«Порту» – «Краснодар»: стали известны причины отмены трансляции на «Матч ТВ»

Как уже сообщал «Советский спорт», за минуту до старта ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» ведущие сообщили об отмене трансляции по неким техническим причинам.

Сейчас нам стали известны подробности: до последней минуты шли переговоры, представители телеканала надеялись, что удастся решить вопрос с правообладателем. До окончания квалификационного раунда права на трансляции принадлежат местным клубам. «Порту» предложил российской стороне сумму, которая показалась экономически необоснованной для «Матч ТВ». Тем не менее матч не стали исключать из телевизионной сетки в надежде, что португальская сторона изменит решение. Этого не произошло, в итоге телеканал оказался не в очень красивой ситуации перед собственными зрителями.