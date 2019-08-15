Стамбул, серия пенальти… «Ливерпуль»! Клопп выиграл первый трофей сезона

КЛОПП НЕ ХОТЕЛ РАССЕРДИТЬ МАМУ

После срыва накануне прямой трансляции исторического матча «Краснодара» в гостях у португальской сказки на «Матч ТВ» некоторые болельщики начали переживать, не постигнет ли аналогичная участь показ поединка за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». Все-таки местом проведения игры был выбран Стамбул, а у горячих турецкоподданных могут возникнуть еще более бредовые требования по передаче телекартинки, чем у темпераментных португальцев. Но обошлось: в назначенный час российские зрители, включив телевизор, могли увидеть запланированную трансляцию.

Составы команд угадать было несложно: у обоих главных тренеров выбор исполнителей не так уж велик. «Челси» вообще еще целый год предстоит жить в жестких условиях наложенных ФИФА санкций за нарушение клубом трансферных правил. Так что о новичках Фрэнку Лэмпарду, совсем недавно возглавившему синих, остается лишь мечтать. А «Ливерпуль» попросту вел себя летом весьма скромно на трансферном рынке, особо никого не потеряв, но и не прикупив.

Однако стоило стартовать чемпионату АПЛ, как действующий победитель Лиги чемпионов понес неожиданную потерю. В первом матче с «Норвичем» травму получила мерсисайдская половина команды – голкипер Алиссон. По оценкам медиков бразилец выбыл из строя на несколько недель, поэтому его напарнику Адриану пришлось примерять на себя роль первого номера. А ведь в прошлом сезоне испанский страж ворот почти не играл за «Вест Хэм».

Особую пикантность матчу за европейский Суперкубок придавала судейская бригада. Дело в том, что она целиком состояла из женщин. Это трио во главе со Стефани Фраппар вошло в историю, став первыми дамами, которым было доверено провести матч мужских команд на столь высоком уровне.

Сей факт любопытно прокомментировал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

- Постараюсь выглядеть хорошо, а иначе моя мама рассердится, – заявил немецкий специалист накануне матча. – На самом деле, я очень рад, что мы станем участниками исторического события. Это первый подобный случай, и, надеюсь, не последний.

Стоит отметить, что барышни не были оставлены без поддержки: на матче работала система VAR, и руководил бригадой видеоассистентов известный французский арбитр Клеман Тюрпен.

VAR ПОМОГ ФРАНЦУЗСКИМ ДАМАМ

Помощь всевидящего телеока потребовалась мадам Фраппар в концовке первого тайма, когда крайний форвард синих Кристиан Пулишич, легко разобравшись с обороной «Ливерпуля», точно пробил в нижний угол ворот Адриана. Однако 20-летний американский талант хорватского происхождения, как подтвердил VAR, принимал мяч из глубины поля, находясь в офсайде. Поэтому французские барышни со свистком и флажком верно разобрались в ситуации, не засчитав взятие ворот.

А ведь счет мог стать уже 2:0 в пользу «Челси». Лондонцы, которых в нынешнем сезоне многие заранее списывают со счетов, и практически никто не относит к числу претендентов на титул, вторую половину первого тайма провели просто блестяще. Да, в дебюте встречи «Ливерпуль» выглядел активнее и острее, и однажды Мохамеда Салаха диагональным пасом вывели по месту правого инсайда к воротам Кепы Аррисабалаги. Египтянин попытался хитро направить мяч в дальний угол, но испанский голкипер (вот и получилась дуэль вратарей с Пиренеев!) не позволил себя перехитрить. Еще в одном эпизоде Садьо Мане бил в падении через себя, и мяч, как показалось, попал в руку защитнику «Челси». Однако Фраппар пенальти не назначила, что означает, что и подсказки от арбитров VAR в данном случае не последовало.

А минуты с 25-й подопечные Лэмпарда вдруг начали проводить одну острую атаку за другой. Особенно им удавались комбинации со скрещиванием, когда казавшаяся неповоротливой и тяжеловесной оборона мерсисайдцев начинала упускать юрких атакующих игроков соперника. Первым звоночком стал выход на ударную позицию Оливье Жиру – удар у француза откровенно не получился. Затем в штрафной площади оставили без присмотра Пулишича – «Ливерпуль» выручил Адриан. И, наконец, очередной «скрест» Пулишича и Жиру так запутал оборонцев красных, что они оставили свободным весь свой правый фланг. Оттуда Жиру и наносил свой удар – на сей раз сочный и результативный.

Затем, как мы уже знаем, случился эпизод с отмененным голом Пулишича, и на перерыв команды уходили, словно обменявшись статусами: «Челси» выглядел уверенным в себе фаворитом, «Ливерпуль» – дрогнувшим перед грозным соперником приготовишкой.

ПУЛИШИЧ – НОВЫЙ АЗАР?

Но Клопп не был бы Клоппом, а его команда не взяла бы двумя с половиной месяцами ранее «ушастый» Кубок чемпионов, если бы после перерыва мы не увидели такой «Ливерпуль», каким и привыкли его видеть в последние годы. И дело не только в замене совсем растворившегося на поле Алекса Окслейд-Чемберлена на Роберто Фирмино – из раздевалки на газон стамбульской арены вышла совсем другая команда: по-спортивному злая, заряженная на высокий прессинг и стремительный выход в атаку. Голевые моменты у ворот Кепы посыпались один за другим: за первые пять минут тайма мяч трижды мог побывать в аоротах «Челси».

Но в итоге побывал только раз. Фирмино, до долей секунды своевременно отреагировавший на заброс из глубины, успел пробросить мяч Мане, и сенегалец со второй попытки пробуравил руки голкипера.

С «Ливерпулем» все было ясно – именно так и должен играть сильнейший клуб Старого Света. Но каким же цельным и агрессивным предстал «Челси»! Пулишич делал все, чтобы болельщики лондонцев как можно реже вспоминали и горевали об уходе в мадридский «Реал» Эдена Азара. А Н’Голо Канте в центре поля снова напоминал самого себя времен прошлогоднего чемпионата мира в России, когда внес весомый вклад в завоевание «трехцветными» титула лучшей сборной планеты. Ну и если даже Жиру начал забивать – значит, Лэмпард точно знает какие-то секретные пароли или заклинания, помогающие его подопечным открыть в себе неизведанные резервы.

Едва Лэмпард заменил парочку своих самых опасных в этот вечер игроков, как «Ливерпуль» создал суперголевой момент. После розыгрыша углового Салах заставил Кепу тащить мяч из левого нижнего угла, и через секунду голкипер героически перевел в перекладину добивание от Виргила ван Дайка. А спустя несколько минут голландский центральный защитник уже выручал своего вратаря, блокируя удар Педро в касание после прострела справа.

На 83-й минуте французские барышни взяли на себя смелость отменить еще один гол «Челси» – и, похоже, снова вполне справедливо: вышедший на замену Мэйсон Маунт действительно принял мяч в положении вне игры, после чего уложил его в дальний угол ворот Адриана. А вот когда Мане в ответной атаке чуть промахнулся мимо цели, флажок на боковой линии не взметнулся. Хотя нападающий «Ливерпуля» в момент паса был на полкорпуса впереди последнего защитника.

Но в целом дамская бригада судей сработала неплохо и футбольной обедни точно не испортила.

ПОЛЧАСА КЛАССНОГО ФУТБОЛА В ПОДАРОК

Пожалуй, ни одни из зрителей, находившихся на трибунах арены «Бешикташ Парк», не был против дополнительного времени: такой шанс увидеть бонусные полчаса классного футбола! И ожидания болельщиков полностью оправдались: экстра-тайм получился горячим и результативным.

Для начала Фирмино с Сане снова сообразили на двоих, и сенегалец идеально попал под перекладину. Почти сразу Тэмми Абрахам так напугал Адриана, появившись, словно чертик из табакерки, во вратарской площади, что голкипер опрометчиво бросился ему в ноги и, похоже, сфолил. Во всяком случае, решение рефери назначить пенальти даже не подвергалось сомнению просмотром видеоповтора. Жоржиньо с точки пробил через небольшую паузу, уложив голкипера в левый от себя угол, а мяч отправив в ворота почти по центру – 2:2.

Дальнейшие события лишь подтвердили, что запасные атакующие игроки в «Челси» мало чем уступают основным. Маунт, Абрахам и примкнувший к ним Росс Баркли (спасибо разрешенной правилами четвертой замене в дополнительное время) продолжали напрягать уставшую оборону «Ливерпуля». Какой, например, момент случился с участием Абрахама, когда 21-летний англичанин нигерийского происхождения изящно переправлял мяч в дальний угол, но промахнулся самую малость.

Во второй сверхурочной четверти часа, показалось, посвежее выглядели игроки «Челси». Подтверждением тому стали три опасных удара, два из которых отразил Адриан, а третий у Педро вышел чуть неточным.

Главный голеадор вечера – Мане – к тому моменту уже был заменен и закрывал лицо ладонями на скамейке запасных. Ничем более он помочь «Ливерпулю» в этом матче уже не мог. Впрочем, возможно, Клопп и не планировал использовать сенегальца в предполагаемой серии пенальти. Да и, к тому же, не следовало перегружать одного из ключевых нападающих двумя часами напряженной игры на старте сезона.

Стамбул, серия пенальти… Для «Ливерпуля» эти слова – словно пароль к победе, если вспомнить эпический финал Лиги чемпионов с «Миланом» в 2005 году. На сей раз Кепа в третьем и четвертом ударах был ближе к тому, чтобы отразить удары Дивока Ориги и Трента Александера-Арнольда. Но дуэль испанских вратарей выиграл все же Адриан, отбивший последний, пятый улар Абрахама.

Так что в Стамбуле в серию пенальти с «Ливерпулем» лучше не играть!

Суперкубок УЕФА-2019/20

«Ливерпуль» (Англия) – «Челси»» (Лондон, Англия) – 2:2 (0:1, 1:1), по пенальти – 5:4

«Ливерпуль»: Адриан – Гомес, Матип, ван Дайк, Робертсон (Александер-Арнольд, 91) – Милнер (Вайналдум, 64), Фабиньо, Хендерсон (к) – Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103)

«Челси»: Аррисабалага – Аспиликуэта (к), Зума, А.Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 101) – Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74), Педро

Голы: Жиру (Пулишич), 36 – 0:1. Мане (Фирмино), 48 – 1:1. Мане (Фирмино), 95 – 2:1. Жоржиньо, 101 – с пенальти – 2:2

Серия пенальти: Фирмино – 1:0. Жоржиньо – 1:1. Фабиньо – 2:1. Баркли – 2:2. Ориги – 3:2. Маунт – 3:3. Александер-Арнольд – 4:3. Эмерсон – 4:4. Салах – 5:4. Абрахам – 5:4 (вратарь)

Предупреждения: Хендерсон, 85. Александер-Арнольд, 107 – Аспиликуэта, 79

Судья: Стефани Фраппар (Франция)

14 августа. Стамбул. Стадион «Бешикташ Парк»