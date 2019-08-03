Гилерме и институт репутации. Дерзкая колонка Отара Кушанашвили - Советский спорт
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03 августа 2019 17:57ФутболКушанашвили Отар

Гилерме и институт репутации. Дерзкая колонка Отара Кушанашвили

Известный шоумен - о вратаре «Локомотива».

Гилерме, вратарь, которому даже Наташа Королева способна забить с 30-ти метров, мечтает сыграть в ЛЧ с «Манчестер Сити».

Даже я при другом разе ограничился бы обнародованием своей мечты переспать с Шарлиз Терон, да похихикал бы над пареньком: стоеросовый гаер он и есть стоеросовый гаер.

Но в свете позора, который на нас обрушили подопечные Черевченко, в свете сверхдостойного ухода Самедова, в свете плоских фрустраций боксера Ковалева, в свете триумфа наших синхронисток, в свете отсутствия в стране института репутации, в свете того, что иррациональный контекст времени поменял все знаки, - не высказаться насчет бравады бразильского фарсера, после проигрыша в дерби хохотавшего на пару с соотечественником из ЦСКА, было бы почти деликтом.

Горе «Манчестер Сити», познают, что такое юдоль земная доподлинная и позор на юру - когда встретятся с «Локомитовом», у которого в ворах гора Аю-Даг, которая сама про себя говорит: играю на высоком уровне; самое время Гвардиоле в отставку.

Понимаете, все эти парни, нагло себя переоценивающие, - из пьес Шварца про голого королька и про бумажных дракончиков, что заканчивают жизнь запертыми в узилище разъедаемого безумием сознания.

Но главное, что, даже пропусти он между ног в ЛЧ шесть мячей в первом же матче и в первом же тайме, он обеспечен пуленепробиваемым контрактом, как А.Буйнов - ботоксом.

Что вы ему сделаете своим неумолчным гомоном? Кикнадзе поскрежещет зубами - и вся недолга.

А Гильерме и после 37 ладит играть, чего ему, на его стороне цифры, Семин и возможность хихикать после проигранных матчей.
Но, повторяю, он - всего лишь один из персонажей второстепенной беллетристики.

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