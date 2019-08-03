Славолюб Муслин: С приходом Малкома «Зенит» можно объявлять чемпионом

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«В АПРЕЛЕ БЫЛА СКАЗКА, А НЕ ИГРА»

Восемь лет назад команды завершили первый в их истории очный поединок вничью 0:0. Дело было в Краснодаре, а когда «быки» во втором круге пожаловали в Питер, то потерпели разгром со счетом 0:5. И в дальнейшем «Зенит» оставался крайне неудобным для краснодарцев оппонентом (10 побед в 16 матчах). Хотя их состав все эти годы постоянно усиливался. Сравнивать нынешний «Краснодар» с тем, который тренировал Муслин в 2011-м, бессмысленно. Их объединяет только фигура защитника Александра Мартыновича.

– Каким вам представляется субботний матч на «Газпром Арене»? – вопрос Муслину.

– Жду зрелища, а чего же еще? Хотя я давно не работаю в России, за событиями в вашем чемпионате слежу. И, конечно, помню игру «Зенита» и «Краснодара» во втором круге прошлого сезона. Сказка, а не игра! Тогда обе команды были достойны победы, в конце немного повезло Питеру, а сейчас, думаю, шансы равны. Отдам разве что небольшое предпочтение «Зениту» в силу его опыта и домашних стен.

– У команды Сергея Семака есть слабые места?

– У любой команды они есть. Но то же самое касается и «Краснодара». Вопрос в том, кто лучше этими слабостями воспользуется. Вспомните апрельский матч. Какие там были качели! Сначала казалось, что «Зенит» забьет мячей пять. Питер владел полным преимуществом. Но Краснодар постепенно выровнял игру. А во втором тайме и вовсе был близок к победе.

Потому что у команды есть философия, четкий игровой рисунок. Она знает, чего хочет. И показывает футбол, который наверняка нравится Сергею Галицкому и болельщикам. Про «Зенит» можно сказать примерно то же самое. Просто у Сергея Семака больший выбор исполнителей, чем у Мурада Мусаева. А новичков меньше. Значит, команда более сыгранна.

«ИВАНОВИЧ ВСЕГДА МОТИВИРОВАН»

– Ну, новичков у «Зенита» тоже немало. В Санкт-Петербург едет нападающий «Барселоны» Малком!

– Да, я в курсе. Против «Краснодара» бразилец, понятно, не сыграет. А когда этот трансфер состоится, «Зенит» можно будет досрочно объявлять чемпионом. Вопрос о золоте отпадет сам собой.

– Откуда такая уверенность? Даже с Халком «Зенит» выиграл всего один чемпионат.

– Ну, так сейчас «Зенит» еще лучше укомплектован, чем тогда. И рядом нет такого сильного и – главное – опытного ЦСКА. Я только рад за питерцев. Особенно – за Бранислава Ивановича, который играл у меня в сборной. Жаль, в национальную команду его уже не вызывают. Но для «Зенита» это даже лучше. У Брано больше сил, а травм – меньше.

– В 35 лет он не утратил мотивации?

– Такие профессионалы, как Иванович, всегда мотивированы. Кстати, в «Краснодаре» тоже есть мой бывший подопечный по сборной. Урош Спайич – отличный защитник.

«5:0 НЕ БУДЕТ. ГАРАНТИРУЮ»

– А еще за команду до сих пор выступает Мартынович, который играл еще у вас… Помните, как начиналось противостояние «Краснодара» и «Зенита»?

– Помню, конечно. Но параллели проводить сложно. Тогда у нас не было сборников, не было сильных легионеров. Их начали приглашать уже после меня.

– Матч 2011 года в Питере в памяти отложился?

– По-моему, мы крупно проиграли.

– Не то слово. Пропустили пять безответный мячей.

– Да-да, было такое. И «Зенит» тогда, как сейчас, был в ранге чемпиона. Но тот счет в субботу точно не повторится. Это гарантирую. (Смеется.)