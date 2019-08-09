Забьет ли Глушаков «Спартаку» и другие интриги 5-го тура

Бывший капитан красно-белых пропустил начало сезона из-за травмы, но неделю назад дебютировал за «Ахмат» в матче против «Оренбурга» (2:1). Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов выпустил тогда Глушакова во втором тайме на 18 минут, и тот ничем особенным не запомнился. Однако в ближайшее воскресенье 32-летний полузащитник наверняка выйдет в стартовом составе и будет невероятно мотивирован, учитывая скандальные обстоятельства его ухода из «Спартака».

Глушакову предстоит 13-й в карьере матч против красно-белых. Все предыдущие он провел за «Локомотив» – и было это так давно, что никто не помнит. Голами и голевыми передачами в тех двенадцати играх, последняя из которых состоялась 16 марта 2013 года, Денис не отметился. Но мы же знаем, как часто экс-спартаковцы забивают своему бывшему клубу. Так что гол Глушакова, как говорится, напрашивается. А еще крайне любопытна его дуэль в центре поля с Гусом Тилом. Голландец, взявший в «Спартаке» глушаковский восьмой номер, не ездил в Швейцарию на встречу Лиги Европы и, скорее всего, дебютирует за новую команду именно в Грозном.

ОПРАВИТСЯ ЛИ «КРАСНОДАР» ПОСЛЕ «ПОРТУ»?

Дебют «быков» в Лиге чемпионов обернулся обидным домашним поражением с пропущенным на 89-й минуте голом со штрафного. Для команды Мурада Мусаева подобные развязки в 2019 году в порядке вещей. Можно вспомнить, например, как краснодарцы вылетели весной из Лиги Европы, позволив «Валенсии» сравнять счет в компенсированное время…

После того матча «быки» уступили «Локомотиву» в Москве – 0:1. Теперь им предстоит домашний поединок против «Рубина». Соперник, мягко говоря, колючий, хотя и исторически удобный (на своем поле краснодарцы побеждали казанцев семь раз при одной ничьей и нуле поражений). К тому же надо держать в голове выезд в Порту на ответную встречу с «драконами». Вряд ли «Краснодар» заранее смирился с тем, что осенью придется играть в группе не ЛЧ, а ЛЕ.

ПОБЬЮТ ЛИ КОГО-НИБУДЬ НА «ВТБ АРЕНЕ»?

Старт чемпионата ознаменовался обострением во взаимоотношениях фанатов и правоохранительных органов. Сначала под дубинки омоновцев попали «спартачи» в Ростове-на-Дону, затем – «зенитчики» на своей родной «Газпром Арене»… От выезда питерцев в гости к «Динамо» тоже можно ждать чего-нибудь этакого. Болельщики команд не питают друг к другу теплых чувств и способны спровоцировать серьезный конфликт. Вопрос – как его будут разруливать те, кому это положено по должности. Для служб «ВТБ Арены» это будет первая проверка на прочность. Матчи такого уровня опасности здесь еще не проводились.

УВОЛИТ ЛИ КАРПИН БОЖОВИЧА?

Победа над ЦСКА в первом туре заставила аплодировать главному тренеру «Крыльев Советов» Миодрагу Божовичу. Однако последующие три поражения (от «Арсенала», «Уфы» и «Локомотива») поставили черногорца на грань отставки. Ему, впрочем, не привыкать. Для Божовича «Крылья» – уже седьмой клуб в РПЛ. Но, конечно, 51-летний специалист не торопится никуда уходить – и в Ростове-на-Дону ему представляется отличный шанс реабилитироваться. Даже ничья с командой Валерия Карпина станет для самарцев серьезным достижением, а если удастся добыть три очка… Кстати, в личном споре с Карпиным у Божовича абсолютный баланс: три победы, две ничьи, три поражения. И карпинскому «Ростову» он пока не проигрывал (2:2 с «Арсеналом» и 1:0 с «Крыльями»).

ПОВТОРИТ ЛИ ГОНЧАРЕНКО СВОЙ АРМЕЙСКИЙ РЕКОРД?

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. И с тех пор армейцы лишь однажды выдавали в РПЛ серию из четырех побед. Это случилось на финише сезона-2016/17, когда были поочередно обыграны «Амкар», «Арсенал», «Рубин» и «Анжи». Что ж, в воскресенье Гончаренко может повторить свой армейский рекорд. После побед над «Оренбургом» (2:1), «Локомотивом» (1:0) и «Рубином» (1:0) ЦСКА принимает на своем поле дебютанта премьер-лиги «Сочи», за который дебютирует очередной экс-зенитовец Кристиан Нобоа. Может, он вдохновит южан на первый в их истории гол в РПЛ? Тоже ведь интрига.