Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 августа 2019 07:51ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак».

– Мы увидели совершенно новый «Спартак». Кононов выпустил почти всех новичков, и получилась новая атакующая линия. И это сразу сняло напряжение с обороны. Поэтому и защита почти не ошибалась. «Спартак» создал много моментов, счет мог быть и крупнее.

Есть известное выражение: того, кто сгорел – не подожжешь. Нам эту фразу часто говорил Николай Петрович Старостин. И вот тот «Спартак», который выиграл золото, он фактически сгорел. Имею в виду Глушакова, Фернандо, Луиса Адриано, Комбарова. У них уже не было такого желания – еще раз, что доказывать. Поэтому команда требовала серьезного обновление, и это обновление мы увидели. И сегодня серьезно обновленная команда показала то, за что любят «Спартак» – за активную игру, за получаемую радость от футбола. Впервые за последнее время мы не увидели паники.

Игроки «Ахмата», конечно, были распаленные – 0:3 проигрывать на своем поле. Но дело в том, что «Ахмат» ожидал увидеть тот «Спартак», который мы все видели в последнее время, а в Грозный приехала совсем другая команда – играющая солидно, спокойно разобралась с соперником.

И интересно: ведь новички практически не сыгрывались, приходили и сразу играли с листа. Но то, что у них есть мастерство, видно сразу. Имею в виду Тиля и Шюррле. Вспомните, как забивался первый гол. Да, там провалилась защита, но как Шюррле, не глядя, отдал на ход Бакаеву и тот вышел один на один.

Этот «Спартак» выглядит интересно, свежо. И группа атаки, поведя 2:0, не стала играть на удержание. А продолжала атаковать. Поэтому и нагрузка на защиту резко снизилась.

Что касается Глушакова, то он выглядел, как и весь «Ахмат», разве что в концовке Бериша сильно выделялся своей активностью.

08/08 09:00Хоккей
Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/08 19:30Футбол
Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форвардаПосле матча «Локомотив» – «Урал» (4:0) генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от игры.
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
07/08 19:30Хоккей
В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
11/08 21:30Футбол
«Ахмат» – «Спартак». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
11/08 23:30Футбол
Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
07/08 23:00Хоккей
Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.
10/08 23:00Футбол
Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться23-летний голкипер «Динамо» в матче с «Зенитом» дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену на 14-й минуте вместо получившего травму Антона Шунина.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/08 20:45Футбол
Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
Новости
23:56 Футбол «ПСЖ» забил три мяча «Ниму» в первом туре лиги 1
23:39 Баскетбол Россиянка вошла в символическую пятерку юношеского Евробаскета
23:22 Футбол «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле
23:09 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Мбенг снова забил красно-белым (видео)
23:03 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Шюррле забил первый мяч в чемпионате России (видео)
22:56 Баскетбол Российские юниорки уступили в финале Евробаскета
22:19 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Бакаев оформил второй дубль за четыре дня (видео)
22:07 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Бакаев забил во втором матче подряд (видео)
21:58 Футбол «Млада-Болеслав» без Комличенко обыграл «Спарту»
21:53 Футбол ЦСКА пожалуется на судейство в матче с «Сочи»
21:36 Футбол Погиб футболист «Зенита-84». Он переходил железнодорожные пути в наушниках
21:26 Футбол Виктор Гончаренко: У Сигурдссона, скорее всего, сложная травма
21:21 Футбол «Сочи» – пятый клуб без забитых мячей в пяти турах
21:12 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Глушаков, Тил, Шюррле и Ларссон сыграют с первых минут
20:57 Футбол ЦСКА и «Сочи» обошлись без забитых мячей
20:49 Волейбол Россия обыграла Иран и пробилась на Олимпиаду-2020
20:29 Футбол У Лэмпарда – худший дебют в «Челси» с 1978 года
20:22 Футбол «Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча «Челси»
20:11 Футбол Дмитрий Парфенов: Отдельно кого-то выделять или уничтожать – не в наших правилах
19:56 Прыжки в воду Россиянки Клюева и Королева выиграли золото на чемпионате Европы в Киеве
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика