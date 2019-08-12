Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак»

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– Мы увидели совершенно новый «Спартак». Кононов выпустил почти всех новичков, и получилась новая атакующая линия. И это сразу сняло напряжение с обороны. Поэтому и защита почти не ошибалась. «Спартак» создал много моментов, счет мог быть и крупнее.

Есть известное выражение: того, кто сгорел – не подожжешь. Нам эту фразу часто говорил Николай Петрович Старостин. И вот тот «Спартак», который выиграл золото, он фактически сгорел. Имею в виду Глушакова, Фернандо, Луиса Адриано, Комбарова. У них уже не было такого желания – еще раз, что доказывать. Поэтому команда требовала серьезного обновление, и это обновление мы увидели. И сегодня серьезно обновленная команда показала то, за что любят «Спартак» – за активную игру, за получаемую радость от футбола. Впервые за последнее время мы не увидели паники.

Игроки «Ахмата», конечно, были распаленные – 0:3 проигрывать на своем поле. Но дело в том, что «Ахмат» ожидал увидеть тот «Спартак», который мы все видели в последнее время, а в Грозный приехала совсем другая команда – играющая солидно, спокойно разобралась с соперником.

И интересно: ведь новички практически не сыгрывались, приходили и сразу играли с листа. Но то, что у них есть мастерство, видно сразу. Имею в виду Тиля и Шюррле. Вспомните, как забивался первый гол. Да, там провалилась защита, но как Шюррле, не глядя, отдал на ход Бакаеву и тот вышел один на один.

Этот «Спартак» выглядит интересно, свежо. И группа атаки, поведя 2:0, не стала играть на удержание. А продолжала атаковать. Поэтому и нагрузка на защиту резко снизилась.

Что касается Глушакова, то он выглядел, как и весь «Ахмат», разве что в концовке Бериша сильно выделялся своей активностью.