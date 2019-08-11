Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форварда

– Игра команды вас порадовала?

– Порадовала. Впечатления самые положительные.

– Голов должно было быть больше? Моментов шесть железнодорожники не реализовали.

– Шесть – это вы добры, но счет мог быть и больше.



– Какой гол вам больше понравился?

– Гжегожа Крыховяка.



– Он попадет в топ лучших голов тура?

– Надеюсь. Конечно, должен был пяточкой забивать Миранчук… Жаль, что не получилось. А так хорошо сыграли, причем вся команда. При этом не могу сказать, что ребята по ковру бегали, и поле было устлано розами, забивай – не хочу.



– От «Урала» ожидали большего?

– «Урал» старался. Не могу его попрекнуть в недостатке желания. Игра шла на кусь-кусь. Никто ноги не убирал. Была борьба и то, что ребята справились, меня радует, потому что это означает, то мы набираем ход перед Лигой чемпионов, что очень важно.



– Что сказали сейчас футболистам в раздевалке?

– Просто их поздравил. Все сами все понимают. Молодцы!



– Вы достаточно долго общались с командой. Каждого игрока отдельно поздравили?

– А их много. Конечно, каждого поздравил.



– Гжегож Крыховяк сейчас на такой подъеме, потому что его признали лучшим игроком июля?

– Это вы у него спросите.



– А вам как кажется?

– Мне кажется, что это просто футболист высокого уровня, который почувствовал свою команду, почувствовал взаимопонимание с ребятами и у него достаточно здорово получается. Как и у всей команды. Хотел бы отметить командные действия в первую очередь.



– Сегодня «Локомотив» показал самую лучшую игру на старте сезона, но при этом было много нереализованных моментов. Как это оцениваете?

– Самое важное, что команда создавала моменты. Это принципиально важно. Количество созданных моментов вселяет оптимизм. Хотелось бы лучшей их реализации, возможностей было много. Но могли и пропустить. Гилерме не подкачал, хотя работы у него было не очень много. Но в каких-то моментах он в очередной раз выручил нас.



– Юрий Семин на пресс-конференции сказал, что ждет форварда. Можете прояснить этот вопрос?

– Да, появится форвард в недалеком будущем, хотя я не комментирую это. Но осталось оформить документы. Договоренности есть. Я думаю, в начале следующей недели официально объявим о том, кто и как. Хотя это будет секретом Полишинеля. Все уже все знают. Но до официального объявления я ничего не могу говорить. Вот оформим документы, тогда…



– Но сейчас уже можете сказать, что договорились?

– Да-да, мы договорились. Осталось только оформить документы. Я думаю, в понедельник, край – во вторник мы все оформим.



– Это будет последняя покупка «Локомотива»?

– Надеюсь, что нет. Как говориться, никогда не зарекайся.



– Сегодняшнюю игру можно назвать идеальной для «Локомотива»?

– Нет. По реализации она точно не идеальная. Ну и, конечно, в матчах Лиги чемпионов перед нами будет стоять задача играть в другой, еще более скоростной футбол. Но это уже тренерские вещи. Я думаю, об этом правильно разговаривать с тренером и игроками.

