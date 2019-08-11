Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форварда - Советский спорт
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11 августа 2019 19:39ФутболГригорьевская Юлия

Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форварда

После матча «Локомотив» – «Урал» (4:0) генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от игры.

– Игра команды вас порадовала?
– Порадовала. Впечатления самые положительные.

– Голов должно было быть больше? Моментов шесть железнодорожники не реализовали.
– Шесть – это вы добры, но счет мог быть и больше.

– Какой гол вам больше понравился?
– Гжегожа Крыховяка.

– Он попадет в топ лучших голов тура?
– Надеюсь. Конечно, должен был пяточкой забивать Миранчук… Жаль, что не получилось. А так хорошо сыграли, причем вся команда. При этом не могу сказать, что ребята по ковру бегали, и поле было устлано розами, забивай – не хочу.

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– От «Урала» ожидали большего?
– «Урал» старался. Не могу его попрекнуть в недостатке желания. Игра шла на кусь-кусь. Никто ноги не убирал. Была борьба и то, что ребята справились, меня радует, потому что это означает, то мы набираем ход перед Лигой чемпионов, что очень важно.

– Что сказали сейчас футболистам в раздевалке?
– Просто их поздравил. Все сами все понимают. Молодцы!

– Вы достаточно долго общались с командой. Каждого игрока отдельно поздравили?
– А их много. Конечно, каждого поздравил.

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– Гжегож Крыховяк сейчас на такой подъеме, потому что его признали лучшим игроком июля?
– Это вы у него спросите.

– А вам как кажется?
– Мне кажется, что это просто футболист высокого уровня, который почувствовал свою команду, почувствовал взаимопонимание с ребятами и у него достаточно здорово получается. Как и у всей команды. Хотел бы отметить командные действия в первую очередь.

– Сегодня «Локомотив» показал самую лучшую игру на старте сезона, но при этом было много нереализованных моментов. Как это оцениваете?
– Самое важное, что команда создавала моменты. Это принципиально важно. Количество созданных моментов вселяет оптимизм. Хотелось бы лучшей их реализации, возможностей было много. Но могли и пропустить. Гилерме не подкачал, хотя работы у него было не очень много. Но в каких-то моментах он в очередной раз выручил нас.

– Юрий Семин на пресс-конференции сказал, что ждет форварда. Можете прояснить этот вопрос?
– Да, появится форвард в недалеком будущем, хотя я не комментирую это. Но осталось оформить документы. Договоренности есть. Я думаю, в начале следующей недели официально объявим о том, кто и как. Хотя это будет секретом Полишинеля. Все уже все знают. Но до официального объявления я ничего не могу говорить. Вот оформим документы, тогда…

– Но сейчас уже можете сказать, что договорились?
– Да-да, мы договорились. Осталось только оформить документы. Я думаю, в понедельник, край – во вторник мы все оформим.

– Это будет последняя покупка «Локомотива»?
– Надеюсь, что нет. Как говориться, никогда не зарекайся.

– Сегодняшнюю игру можно назвать идеальной для «Локомотива»?
– Нет. По реализации она точно не идеальная. Ну и, конечно, в матчах Лиги чемпионов перед нами будет стоять задача играть в другой, еще более скоростной футбол. Но это уже тренерские вещи. Я думаю, об этом правильно разговаривать с тренером и игроками.

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