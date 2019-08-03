Крыховяк организовал День железнодорожника! «Локомотив» победил в Самаре

НА ПРАЗДНИК – В ГОСТИ

В последние годы все уже привыкли, что первый августовский матч в чемпионате страны «Локомотив» непременно проводит дома. Поскольку в первый уик-энд последнего летнего месяца традиционно празднуется День железнодорожника – и красно-зеленые обычно отмечают профессиональный праздник, можно сказать, в кругу семьи и в родных стенах.

Однако на сей раз традиция была нарушена – возможно, по той причине, что календарь чемпионата составлялся не вручную, а при помощи сложнейшего алгоритма и при участии молодых специалистов Высшей школы экономики. А молодежь – она такая: к старым традициям особого пиетета не испытывает. Вот и отправили ученые умы «Локо» в праздничный день в Самару. Или, если уж быть совсем точным, поездка состоялась накануне красно-зеленого дня календаря, выпадающего на воскресенье.

Аккурат к торжественной дате у железнодорожников вернулись в строй сразу два травмированных игрока – Бенедикт Хеведес и Антон Миранчук. Кроме того, Владислав Игнатьев в отсутствие Дмитрия Живоглядова вернулся на позицию правого защитника, а в атаке с первых минут вышел Федор Смолов – при том, что Эдера не оказалось даже в заявке.

Наставник волжан Миодраг Божович тоже произвел несколько замен в стартовом составе после проигранного поединка в Уфе (1:2) в предыдущем туре. В центре обороны, например, дебютировал выкупленный у ЦСКА Никита Чернов, в центре поля вышел Артем Тимофеев, а на фланге атаки вместо молодого таланта Антона Зиньковского появился опытный Максим Канунников.

Команды начали встречу достаточно бодро, и сразу обменялись опасными моментами. А вскоре счет был открыт. Мачей Рыбус с левого фланга выполнил нацеленную подачу, и Смолов головой точно пробил в ближний угол. У Сергея Рыжикова почти не было шансов выручить свою команду.

Запевка к игре получилась неплохой, и в дальнейшем обе команды старались не опускаться ниже заданной планки. «Крылья» вскоре могли отыграться, но мяч после крученого удара Канунникова слева пролетел мимо дальней штанги. Были шансы и у «Локо» увеличить преимущество.

ОЧЕРЕДНОЙ ШЕДЕВР СОБОЛЕВА НЕ СПАС «КРЫЛЬЯ»

Второй тайм получился не менее интересным, а уж какая-то интрига закрутилась в самой концовке!.. Впрочем, сначала Чернов мог отметить свой дебют в самарском клубе эффектным голом, но после его удара головой Гилерме вытащил мяч из верхнего угла.

Божович последовательно принялся усиливать атаку заменами, и первая же из них – Александра Анюкова на Зиньковского – серьезная преобразила действия хозяев в атаке. Правое крыло волжан заработало на полную мощь, и за пару минут до конца основного времени матча именно на этом фланге зародился ответный мяч. Самарцы накрыли Рыбуса, не позволив поляку начать атаку, после рикошета мяч оказался у Зиньковского, который здорово навесил в центр штрафной. А там лучшему бомбардиру нынешнего чемпионата Александру Соболеву не составило труда «нарисовать» очередной гол-красавец, пробив в падении с лета в ближний угол ворот Гилерме.

Кстати, железнодорожники пропустили мяч буквально через три минуты после замены Ведрана Чорлуки на Мурило. Бразильского защитника в предыдущих матчах справедливо критиковали за грубые ошибки, но на сей раз его персональной вины в пропущенном голе не было. Скорее, потерю концентрации допустили все обороняющиеся игроки москвичей.

Казалось, «Крыльям» удалось испортить праздник «Локомотиву», но развязка получилась поистине фантастической. Красно-зеленые сумели на четвертой компенсированной минуте убежать в контратаку, и Рифат Жемалетдинов коварно пробил в дальний угол. Рыжиков ногой отразил мяч, который взмыл в воздух и по дуге полетел по направлению к дальнему углу ворот. Там его уже поджидал Гжегож Крыховяк. Польский полузащитник, признанный болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды по итогам июля, грамотно поставил спину Максиму Карпову и удачно подставил голову под опускавшийся вниз мяч.

После вырванной в драматичной концовке победы команда Юрия Семина может позволить себе в воскресенье хорошенько отпраздновать профессиональный праздник!

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:2 (0:1)

Голы: Соболев (Зиньковский), 88 – Смолов (Рыбус), 15; Крыховяк, 90+4

«Крылья Советов»: Рыжиков (к) – Анюков (Зиньковский, 66), Карпов, Н.Чернов, Д.Комбаров – Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 73) – Кабутов, Мияйлович (Радоньич, 80), Канунников – Соболев

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к) (Мурило, 85), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук – Смолов

Предупреждения: Анюков, 21. Н.Чернов, 58. Карпов, 71. Гацкан, 84. Радоньич, 86 – Жемалетдинов, 13. Баринов, 17

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

3 августа. Самара. Стадион «Самара Арена