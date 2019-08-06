Все трансферы «Спартака». Важнейшие – Цорн и Ходырев. Самый дорогой – Тил

Подведем итоги.

ЦОРН

Томас Цорн, 32-летний футбольный агент из Германии, стал генеральным директором «Спартака» 14-го мая. Агентом быть прекратил (но это неточно). Его фирма – «Tomas Zorn Sportmanagement» - теперь носит название «TEAMZONESPORTS». Как видите, не поменялась даже аббревиатура. Мы сейчас не будем обсуждать, продолжает ли Цорн осуществлять, или контролировать деятельность агентства. Если да - это конфликт интересов. Но это сейчас неважно.

Один из клиентов TZS - Малькольм Баду, - летом перешел в «Спартак». Но и это не так важно.

Цорн быстро развернул бурную деятельность (на фоне Сергея Родионова это было нетрудно). Часть ее - фактическая перестройка «Спартака» прямо сейчас, по ходу сезона, - на поверхности.

Часть - под водой. Томас Цорн родился в Москве, его часто называют сыном (иногда - внебрачным) главы РФПЛ Сергея Прядкина. В свете феерического судейства матчей «Спартака» (сейчас все 5 очков, набранные москвичами - набраны с помощью грубейших судейских ошибок) - это весьма забавно.

Судя по всему, Цорну предоставлен полный карт-бланш. Причем во всех областях деятельности клуба. Это самый важный трансфер.

ХОДЫРЕВ

Недавно «Спартаку» понадобился новый начальник команды. Им стал бывший футбольный судья Михаил Ходырев. Вам все еще кажется, что «Спартак» судят так по чистой случайности? Совпадение? Не думаю.

Мода на судей в тренерско-административных штабах команд появилась не вчера. Первым такую работу получил Игорь Егоров. Но уровень его «полетов» - не привлекал серьезного внимания.

Иное дело - Станислав Сухина. Его работа в «Локомотиве» - кость в горле почти для всех соперников. Стоит только случиться судейской ошибке в пользу чемпионов-2018 - все сразу вспоминают про Сухину.

Так же было и с Любошем Михелом в Донецке. Кубок УЕФА, выигранный «Шахтером» в 2009-м - до сих пор иногда называют в шутку «Кубком Михела».

Вопрос один - зачем все это «Спартаку»? Неужели не было других кандидатов, кроме 60-летнего Ходырева? Пусть он когда-то и играл за молодежную команду, имевшую отношение к советскому еще «Спартаку»?

Не знакомо понятие «конфликт интересов»? Ну ничего. Напомнят.

Вот как, например, прокомментировал в Facebook это назначение известный журналист и болельщик «Спартака» Алексей Дурново: «В «Спартаке» теперь работает Ходырев. Я никогда не забуду его блистательный и, несомненно, совершенно бескорыстный арбитраж дерби осенью-2004. Удаление Кебе за фол, которого не было, победный гол Олича, висевшего на шее у Йиранека, и, конечно, великую «оборону Шембераса». Он прямо на глазах судьи выбил мяч рукой за лицевую, а тот, не моргнув глазом, назначил угловой. Ну что ж, Ходырев возвращает старый должок».

ПОНСЕ, 3 млн евро

22-летний аргентинец был не слишком нужен «Роме», и она охотно согласилась продать его в Москву. Дебют Понсе на его любимой позиции вышел незабываемым - особенно для Антона Шунина. Теперь он рискует пропустить дерби с ЦСКА. Стоило ли все это 3 миллионов евро - внутренний вопрос «Спартака». Но на лидера Понсе пока явно не тянет.

К 22-м годам Понсе сменил 6 клубов и стран, и успешен был только в Греции и АЕКе. Там в 43 играх он отличился 21 раз. Для сравнения, в «Лилле» он забил 3 мяча в 32 играх, в «Гранаде» - 2 в 27. За «Рому» он не играл вовсе.

Посмотрим, конечно, как пойдет дальше, но пока Понсе выглядит (и оценивается) слабее Зе Луиша и и Луиса Адриано.

Главная деталь его трансфера - он стал убыточен для «Ромы» (часть выручки она должна была направить на родину Понсе). И тут на помощь пришел «Спартак».

РОМАНЬОЛИ, 2 млн евро

Эта история - конечно, многое рассказывает о том, как устроен российский футбол. Возможно, кстати, не только российский.

«Роме» очень не хотелось отдавать деньги за Понсе «Ньюэлс Олд Бойз» и терять что-то. Кто именно придумал эту схему - мы никогда не узнаем. Но в итоге в «Спартак» приехал то ли 5-й, то ли 7-й вратарь римского клуба - Андреа Романьоли. Да не просто приехал, а за 2 миллиона евро!

Ни за какую «Рому « Романьоли (ему 21 год), разумеется, не играл. На его счету 2 (ДВА) матча в серии С за «Пистоезе». Его трансферная стоимость по оценке transfermarkt - 25 тысяч евро…

Но щедрый «Спартак» заплатил в 80 (!) раз больше. Олег Кононов, комментируя этот трансфер на турнире в Австрии, что-то говорил про «востребованность позиции», от чего сидевший рядом Валерий Карпин, казалось, едва не захохотал в голос.

Разумеется, Романьоли еще не просто не сыграл ни секунды даже за «Спартак-2», он и в заявке-то на матч был один раз. Браво, господин Цорн! Очень красивая история.

БАДУ, 75 тысяч евро

Тут тоже не обошлось без Цорна - именно этот игрок контролируется агентством TZS. Кто бы им сейчас ни руководил.

Темнокожий Баду родился в Берлине, но играл с юности за «Вольфсбург». За юниоров всех возрастов. Действительно, привлекался в юношескую сборную Германии, и даже был участником чемпионата мира в категории U-20 в 2017-м (2 матча, 1 гол). В прошлом сезоне он играл за «Вольфсбург-2» в четвертом немецком дивизионе (11 игр, 1 гол). Зачем он «Спартаку? Отвечает Томас Цорн.

«Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку. Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах» - так гендиректор клуба прокомментировал этот трансфер пресс-службе.

Пока что Баду сыграл два матча за «Спартак-2». Но хочется напомнить Цорну и рассказать вам. Знаете, кто сыграл наибольшее количество матчей на чемпионате мира U-20 за всю его историю? Легендарный американец Фредди Аду (13 матчей). Потерявший свою карьеру давным-давно, и сейчас (в 30 лет) не имеющий клубной принадлежности. Баду движется в том же направлении.

МИРЗОВ, 4 миллиона евро

Этого игрока хотел лично Олег Кононов, работавший с ним в Туле. Хотел он и вратаря Левашова, но, видимо, то ли «Арсенал» ограничился продажей одного футболиста плюс возвратом из аренды Бакаева, либо Романьоли более важен для «актуальной позиции». Ну а что? Так бывает.

Мирзову уже 26, ни один из этапов его карьеры не говорил о том, что он может качественно играть в клубе такого уровня. Впрочем, прошлогодний «Арсенал» и нынешний» Спартак» - кто из них сильнее?

Позиция Мирзова - левый атакующий полузащитник. Но где тогда будет играть еще один новичок - Шюррле?

Пока что Мирзов не показал ничего - но и сыграл он только 51 минуту. За всю карьеру в премьер-лиге он забил 9 мячей.

Правильнее всего будет сказать, что это трансфер - наполняет «российскую колоду» в свете нового лимита 8+17.

БАКАЕВ, возврат из аренды

Теперь в «Спартаке» воссоединились два крыла атаки, вынесшие «Арсенал» в прошлом сезоне в еврокубки. Его уже там нет, а они - в «Спартаке». Бакаев моложе Мирзова (ему 22 года), он - воспитанник клуба. Провел огненный прошлый сезон, забив 8 мячей в 29 играх за Тулу. Из всех трансферов, пожалуй именно этот - самый логичный.

На счету Бакаева 12 матчей за «Спартак», и пока что нет забитых мячей. Если он избавится от порой излишней горячности на поле - вполне может стать «ролевой моделью» для фанатов. Да и в плане лимита это возвращение из аренды было важно и нужно.

ЖАНО, возврат из аренды

В это довольно сложно поверить, но в «Спартаке» 26-летний Жано Ананидзе пребывает уже 10 лет. Сыграл за это время 139 матчей (16 голов+16 передач). Неоднократно уходил в аренду. И, скорее всего, именно этот путь ожидает его и сейчас.

Обилие трансферов «на вход» почти всегда означает и разгрузку состава. Например, Александр Ломовицкий уже отправился в «Арсенал».

После покупки голландца Тиля - у Жано вряд ли будет место в составе. А сыгранными в сезоне матчами - он никого ни в чем не убедил. Так что вопрос один. Куда?

ДЖОРДАН, 4 миллиона евро

Карл Хенрик Джордан Ларссон - сын известного шведского бомбардира Хенрика Ларссона. Такое ощущение, что идея «сына кого-то великого» одолевала «Спартак» на уровне фетиша - до Ларссона пытались купить Яниса Хаджи (сын Георге Хаджи).

Пока главное, что можно сказать о Ларссоне-младшем уверенно - он сам продукт некого фетиша. Отец назвал его в честь звезды НБА Майкла Джордана, в «Спартаке» швед выбрал 23-й номер, и вместо «Ларссон» на игровой форме будет именно «Джордан».

Вспоминается по этому поводу история Матса Виландера. Когда он стал добиваться больших успехов, его, естественно, сравнили с Бьерном Боргом. В том числе, на какой-то пресс-конференции. Матс отчеканил: «Я не Борг номер два, я Виландер номер один».

43 матча за «Норрчепинг» и 13 забитых мячей - много это или мало? Никто в России не скажет, что хорошо знает этого футболиста. Но всю линию атаки Кононову предстоит встроить заново. А времени на это мало.

ШЮРРЛЕ, аренда с правом выкупа

Немец после перехода в дортмундскую «Боруссию» явно закис. Вдруг начались необъяснимые проблемы с желудком (что-то похожее мы уже знаем, на примере Расмуса Эльма), в игре не получалось почти ничего. Автор «золотого паса» на ЧМ-2014 отправился в «Фулхэм», и в вылетевшем клубе в 25 матчах забил 6 мячей.

Ясно, что «Боруссии» никогда не вернуть выплаченные за Андреаса три года назад 30 млн евро, но и места в ней в этом сезоне ему не было. Дортмунд отчаянно искал варианты, и нашел. Жена Шюррле - русскоязычная, что облегчило задачу.

Первый выход на поле случился экстренно, и понятно, что к нему немец готов не был. Но попытался выглядеть максимально живо. Мастерства для нашей премьер-лиги ему не занимать, но не путь ли это с ярмарки?

ТИЛ, 18 миллионов евро

Самый дорогой игрок в истории «Спартака». Причем сумма может вырасти до 20 миллионов за счет бонусов. Ясно, что «Спартак» переплатил - тезка Хиддинка оценивается transfermarkt в 6 миллионов. Так же считает и Александр Мостовой. Но без «восточного бонуса» в этой ситуации, видимо, никак не обойтись. Кстати, отчасти его виновники - Гастон Перейро и его агенты. Это они торговались «до талого», все продолжая набивать цену. В итоге «Спартак» от уругвайца отказался.

Тил пока что играл только в одной команде - «Алкмааре». Ему 21, самое время делать шаг вперед. Это атакующий полузащитник (28 голов+12 передач в 96 играх за голландский клуб). У «Спартака» такого просто нет, а он реально очень нужен.

Бесспорно, голландец - самое интересное приобретение «Спартака» в межсезонье. Вот только получается забавно, прошлый сезон Кононов заканчивал с одной командой, готовил к новому сезону другую, а играть ему предстоит третьей. Впрочем, ему ли?

ЗАКОНЧЕНА ЛИ КАМПАНИЯ?

Возможно, нет. Деньги у «Спартака» есть, но сейчас уже невозможно понять, какая линия нуждается в усилении, и есть ли еще кандидаты.

Не будем забывать, что по некоторым данным, Кононову выставлен ультиматум - или за 5 матчей (осталось 4) у команды появляется лицо и результат, или новый тренер. Матч с «Динамо» (да, усилиями Понсе - но это неважно) вряд ли кого-то в чем-то убедил. Остались «Тун» (2 раза), «Ахмат» и ЦСКА.