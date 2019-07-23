Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар» О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.

«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников по третьему квалификационному раунду соответственно Лиги чемпионов и Лиги Европы. Красно-белые начнут в гостях 8 августа против швейцарского «Туна». А вот «быкам» предстоит дебютировать в главном еврокубке домашним матчем с грозным «Порту».

«ЖЕЛАЕМ ПОРАЖЕНИЙ РОССИИ И ФРАНЦИИ»

– Фанаты «Порту» рады такому жребию?

– Все уверены: наша команда – фаворит пары и пройдет дальше. Потому что сильнее «Краснодара». Но с другой стороны, болельщики в соцсетях в основном сходятся во мнении, что из четырех возможных соперников на этой стадии «Порту» достался самый сильный.

– Даже несмотря на то, что «Краснодар» пока не слишком раскручен в Европе?

– Согласен. В Португалии больше на слуху «Зенит», «Спартак» или «Локомотив». Однако чемпионат России однозначно котируется у нас выше турецкого, австрийского и бельгийского, которые представляли «Башакшехир», «Брюгге» и «ЛАСК».

– «Порту» – двукратный победитель Лиги чемпионов. Справедливо ли, что такому гранду приходится участвовать в квалификации?

– Все знакомы с системой коэффициентов УЕФА. Так о какой несправедливости может идти речь? Нашим клубам надо пенять на неудачное выступление в предыдущих еврокампаниях. А «Порту» – на упущенный в борьбе с «Бенфикой» в прошлом сезоне чемпионский титул.

– В России очень внимательно следят за рейтингом УЕФА. В Португалии такая же ситуация?

– Абсолютно. Все понимают, что необходимо выступить лучше России и Франции, которые занимают места перед нами. Тогда наш вице-чемпион получит прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

– Так же желаете поражения российским клубам, как мы – португальским?

– Наверное (смеется). Вот сейчас «Порту» пройдет «Краснодар», и мы постараемся улучшить ситуацию.

– У вас нет ни доли сомнения?

– Да, я уверен, что «Порту» попадет в группу. А для этого надо пройти два квалификационных раунда. Не только «Краснодар».

«ЗЕ ЛУИШУ ЕЩЕ НУЖНО ПОПАСТЬ В СОСТАВ»

– Как планируете разогревать противостояние? Привлекать экспертами бывших российских игроков «Порту» вроде Дмитрия Аленичева и Сергея Овчинникова?

– Мы бы привлекли, если бы это было так просто. Конечно, россиян у нас хорошо помнят. Но, например, год назад мы пытались сделать интервью с Аленичевым перед матчами «Порту» и «Локомотива», но… не срослось. Языковой барьер тоже усложняет процесс. С испанцами или даже французами и немцами взаимодействовать легче.

– Получается, на медиадежурстве перед «Краснодаром» будет Зе Луиш, который только что перешел в «Порту» из «Спартака»?

– Зе Луишу пока надо сконцентрироваться на попадании в состав. «Порту» играет с двумя нападающими, и одно место точно за бразильцем Соаресом. А на второе главный претендент – малиец Мусса Марега, который пока не вернулся с Кубка Африки. Правда, он может уйти в это трансферное окно, еще до матчей с «Краснодаром».

– Зе Луиш вроде бы неплохо выступает в товарищеских матчах…

– Да. Он уже забил красивый гол, в воскресенье с «Хетафе» удачно сыграл. Тем не менее, даже в случае ухода Мареги ему придется конкурировать с мексиканцем Хесусом Короной. Тот, хоть и выступает на позиции правого вингера, также рассматривается главным тренером Сержиу Консейсау как вариант в линии нападения.

– То, что «Порту» не привык так рано начинать сезон, – шанс для «Краснодара»?

– В чемпионате России прошло два тура, значит, в этом аспекте у россиян действительно преимущество. Физические кондиции никто не отменял, а для «Порту» матчи отбора Лиги чемпионов – в новинку. Но все же это не такая уж серьезная проблема.

«ГОТОВИМ ДЛЯ «БЫКОВ» ТРАППА»

– Очередной исход ведущих игроков в межсезонье беспокоит больше?

– Давайте смотреть. «Порту» продал двух центральных защитников – Эдера и Фелипе в «Реал» и «Атлетико» соответственно, но что тут страшного? К нам вернулся Иван Маркано, который уже выступал за команду, в том числе под руководством нынешнего тренера. Он отлично вписался. Плюс есть Пепе. А вот уход полузащитников Эктора Эрреры и Ясина Браими немного беспокоит. Вот они были очень важны. Смогут ли их заменить колумбиец Луис Диас и японец Сея Накадзима – вопрос.

– Вы еще не затронули вратарскую линию, где после несчастья с Икером Касильясом основным претендентом на место в рамке считают 19-летнего Диегу Кошту…

– «Порту» ищет и полузащитников, и вратаря. Главная цель на лето – немец Кевин Трапп из «ПСЖ». Очень похоже, что он к нам перейдет.

– До матчей с «Краснодаром»?

– Если его подпишут, то в самое ближайшее время. Не получится, тогда вратарскую бригаду составят бразилец Вана и Кошта. Последний – выпускник системы «Порту», был голкипером всех сборных Португалии по своему возрасту. Кошту воспринимают как нового Витора Байю. Тот также пришел в «Порту» ребенком, а уже в 20 лет стал основным. Так что не будет Траппа – думаю, ставку сделают на Кошту.

– Раз у «Порту» все хорошо, «Краснодар» может надеяться на недооценку?

– Такого точно не случится.

– Эх…

– Повторюсь, все понимают: «Порту» сильнее, но мощь надо подтверждать на поле. Тем более в матчах на выбывание. У нашей команды очень суровый тренер, который не даст игрокам расслабиться.