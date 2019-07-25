«Краснодар», прими Реми!

12 МИЛЛИОНОВ ЗА УРОЖЕНЦА АЯЧЧО

В четверг было официально объявлено, что контракт с «быками» подписал французский полузащитник Реми Кабелла. Соглашение с 29-летним уроженцем Аяччо рассчитано до 30 июня 2022 года. Миниатюрный (рост 171 см, вес 68 кг) атакующий хавбек обошелся краснодарцам в 12 миллионов евро, хотя transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость футболиста чуть выше – в 14 миллионов.

Бронзовый призер прошлого чемпионата РПЛ приобрел Кабеллу у «Сент=Этьена», хотя Реми является воспитанником другого клуба Лиги 1 – «Монпелье», в составе которого дебютировал десять лет назад. В карьере полузащитника уже был опыт отъезда за рубеж: сезон-2014/15 он отыграл за «Ньюкасл», отметившись единственным забитым мячом в 31 матче. Однако, несмотря на то, что контракт с «сороками» был подписан на шесть лет, надолго за Ла-Маншем француз не задержался.

На родине дела у Кабеллы шли лучше. Уехав из «Ньюкасла» сначала в аренду, а затем и на полноценный контракт в марсельский «Олимпик», Реми за два сезона забил 8 мячей в 66 играх. Затем был аналогичный финт с «Сент-Этьеном»: годичная аренда с последующим выкупом контракта. В последнем клубе результативность хавбека заметно возросла – 15 голов в 62 матчах.

При этом стоит отметить, что до перехода в «Краснодар» стоимость контракта Кабеллы постоянно снижалась. Из «Монпелье» в «Ньюкасл» он был продан за 10 миллионов евро, возвращение из Туманного Альбиона в Марсель обошлось в 8 миллионов, трансфер в «Сент-Этьен» потянул лишь на 6 «лимонов». Однако в декабре минувшего года рыночная цена хавбека резко подскочила – более чем в полтора раза. Так что «Краснодару» пришлось серьезно раскошелиться, приобретая футболиста, четырежды сыгравшего за сборную Франции.

ДВАДЦАТЫЙ ФРАНЦУЗ В РОССИИ

Очевидно, что приход Кабеллы должен разнообразить набор атакующих схем «Краснодара» и укрепить центральную зону, серьезно пострадавшую после травм Юрия Газинского и Виктора Классона. По первым турам стартовавшего чемпионата РПЛ мы уже успели убедиться, что ранее купленные «быками» новички – Юнес Намли и Тони Вильена – уже неплохо вписались в игру команды и начали приносить реальную пользу. Но еще один опытный атакующий хавбек, способный также сыграть и на позиции вингера на обоих флангах (рабочая нога Реми – правая), точно не помешает.

Выиграв с «Монпелье» чемпионат Франции в 2012 году, Кабелла на следующий сезон получил опыт выступлений в Лиге чемпионов. Всего на его счету – 13 матчей в еврокубках без забитых мячей. Значит, теперь появляется отличный шанс устранить этот пробел в личной статистике.

Подписав контракт с «Краснодаром», Реми Кабелла стал двадцатым французом в российском чемпионате. И третьим, выступающим в РПЛ на данный момент. Двое других – спартаковский защитник Самюэль Жиго и опорный хавбек «Урала» Петрюс Бумаль. Что касается Краснодара как города, сюда уже наведывался футболист из Франции – нападающий Джибриль Сиссе, но в 2013 году он успел застать еще живую тогда «Кубань». А вот клуб Сергея Галицкого впервые заключает соглашение о сотрудничестве с французским игроком.

Безусловно, в покупке 29-летнего футболиста есть определенный риск, связанный с тем, что его лучшие годы, скорее всего, остались позади. Однако в мировой практике не так уж редки случаи, когда возрастные игроки, сделав крутой вираж и фактически перезагрузив карьеру, обретали вторую молодость, помноженную на уже имеющийся богатый опыт выступлений на высшем уровне.

Кроме того, селекционная служба «Краснодара» ранее вроде бы не давала повода усомниться в своей высокой квалификации, находя для команды действительно классных и полезных исполнителей. Будем надеяться, что Реми Кабелла пополнит этот список.