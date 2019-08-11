Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)

Загрузка...

ГЛУШАКОВ ПРОТИВ НОВОГО «СПАРТАКА»

После победы над «Туном» в Лиге Европы «Спартак» приехал в Грозный в хорошем расположении духа, но с пониманием того, что игра команды сырая, а соперник на своем поле очень серьезен. Дома «Ахмат» выиграл в нынешнем сезоне оба матча – у «Краснодара» (1:0) и «Оренбурга» (2:1).

По сравнению с последним матчем Рашид Рахимов провел три замены. В нападении появился Магомед Митришев (заменил Аблайе Мбенга), под ним забивший в той встрече победный мяч Одисе Роши (вместо Олега Иванова), а в центре поля – Денис Глушаков (вместо Бернарда Бериши). Для экс-капитана красно-белых, с которыми он в 2017 праздновал долгожданное чемпионство, это был сверхпринципиальный матч. Доказательством этому тот факт, что первый удар он нанес уже на первой (!) минуте. Впрочем, забегая вперед, Денис провел неудачный матч и ничем, кроме желания, не запомнился.

Олег Кононов ожидаемо по максимуму наполнил атакующую линию команды новичками, но удивил расстановкой. Зелимхан Бакаев оказался на левом фланге, справа появился форвард Джордан Ларссон, а на острие – Андре Шюррле. Лишь Гус Тил занял привычную позицию под нападающим. Также обращает на себя внимание, что средний возраст полузащиты и нападения – 23,5 года. Очень молодая команда у красно-белых.

«СПАРТАК» НАКОНЕЦ ЗАБИЛ С ИГРЫ – И СРАЗУ ДВАЖДЫ

Игра началась в неспешном темпе с преимуществом грозненцев. Они чаще владели мячом и переходили центр поля, но впереди действовали просто и угрозы воротам Александра Максименко не представляли. Впрочем, москвичи не могли похвастать и этим. Они старались опустить мяч вниз и проводить позиционные атаки, но сыгранности новичкам пока очевидно не хватает. Отсюда множественные ошибки и потери.

К середине тайма спартаковцы перехватили инициативу, заставляя соперника регулярно фолить. После розыгрыша стандарта и был нанесен первый удар в створ. Джикия после подачи со штрафного отправил мяч в руки Евгению Городову. Произошло это только на 26-й минуте.

Вообще первые полчаса выдались очень пресными. Игру взорвал Евгений Харин. Сначала он совершил рывок с левого фланга меж двух защитников и зряче отдавал на пустые ворота Одисе Роше (Айртон успел прервать передачу), а затем невовремя поскользнулся, позволив красно-белым провести стремительную контратаку. Шюррле вывел Бакаева один на один с Городовым, и Бакаев забил уже свой третий мяч в двух последних матчах. Это первый гол подопечных Олега Кононова с игры в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Добившись преимущества, спартаковцы почувствовали себя увереннее и забрали себе мяч. Пока позиционные атаки удаются красно-белым лишь эпизодически, но очертания будущего футбола все же прослеживаются. Под занавес тайма доселе не особо заметный Тил выцарапал мяч у оппонента и выкатил мяч налево Бакаеву. Зелимхан освободился от опекуна и нанес точный удар в дальний угол под самую штангу.

Таким образом, сразу трое новичков записали на свой счет по результативному действию уже в первом тайме. Лишь Ларссон эти 45 минут не может записать себе в актив.

ГОЛЫ БАКАЕВА И ШЮРРЛЕ, УДАЛЕНИЕ МБЕНГА, КРИКИ В МИКРОФОН

«Ахмату» первый тайм настолько не удался (ноль ударов в створ), что в перерыве Рахимов сделал сразу двойную замену, выпустив сразу Беришу и Мбенга. По сути, наставник расписался в том, что не угадал выбор стартового состава, ведь оба футболиста играли в предыдущем матче с «Оренбургом» с первых минут. С их выходом грозненцы стали чаще проводить осмысленные атаки и беспокоить Максименко, но не более того.

«Спартак» на удивление умело чередовал быстрые прорывы с позиционными атаками. Из игры выпадали лишь Тил и Ларссон. Тем удивительнее казалось решение Кононова заменить лучшего игрока своей команды Бакаева (на Резиуана Мирзова), однако практически сразу Тил доказал верность этого хода. Голландец разогнал атаку по правому флангу и классным пасом вывел Шюррле на ударную позицию. Немец аккуратным ударом покатил мяч в дальний угол.

Ответный гол Мбенга, забитый из сутолоки во вратарской, распалил эмоции. Сенегалец, уже было побежавший к центру поля, неожиданно развернулся к Георгию Джикии и стал вести себя очень агрессивно. Арбитр Алексей Сухой встал на защиту футболиста сборной России, но форвард так завелся, что едва не выхватил у судьи желтую карточку. Что сделал Джикия? Сказал что-то оппоненту? Видимо, да, ведь всего две минуты спустя Мбенг, не успевая к мячу, наступил Джикии на ногу и досрочно отправился в подтрибунное помещение. А получивший повреждение Георгий уступил место на поле Илье Кутепову, которого этот матч тоже стал первым в сезоне.

Трибуны и футболисты «Ахмата» были в бешенстве от происходящего. Спустя три минуты Бериша на повышенных тонах поговорил с Сухим. Президент грозненцев Магомед Даудов от кромки поля показывал что-то арбитру, а из громкоговорителя стали доноситься какие-то крики: «Судья - козел!» В общем, удивительным образом концовка, уже, казалось бы, завершившейся игры, получилась невероятно горячей. Даже у хладнокровного Романа Зобнина в какой-то момент не выдержали нервы, и он потолкался на бровке с Антоном Швецом.

«Ахмат» – «Спартак» – 1:3 (0:2)

Голы: Мбенг, 75 – Бакаев, 32, 44; Шюррле 70

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Исмаэл, Швец, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46)

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия (Кутепов, 83), Жиго, Айртон, Зобнин, Гулиев, Ларссон (Мельгарехо, 90), Тил, З. Бакаев (Мирзов, 68), Шюррле

Предупреждения: Тил, 8. Швец, 13. Мбенг, 75. Бериша, 80. Зобнин, 90

Удаление: Мбенг, 77 (2 жк)

Судья: Сухой (Люберцы)