Лига Европы: шансы «Арсенала» на проход – 11,111 процента

В истории еврокубков представители России справлялись с такой задачей лишь один раз в девяти попытках. То есть, шансы туляков на успех – 11 процентов. А точнее одиннадцать и один в периоде…

ПЕЧАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Напомним, домашний матч против «Нефтчи» на прошлой неделе стал для «Арсенала» дебютным в еврокубках. Возможно, это и помешало команде Игоря Черевченко показать свой истинный уровень. Хозяева были очень зажаты и вполне могли уступить с разностью более чем в один мяч. В одном из эпизодов от верного гола их спасла штанга.

Но и 0:1 после первого домашнего матча, как показывает практика, для российских клубов в Европе – почти приговор. В пяти случаях из девяти наши не могли распечатать ворота соперника в ответной встрече. В 1996 году ЦСКА и «Торпедо» в стартовом раунде Кубка УЕФА забивали на выезде соответственно «Фейеноорду» и тбилисскому «Динамо» (причем армейцы открыли счет в Роттердаме), но сводили матчи к ничьей 1:1. В 2011-м ЦСКА уступил со счетом 1:2 «Порту» на стадии 1/4 финала Лиги Европы. И только в 2018-м неприятная традиция была, наконец, прервана. Опять же – армейцами.

РАВНЕНИЕ НА ГОЛОВИНА!

Полтора года назад мало кто верил, что, проиграв дома с минимальным счетом «Лиону», команда Виктора Гончаренко не пустит грозных французов в четвертьфинал ЛЕ. Однако на выезде ЦСКА провел, пожалуй, лучший матч в новейшей истории. Возможно, именно тогда Александр Головин «выписал» себе пропуск в «Монако», восхитив всю Францию невероятным по красоте и точности ударом из-за пределов штрафной. По мячу добавили Ахмед Муса и Понтус Вернблум, армейцы победили 3:2 и шагнули в следующий раунд, где почти на равных бились с «Арсеналом». Не тульским, разумеется, а лондонским.

Та армейская весна наверняка придала уверенности и сборной России перед домашним чемпионатом мира. И игрокам тульского клуба было бы неплохо пересмотреть тот лионский матч для осознания того, что ничего в их противостоянии с «Нефтчи» не потеряно. Кстати, предыдущий (и пока единственный) визит российского клуба в Баку завершился с результатом, который сейчас обеспечит «Арсеналу» дополнительное время. На групповом этапе ЛЕ-2012/13 «Рубин» победил «Нефтчи» в гостях – 1:0. А впоследствии бакинцы проигрывали на своем поле и словенскому «Коперу» (1:2), и сербскому «Партизану» (1:2), и даже клубу «Бальцан» с острова Мальта!