вратаря. Главная цель на лето – немец Кевин Трапп из «ПСЖ». Очень похоже, что он к нам перейдет.

GettyImages-1148053492

– До матчей с «Краснодаром»?
– Если его подпишут, то в самое ближайшее время. Не получится, тогда вратарскую бригаду составят бразилец Вана и Кошта. Последний – выпускник системы «Порту», был голкипером всех сборных Португалии по своему возрасту. Кошту воспринимают как нового Витора Байю. Тот также пришел в «Порту» ребенком, а уже в 20 лет стал основным. Так что не будет Траппа – думаю, ставку сделают на Кошту.

– Раз у «Порту» все хорошо, «Краснодар» может надеяться на недооценку?
– Такого точно не случится.

– Эх…
– Повторюсь, все понимают: «Порту» сильнее, но мощь надо подтверждать на поле. Тем более в матчах на выбывание. У нашей команды очень суровый тренер, который не даст игрокам расслабиться.

Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»

23

26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
22/07 00:00Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
22/07 15:00Футбол
Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
22/07 12:00Футбол
Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикостьСимвол и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону.
22/07 14:00Футбол
Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нетДвумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями – невероятная путаница.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/07 07:30Футбол
ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/07 13:00Футбол
Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тураСоболев шедеврально забил, Влашич – вообще из другого измерения.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
Новости
07:43 Футбол Журналист: Зе Луишу надо сконцентрироваться на попадании в состав «Порту»
07:42 Футбол Португальский журналист: Все уверены: «Порту» пройдет дальше
07:42 Футбол Андре Монтейру: Португалии необходимо выступить лучше России и Франции
02:00 Баскетбол Бостьян Нахбар: Регламент Евролиги стал более лояльным для игроков
01:40 Хоккей Богдан Киселевич: Все были за возвращение. Я один сомневался
01:30 Футбол Араторе назвал РПЛ сильным чемпионатом
01:20 Футбол Представители «Зенита» встретились с агентом Лаксальта
01:13 Баскетбол Данкан будет помогать Поповичу
00:56 Футбол Вандерсон Масиэл: Будут интересные матчи – и для «Краснодара», и для «Порту»
00:40 Футбол Кайо: «Краснодар» знает, чего ждать от «Порту»
00:31 Футбол Филипе Луис перейдет во «Фламенго»
00:25 Футбол «Барселона» предложит новый контракт Месси
00:12 Футбол Тонни де Вильена: «Порту» недавно продал двух ведущих игроков
23:59 Футбол Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»
23:49 Пляжный футбол Россия сыграет с Молдавией в 1/8 финала отбора ЧМ
23:25 Волейбол Российские волейболистки выиграли бронзу молодежного ЧМ
23:00 Футбол Роналду избежит суда по делу об изнасиловании
22:53 Футбол Ребров подписал новый контракт с «Ференцварошем»
22:49 Футбол «Зенит» отпустит Ригони в «Сампдорию», когда найдет ему замену
22:39 Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику (фото, видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика