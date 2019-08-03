Дебют Шюррле и дюжина Дзюбы. Все интриги 4-го тура - Советский спорт
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03 августа 2019 07:57ФутболБезъязычный Алексей

Дебют Шюррле и дюжина Дзюбы. Все интриги 4-го тура

«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура.

ВЫБЬЕТ ЛИ ДЗЮБА КРАСНОДАРСКУЮ ДЮЖИНУ?

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Во втором круге прошлого чемпионата «Краснодар» и «Зенит» провели на берегах Кубани один из самых ярких матчей в истории российского футбола. Хайлайты той игры можно смаковать до бесконечности и показывать иностранцам в виде промо-ролика РПЛ. «Зенит», напомним, победил 3:2, и два гола в составе питерцев забил Артем Дзюба, второй – в компенсированное время, на пятой добавленной минуте.

Старт нового сезона дает надежду на то, что в субботу мы можем стать свидетелями такого же красочного спектакля, теперь на берегах Невы. Матч, безусловно, станет серьезной проверкой чемпионских амбиций обновленного «Краснодара», потратившего летом на трансферы больше всех в РПЛ. Не исключено, правда, что к началу игры первенство у «быков» по этому показателю отберет… «Зенит», если успеет приобрести в «Барселоне» Малкома за 45 миллионов евро. Но шоу нам в любом случае гарантировано.

Предсказать победителя практически невозможно. А вот гол Дзюбы вполне. Во-первых, Артем залечил небольшую травму, полученную неделю назад в Оренбурге. Во-вторых, «Краснодару» он забивает чаще, чем любой другой команде. В сумме за 18 матчей чемпионата и Кубка России набралось 11 голов! На очереди дюжина? Узнаем в субботу.

СЫГРАЕТ ЛИ ШЮРРЛЕ ЗА «СПАРТАК»?

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Дерби красно-белых и бело-голубых интригует не меньше матча в Санкт-Петербурге. Хорошо, что встречу не перенесли на другой день в связи со столичными митингами, но за безопасность болельщиков все равно боязно. Фанаты «Спартака» сейчас на взводе. А предпосылок для прогресса их команды в сравнении с саранским кошмаром третьего тура (поражение 0:2 от «Тамбова») не видно.

Напротив, Олег Кононов перед дерби потерял еще двух основных игроков Фернандо и Луиса Адриано. Да, на их место приобретены чемпион мира 2014 года Андре Шюррле и сын великого шведского нападающего Хенрика Ларссона Джордан, которого должны презентовать в пятницу. Однако вряд ли кто-то из них сыграет против «Динамо». И даже если тот же Шюррле выйдет на замену, немец же не волшебник…

При этом Кононову нужно держать в голове предстоящий 8 августа и во многом судьбоносный для него матч Лиги Европы с «Туном». А «Динамо» сейчас на ходу. Вполне можно получить на орехи. Правда, статистика за Кононова. Из девяти поединков против бело-голубых Олег Георгиевич проиграл только один. Зато одержал пять побед во главе «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака». Ох, как сейчас ему нужна шестая победа…

ПРОДЛИТ ЛИ САМАРСКУЮ СУПЕРСЕРИЮ ГИЛЕРМЕ?

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Пока в этом сезоне на счету вратаря «Локомотива» Гилерме нет ни одного сухого матча: русский бразилец пропускал и в Суперкубке, и в каждом из трех туров РПЛ. Однако в Самаре ему сам бог велел отыграть «на ноль». Дело в том, что в гостевых матчах чемпионата против «Крыльев Советов» Гилерме не пропускает на протяжении 363 минут! Последний раз голкиперу «Локо» забивали в этом волжском городе 9 апреля 2011 года. Впрочем, есть и другая серия. Форвард «Крыльев» Александр Соболев набирал очки по системе «гол + пас» в каждой игре стартовавшего чемпионата. К его голам-красавцам мы уже привыкли. Так почему бы Соболеву не огорчить и Гилерме?

ВОЗЬМЕТ ЛИ МОСКВА КАЗАНЬ?

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Многие прочили «Рубину» в новом сезоне серьезные проблемы, а команда Романа Шаронова после трех туров в тройке. И пока не проигрывает клубам из Москвы: ничья 1:1 с «Локомотивом» и победа 1:0 в меньшинстве над «Динамо». Взять казанскую крепость попытается ЦСКА. Но проблемы на «Центральном» (напомним, «Казань Арена» пока занята для футбола) команде Виктора Гончаренко обеспечены. Особенно стоит опасаться грузинской диаспоры «Рубина». Она составляет уже четыре человека: Хвича Кварацхелия, Бека Микелтадзе и Зурико Давиташвили себя уже показали. Может, теперь «из табакерки выскочит» и Николай Кипиани?

УВИДИТ ЛИ СОЧИ ПЕРВЫЙ ГОЛ?

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Только два клуба после трех туров не имеют набранных очков «Оренбург» и «Сочи». Первым предстоит тяжелый выезд в Грозный, где за «Ахмат», не исключено, наконец, дебютирует Денис Глушаков. А вот у сочинцев есть неплохой шанс разжиться исторической победой в домашней встрече с «Уфой». Впрочем, можно ограничиться хотя бы первым голом. Ведь клуб-дебютант РПЛ, несмотря на симпатичную игру, ворота соперников до сих пор не поражал. Что не удивительно при таком календаре: «Спартак» (0:1), «Зенит» (0:2), «Краснодар» (0:3). Нет, 0:4 от «Уфы» не предвидится.

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