Евгений Бушманов: Победу над «Барсой» в 1992-м тоже не показало ТВ. Традиция… - Советский спорт
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14 августа 2019 17:06ФутболАвгустин Александр

Евгений Бушманов: Победу над «Барсой» в 1992-м тоже не показало ТВ. Традиция…

Своими впечатлениями от победы «Краснодара» над «Порту» поделился бывший защитник сборной, который в 1992 году помог ЦСКА одержать первую по-настоящему громкую для России еврокубковую победу – со счетом 3:2 в гостях над «Барселоной».

«ЗЕ ЛУИШ ПРЕВЗОШЕЛ СЕБЯ»

– После матча в Краснодаре могли представить, что «быки» в итоге пройдут «Порту»?
– Такого результата, думаю, никто не ожидал. Казалось, при своей публике «Порту», имея изначальную фору, своего не упустит. Но мы в очередной раз убедились: когда чего-то очень сильно хочешь, все возможно. «Краснодар» сыграл в Порту на максимуме. А хозяева, возможно, немного расслабились. Плюс видно, что они еще не в идеальном состоянии на старте сезона. Сумма этих факторов и привела к сенсационному исходу.

– Теперь «Порту» ждет распродажа?
– Они летом и так потеряли несколько лидеров. Но придется расставаться и с другими игроками. Понятно, что португальцы планировали бюджет с учетом попадания в группу. А это огромные деньги.

– Зе Луиш вам понравился?
– Мне кажется, он себя даже превзошел. В Краснодаре заработал штрафной, с которого «Порту» забил. В домашнем матче сам отличился после выхода на замену. Он создал «Краснодару» массу проблем.

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– Получается, «Спартак» ошибся, опустив Зе Луиша в «Порту»?
– Не согласен. «Спартак» взял курс на обновление и омоложение. Поэтому продажа Зе Луиша оправдана. Мотивацию ему уже не хватало. И не факт, кстати, что он продолжит так же полезно играть за «Порту». Это же всего пара матчей.

«ШАПИ ЗАСЛУЖИЛ МЕСТО В СТАРТЕ»

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– А как оцените игру Магомеда-Шапи Сулейманова? Раньше он забивал, выхода на замену, а теперь вышел в стартовом составе – и оформил до перерыва дубль.
– Парень прогрессирует на глазах. Возможно, у него даже была какая-то обида, что ему не дают играть с первых минут. Надеюсь, теперь Шапи отвоевал место в старте. Эти два гола в Порту могут стать переломным моментом в его карьере. Крайне важное событие в его карьере, вне всяких сомнений. Именно через такие матчи происходит становление футболиста.

– Какое место отведете этой победе в истории российского футбола?
– Значимое. Мы не так часто побеждаем европейские гранды на выезде. «Краснодар» сделал большое дело не только для себя. После таких побед мальчишки влюбляются в футбол, записываются в секции.

– Вот только большинство этих мальчишек игру не увидели… Как восприняли отмену трансляции по российскому ТВ?
– Даже сложно подобрать слова. Когда в 10 вечера включил телевизор и вместо «картинки» из Порту увидел что-то другое, не понял, что происходит. Назовите это удивлением.

«В ЦСКА НА «КАМП НОУ» ТОЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИЛ»

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– Сразу вспоминается матч «Барселона» – ЦСКА в 1992 году, который тоже не показали по российскому ТВ…
– Согласен. Видимо, у нас уже такая традиция – не показывать болельщикам исторические победы своих клубов… А параллели действительно напрашиваются. И счет матча такой же, и исход – мы тогда не пустили «Барсу» в группу Лиги чемпионов. Думаю, и эмоции после победы можно сравнивать. В ЦСКА, как и в «Краснодар» сейчас, никто не верил. Мы ехали в гости к действующим обладателям Кубка чемпионов после домашней ничьей 1:1.

– Но тогда вы заранее знали, что трансляции не будет, верно?
– Да.

– Это помогло раскрепоститься психологически?
– Да нет. Наоборот, было жаль, что страна не увидит такой матч. Мы-то сами в себя верили. Иначе не победили бы «Барсу».

– Вы забили один из голов ЦСКА в той исторической игре. Вернулись в страну героями?
– Для армейских болельщиков – конечно. А в целом ажиотажа не было. Другое время, без интернета. Это сейчас, кто очень хотел, мог посмотреть трансляцию из Порту по сети. А потом – насладиться хайлайтами. В 1992-м такие возможности отсутствовали.

«ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА «ТАМБОВ» НЕПРОСТО»

– Что творилось в армейской раздевалке на «Камп Ноу»?
– Была эйфория в крайней форме, ощущение, что мы чуть ли не финал Лиги чемпионов выиграли. Возникло чувство, что теперь нам, молодым, море по колено. Думаю, ребята из «Краснодара» сейчас испытывают похожие эмоции. Но важно не терять голову. У нас, если помните, после «Барсы» ничего не получилось. Ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате России, где команда боролась за выживание.

– Успеет ли «Краснодар» после Порту переключиться на «Тамбов», играть с которым уже в субботу?
– Будет сложно. Впрочем, в составе команды хватает опытных ребят. Этим она отличается от ЦСКА 1992 года.

– «Быки» пройдут «Олимпиакос» в решающем раунде отбора Лиги чемпионов?
– Сложно сказать, кто на данный момент сильнее – «Порту» или «Олимпиакос». Но, конечно, вся Россия теперь хочет увидеть «Краснодар» в группе Лиги чемпионов. После такой победы команда это заслужила.

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