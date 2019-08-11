Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео) - Советский спорт
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11 августа 2019 20:43ФутболЗибрак Артем

Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)

Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.

Дебют Магуайра и сюрпризы Лэмпарда

Уже в первом туре нового сезона АПЛ подарила нам встречу двух больших клубов. Тем интереснее было оценить, в каком виде представят свои команды в прошлом легенды «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а ныне молодые тренеры Уле-Гуннар Сульшер и Фрэнк Лэмпард.

Норвежец с первых минут выпустил два главных приобретения «красных дьяволов» – правого защитника Арона Ван-Бисаку, приехавшего из «Кристал Пэлас», и центрального защитника Гарри Магуайра, чей трансфер стал рекордным для футболистов обороны. Рвавшийся в «Реал» Поль Погба также появился в старте.

Линию атаки составили Антони Марсьяль (слева), Андреас Перейра (справа), Джесси Лингард (под нападающим) и Маркус Рэшфорд (на острие). Бросается в глаза легкость и быстроногость атакующей линии «МЮ». Очевидно, что именно такого футбола ждет от своих подопечных Сульшер в нынешнем сезоне. В этом контексте отъезд тяжеловесного Ромелу Лукаку выглядит логичным.

Лэмпарду в виду трансферного бана приходится намного тяжелее. В отсутствие Давида Луиса за центр обороны отвечали Курт Зума и Андреас Кристенсен, а Эдена Азара на левом фланге атаки неожиданно заменил Росс Баркли. Также сюрпризом стало появление в нападении 21-летнего Тэмми Абрахама и под ним 20-летнего Мэйсона Маунта. Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич и Оливье Жиру начали встречу на скамейке запасных.

Многие российские зрители были лишены возможности посмотреть за противостоянием. Выкупивший права на АПЛ сервис Okko не справился с наплывом болельщиков и упал. На помощь пришли пиратские трансляции.

Невезение «аристократов»

На первых минутах манкунианцы слишком нервничали и несколько раз теряли мяч на ровном месте, тогда как синие включили агрессивный прессинг и не позволяли хозяевам расслабиться. Абрахам даже попал в штангу. Результат первого тайма подопечные Сульшера сделали на 18-й минуте, когда Рэшфорд, ворвавшись в штрафную, получил по ногам от Зумы. Арбитр Энтони Тэйлор без раздумий указал на 11-метровую отметку. VAR подтвердил справедливость его решения. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

Гол снял оковы с «красных дьяволов». Непродолжительное время им стало проще переходить центр поля, что едва не привело ко второму голу – лайнсмен не позволил Рэшфорду порадоваться, разглядев него офсайд. Тем не менее, нельзя не отметить, что «Челси» довольно быстро пришел в себя, завладев мячом и инициативой. Дважды проваливался на правом фланге Ван-Бисака. Сначала он упустил Баркли, чей удар не без труда парировал Давид Де Хеа, а затем потерял за спиной подключившегося к атаке Эмерсона. На сей раз «Юнайтед» спасла крестовина.

Хозяева перешли на контратакующую игру, поскольку позиционные атаки у них совершенно не проходили. Подопечные Лэмпарда действовали компактно и дисциплинированно, не позволяя просачиваться в штрафную. Лингарду не хватало пространства перед штрафной, а Погба, как обычно в больших матчах, растворился на поле и лишь изредка напоминал о себе. Справедливо будет отметить, что в эти 45 минут гости были ближе к забитому мячу и провели первый тайм как минимум не хуже соперников.

Показательна статистика: 5-8 по ударам и 2-3 – в створ в пользу синих.

Рэшфорд и Погба разорвали «Челси»

После перерыва картина игры не изменилась. «Челси» владел преимуществом в центре поля и оказывал давление на оборонительные порядки «Юнайтед». Едва ли не самым активным в составе синих был Баркли. Тем удивительнее решение Лэмпарда на исходе часа снять англичанина с игры. Кристиан Пулишич дебютировал за лондонский клуб.

И вот когда уже показалось, что оборона «красных дьяволов» сейчас даст осечку, хозяева провели две разящие контратаки. Сначала Рэшфорд разогнал атаку по центру, и Марсьяль замкнул на линии вратарской прострел Перейры, а спустя всего две минуты Погба роскошной передачей через полполя отправил Рэшфорда один на один с Кепой. На радость следивших за происходящим с трибун сэров – Бобби Чарльтона и Алекса Фергюсона – игра была сделана.

Лэмпард бросил в бой Жиру и Канте (наконец состав «Челси» стал похож на оптимальный), но было поздно. Сульшер ответил заменой Перейры на третьего новичка Даниэля Джеймса, приехавшего из «Суонси». В первом же матче за новый клуб Джеймсу удалось отличиться, но главным героем эпизода все же стал Погба. Подхватив мяч у своей штрафной, он протащил его до центральной линии, сыграл в стенку с Марсьялем, вырвался на оперативный простор и здорово выкатил под удар дебютанту, которому помог еще и рикошет. Тем не менее, 4:0.

В целом, «Челси» провел довольно приличный матч и не заслуживал столь разгромного поражения, тогда как «Юнайтед» продемонстрировал тот стиль, за счет которого команда планирует добиваться результата. Создается впечатление, что «красным дьяволам» не хватает мощи в атаке, однако в матчах с равными соперниками, когда есть возможность отойти к своим воротам и провести атаку на скорости, команда неизменно будет действовать подобным образом. В этом отношении показательно, что три гола из четырех начались с перехвата на своей половине поля и мгновенного выхода в атаку.

А героем встречи стал Рэшфорд, принявший непосредственное участие в трех голах из четырех.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 4:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 18 – с пенальти – 1:0. Марсьяль, 65 – 2:0. Рэшфорд, 67 – 3:0. Джеймс, 81 – 4:0.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Бисака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Мактоминай, Погба, Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Рэшфорд (Гринвуд, 86), Марсьяль.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Маунт, Баркли (Пулишич, 58), Абрахам (Жиру, 66).

Предупреждения: Зума, 36. Лингард, 48. Жоржиньо, 58. Абрахам, 57. Линделеф, 69. Марсьяль, 80. Канте, 90.

Судья: Тэйлор.

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