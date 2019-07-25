Молчи, грусть, «Нефтчи»… «Арсенал» серьезно усложнил себе жизнь - Советский спорт
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25 июля 2019 22:23ФутболМощенко Захар

Молчи, грусть, «Нефтчи»… «Арсенал» серьезно усложнил себе жизнь

Туляки дебютировали в Лиге Европы с домашнего поражения от скромного азербайджанского клуба.  

НА ФУТБОЛ ПОШЛИ ДАЖЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ

Сказать, что премьерный поединок «канониров» российского «отлива» на европейской сцене вызвал в Туле жуткий ажиотаж – не сказать ничего. За билетами на игру с «Нефтчи» охота велась на всех фронтах – от виртуального (при помощи бронирования в интернете) до реального (вот раздолье-то для перекупщиков!). В день матча информагентства смачно подали любопытный эпизод: волейболистки и тренерский штаб местной команды «Тулица» дружно отказались… от очередной тренировки, чтобы сходить на стадион и воочию понаблюдать за первым в истории города футбольным матчем континентального клубного турнира.

У гостей случилась своя нетривиальная история – даже с элементом драмы. Накануне делегация азербайджанского клуба почти на шесть часов задержалась в аэропорту Баку из-за неисправности лайнера. В итоге «Нефтчи» все-таки благополучно добрался до старинного русского города, однако плановую тренировку на газоне стадиона «Арсенал» пришлось сдвинуть на более позднее время вечера среды.

- Да, эта история нас немного утомила, ее даже можно назвать стрессовой ситуацией, но к предстоящему поединку она не имеет никакого отношения, – заявил на предматчевом брифинге главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин.

Итальянского специалиста поддержал и полузащитник Эмин Махмудов, хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за раменский «Сатурн», «Спартак» и «Крылья Советов».

- Мы приехали сюда за победой, – угрожающе заявил капитан «нефтяников» Махмудов накануне игры.

У бакинцев были основания для подобных заявлений. Начав нынешнюю еврокубковую кампанию еще раньше туляков – с первого раунда квалификации Лиги Европы, они под орех разделали молдавскую «Сперанцу» – 3:0 в гостях, 6:0 дома. Конечно, соперник был не ахти какого уровня, но, как верно подметил главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко, шесть мячей в одной встрече еще надо суметь забить.

- Сейчас все научились играть в футбол, поэтому мы точно не ждем легких встреч с «Нефтчи», – признался наставник «оружейников».

СТАВКА НА БАНДУ НЕ СЫГРАЛА

«Арсенал» подошел к историческому для себя матчу в хорошем настроении, обыграв в минувший уик-энд в гостях «Крылья Советов» (3:2) во втором туре РПЛ, и практически в оптимальном составе. Лишь нападающему Эвансу Кангве, как отметил Черевченко, пришлось отправиться в Германию на медобследование после полученного в Самаре повреждения.

С потерей одного замбийского игрока атаки «оружейникам» пришлось возвращать в стартовый состав другого представителя этой африканской страны. Тем паче, что недавний новичок команды Ламек Банда пропустил игру в Самаре. Игорю Черевченко, несмотря на нескольких приобретенных нынешним летом футболистов, не позавидуешь: в условиях крайне ограниченного выбора игроков необходимо еще и о ротации состава не забывать. Иначе силы у «основы» иссякнут уже к концу лета.

Против «Нефтчи» туляки решили сыграть по классической схеме с двумя опорными полузащитниками и единственным ярко выраженным форвардом. Но проблема оказалась в том, что этот самый форвард – его роль досталась другому летнему новобранцу Александру Тудорие – совсем потерялся на поле. Румын был вопиюще пассивен, и даже поняв, что у партнеров возникают сложности с доставкой ему мяча, особо не пытался отходить назад и открываться в свободных зонах.

Поэтому в перерыве последовала совершенно логичная замена: на поле появился Евгений Луценко. Заодно под раздачу попал и Банда, замененный на Георгия Костадинова.

Впрочем, проблемы «Арсенала» корнями уходили в центральную зону. Именно там гости создали мощный кулак из Мамаду Коне, игрока сборной Гаити Сони Мустивара и Махмудова, разрушая большинство атак хозяев. Более или менее сносно у туляков работал лишь левый фланг, где смело брал игру на себя Данил Лесовой.

Именно после его проходов «Арсенал» зарабатывал угловые, после которых дважды мог открыть счет. Оба раза подачи выполнял Игорь Горбатенко, а откликались на них Гиа Григалава и Кирилл Комбаров. В первом случае удар был нанесен головой, во втором – ногой, но объединяло эти эпизоды одно: голкипер Салахат Агаев надежно фиксировал мяч в руках.

БАКИНСКИЙ БРАЗИЛЕЦ ПОЗОРИТЬСЯ НЕ СТАЛ

Еще один «стандарт» все-таки помог «канонирам» отправить мяч в сетку ворот – это сделал Комбаров, пробивший головой после навеса Горбатенко со штрафного и скидки Максима Беляева. Однако гол засчитан не был, поскольку капитан «Арсенала» находился в метровом офсайде.

Гости за всю первую половину ничего серьезного в атаке не создали – а за две компенсированные минуты успели соорудить гол. Стивен Джозеф-Монроуз рванул по оставленному Виктором Альваресом флангу и прострелил в центр штрафной. Там Махмудов отвлек на себя внимание Комбарова и Горана Чаушича, а мяч выскользнул прямо на ногу свободному Дарио Фредерику. Любому бразильцу было бы стыдно промахнуться в такой комфортной ситуации. Не стал позориться и бакинский бразилец.

Положение «канониров» вмиг стало критическим: попробуй отыграй пропущенный на своем поле мяч, когда в атаке у тебя, кроме «стандартов», других козырей не видно. А тут еще и соперник после перерыва, не думая играть на удержание счета, несколькими контратаками едва не похоронил мечту тульских болельщиков о выходе в следующий раунд прямо здесь же, на поле местного стадиона. Однажды Михаилу Левашову лишь ногой удалось отразить коварный удар Намика Алескерова в ближний угол. А на 82-й минуте Кане метров с тридцати «зарядил» в штангу.

Нет, конечно, у резко прибавивших в активности после перерыва хозяев тоже стали появляться моменты. Например, все тот же Комбаров в середине тайма бил справа под углом после навеса с противоположного фланга, но его удар успели заблокировать сразу два защитника. Горбатенко в концовке отчаянно пытался вогнать мяч под перекладину – Агаев и здесь был на высоте. В целом же трудно отделаться от ощущения, что любой выход на европейскую арену вгоняет группу атаки практически любого российского клуба в ступор. Мы с воодушевлением отмечаем рост результативности в РПЛ, но встает на пути далеко не худшего нашего клуба скромный «Нефтчи» – и мы получаем удручающий ноль забитых голов на своем поле.

Впрочем, у «Арсенала» еще есть ответный матч в Баку через неделю, где забитые мячи нужны как воздух. Иначе знакомство с Лигой Европы для Тулы останется мимолетным и печальным.

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