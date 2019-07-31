На «Динамо» презентовали фильм о Яшине - Советский спорт
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31 июля 2019 23:00ФутболАвгустин Александр

На «Динамо» презентовали фильм о Яшине

Перед дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине.

Картина называется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». С первых же секунд трейлера, судя по спецэффектам и воссозданному антуражу 50-60-х годов, становится понятно, что в съемки было вложено немало средств. Параллельно со спортивной карьерой прославленного голкипера в фильме подробно представлена история любви Льва Ивановича и его жены Валентины.

Продюсер кинокомпании «Кремлин Филмз» Олег Капанец отметил весомый вклад в создание картины управляющей компании «Динамо» и банка ВТБ, которые курируют сейчас клуб, за который когда-то выступал Яшин. Сценаристы очень бережно подошли к историческим фактам из жизни вратаря, постоянно консультируясь с Валентиной Тимофеевной. Она же давала подсказки при выборе актеров на главные роли.

– Бюджета хватило для того, чтобы сделать по-настоящему качественное кино, – отметил Капанец. – 50 миллионов рублей выделило Министерство культуры, а всего мы собрали 360 миллионов. По современным меркам, вроде бы небольшие деньги для исторического фильма. Однако почти все задумки мы воплотили в жизнь. Рабочий монтаж картины завершен, сейчас добиваем графику. К концу августа все должно быть готово. В прокат фильм выйдет не позднее 22 октября, когда будет отмечаться 90-летие Яшина.

– В каких странах проходили съемки?
– В России, Болгарии. В Чили не поехали, хотя была такая возможность. Какие-то кадры отсняли в Лондоне, Париже.

– Вдова Яшина осталась всем довольна?
– На первом этапе Валентина Тимофеевна была против фильма, в силу своего воспитания. Ей было непонятно, почему надо выделять Льва Ивановича из общего ряда. Ведь история «Динамо» знает множество великих футболистов. Но мы ее убедили, что такая фигура, как Яшин, заслуживает отдельного фильма. Конечно, в картине есть некоторые натяжки, несоответствия с реальными событиями. Но этого требуют законы драматургии. Суть истории мы передали верно. И Валентина Тимофеевна все одобрила.

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– Насколько было непросто войти в образ Валентины Тимофеевны? – вопрос исполнительнице одной из главных ролей Юлии Хлыниной.
– Прежде всего, для меня большая честь быть частью такого проекта. За спиной любого легендарного мужчины всегда присутствует великая женщина. И мне посчастливилось ее сыграть. В фильме охвачено несколько этапов жизни Валентины Тимофеевны. И очень здорово, что при создании образа я могла консультироваться с ней самой. Удивительное ощущение: будто переносишься на машине времени на полвека назад. Невероятно интересно. Надеюсь, зрителям понравится.

– Что было сложнее – сыграть советского человека или футболиста Льва Яшина? – вопрос Александру Фокину, который воплотил на экране образ легендарного вратаря.
– Я не стал увлекаться шаблонной «советскостью», чтобы это не походило на карикатуру. Старался показать доброго, открытого, большого человека, каким и был Лев Иванович. Что касается каких-то футбольных моментов, то на поле мне помогал Василий Фролов – внук Льва Ивановича. Он мне подсказывал, как двигаться, что делать с мячом. Огромное ему спасибо

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