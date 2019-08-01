Тайм позора в Баку. «Арсенал» вылетел из Лиги Европы

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«КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО» НА ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕР

Дискуссии на тему «как лучше играть – раз в неделю или через три-четыре дня» во многом напоминают споры о первичности курицы и яйца. В том смысле, что все зависит от ракурса, под которым на этот вопрос посмотреть. В начале сезона, наверное, лучше играть чаще – чтобы новички раньше нашли общий язык, а вся команда оперативнее поймала игровой ритм. А ближе к концовке любого турнира, когда у футболистов накапливается усталость, недельный цикл, пожалуй, выглядит более подходящим.

Исходя из этих соображений, можно было бы говорить о некотором преимуществе туляков: ведь команда Игоря Черевченко до первого поединка с «Нефтчи» провела две игры в чемпионате страны, тогда как в Азербайджане старт национального первенства еще впереди – 16 августа. Однако бакинский клуб успел добрать игровую практику в еврокубке, проведя «лишний» квалификационный раунд и хорошенько размявшись на молдавской «Сперанце» (3:0 и 6:0).

Поэтому перед первой очной встречей в Туле соперники формально находились в равных условиях, имея в активе по 180 минут официального игрового времени. И здесь в ход, по-видимому, пошел психологический фактор: «Нефтчи», как опытный еврокубковый боец, подошел к поединку в Туле с правильным настроем и грамотно выстроенным тактическим планом. «Арсеналу» же было сложно совладать с эмоциями, захлестнувшими игроков в день исторического для города дебюта на континентальной сцене.

А вот последнюю неделю соперники провели по-разному. Подопечные Роберто Бордина – в спокойном подготовительном режиме недельного цикла, сосредоточив все внимание только на предстоящем ответном визите в Баку российского клуба. «Канониров» же ждал матч третьего тура РПЛ с «Ростовом» – и позитивного настроя он команде не добавил. Туляки проиграли на своем поле второй раз кряду за четыре дня, чем всерьез расстроили и озадачили своих болельщиков. Которые уже заранее стали готовиться к худшему в гостевой встрече с «Нефтчи». И, возможно, по этой причине на первый выезд в еврокубках снарядившие скромный отряд в полсотни душ.

« ULTRAS NO POLITICA »

Против ростовчан за «оружейников» впервые сыграл – и сразу в стартовом составе – фланговый хавбек Александр Ломовицкий, арендованный у «Спартака». В процесс мини-ротации вместе с Игорем Горбатенко оказались вовлеченными капитан команды Кирилл Комбаров, голкипер Михаил Левашов и румынский форвард Александру Тудорие, которым Черевченко в игре с ростовчанами предпочел соответственно Анри Хагуша, Артура Нигматуллина и Евгения Луценко. Как мы уже знаем, перестановки в составе ни к чему хорошему не привели.

Поэтому ответную встречу с «Нефтчи» с первых минут начали вернувшиеся в «основу» Левашов, Комбаров и Горбатенко. Луценко остался на переднем крае атаки, а в трио атакующих полузащитников был включен болгарин Георги Костадинов.

Зато итальянский наставник бакинцев полностью сохранил состав, начинавший столь удачно сложившуюся игру в Туле. «Нефтяникам» грех было отказываться от тактического построения, столь эффективно сработавшего в выездном поединке, и от сочетания конкретных исполнителей, реализовавших игровой план Бордина.

Несмотря на обещание главного тренера бакинцев не играть дома на удержание счета, с оглядкой на тылы они все же играли. По крайней мере, добрых полчаса с начала встречи. Это было заметно даже по тому, как сравнительно легко туляки выходили из-под прессинга хозяев, но утыкались в более плотные построения соперника на подступах к его штрафной. Мяч у игроков «Арсенала» двигался быстрее и осмысленнее, чем неделю назад на родном стадионе. Но более или менее подходящие позиции для ударов обнаруживались лишь за пределами штрафной. При этом мячи после попыток Даниила Лесового, Горбатенко и Сергея Ткачева поразить цель издали летели куда угодно, но не в створ.

Возможно, игроков «Арсенала» отвлекали многочисленные баннеры, вывешенные фанатами «Нефтчи» за воротами Салахата Агаева. Здесь было и умиротворяющее «Ultras no politica», и явно посвященное главному тренеру «Forza, Neftci!». И выходящее за чисто футбольные рамки «Our mentality – our culture».

Впрочем, примерно после тридцатой минуты игра обострилась. «Арсенал» создал неплохой момент с участием Чаушича, когда Агаеву после рикошета от своего защитника пришлось перекладываться в левую сторону и отражать летевший в угол мяч. Хозяева ответили опасным штрафным, который заработал Стив Жозеф-Монроз, столкнувшись с Комбаровым в сантиметрах от «зоны пенальти». Войислав Станкович, исполняя «стандарт», попал в руку Чаушичу, но пенальти мальтийский арбитр Алан Марио Сант, пожалуй, справедливо назначать не стал, потому что рука полузащитника гостей была плотно прижата к туловищу.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС? А ГДЕ ЗДЕСЬ КЛАСС?

Если в тульском матче бакинцы огорошили россиян голом в раздевалку – в компенсированное к первому тайму время, то теперь продуктивно провели стартовый отрезок после возобновления игры. Не обошлось, правда, без кошмарного ляпа центральных защитников «Арсенала», которые пытались поймать форварда хозяев Рауфа Алиева в офсайдную ловушку в двух метрах от средней линии. В итоге Эмин Махмудов простеньким «черпачком» забросил мяч на ход своему нападающему, который в одиночестве добежал до ворот Левашова и нехитрым ударом шведой открыл счет.

Почти сразу же «канониры» могли отыграться, но Ткачев после несколько суматошной атаки левым флангом с разворота запустил мяч выше ворот. Команда Черевченко и не думала сдаваться, прибавив в движении, вот только реальных голевых шансов по-прежнему было совсем немного.

Одним из таковых в середине второго тайма стал штрафной в исполнении Горбатенко, однако мяч лишь скользнул сверху по перекладине. Понимая, что соперник все ближе подбирается к ответному голу, бакинцы принялись пускать в ход все известные способы затяжки времени. А кроме того, Бордин численно укрепил оборону, поменяв автора единственного гола на защитника Мамаду Мбоджа.

Игорю Черевченко только и оставалось разочарованно прогуливаться туда-сюда по технической зоне, не понимая, почему его подопечные, регулярно забивающие в чемпионате России, столь беспомощны в атаке против далеко не самого топового по европейским меркам соперника. Фраза «порядок бьет класс» при всей ее банальности, пожалуй, была бы уместной, если бы против азербайджанско-итальянского (не забываем про национальность главного тренера) порядка наблюдалось наличие хотя бы мало-мальски пристойного класса.

А в самой концовке «Арсеналу» не хватило не только класса, но и элементарного самоуважения и желания биться до конца. Команда попросту развалилась и позволила скромному азербайджанскому клубу сделать из себя посмешище. Голы бразильца Дарио с пенальти и сенегальца Мамаду Мбоджа превратили поражение российского клуба из досадного в позорное. Нам в очередной раз убедительно продемонстрировали, каков на самом деле средний уровень РПЛ.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Нефтчи» (Баку, Азербайджан) – «Арсенал» (Тула, Россия) – 3:0 (0:0)

Голы: Р. Алиев (Махмудов), 48 – 1:0. Дарил, 89 – с пенальти – 2:0. Мбодж, 90+3

«Нефтчи»: С.Агаев – Булудов, К.Петров, Станкович, Кривоцюк – Мустивар, Кане, Махмудов (к) (Алескеров, 62) – Жозеф-Монроз, Р.Алиев (Мбодж, 75), Дарио (Гаджиев, 90+1)

«Арсенал»: Левашов – К.Комбаров (к) (Банда, 72), Беляев, Григалава, Альварес – Горбатенко, Чаушич – Ткачев, Костадинов (Тудорие, 81), Лесовой – Луценко

Предупреждения: Петров, 67. Кривоцюк, 87. Мбодж, 90+4 – Чаушич, 9. Костадинов, 80. Григалава, 88

Судья: Алан Марио Сант (Мальта)

1 августа. Баку. Стадион «Бакселл Арена»

Первый матч – 1:0