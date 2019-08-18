Вирус чемпионов: очки потеряли «Барселона», «Бавария», «МС» и «Зенит»

Матч в Петербурге между «Зенитом» из «Ахматом» из-за судейства Алексея Матюнина получился скандальным и завершился ничьей. Таким образом, сине-бело-голубые поддержали тренд, заданный в пятницу «Баварией», согласно которому чемпионы минувшего сезона обязательно теряют очки.

Мюнхенцы добились лишь ничьей в матче с «Гертой» (2:2), «Манчестер Сити» – с «Тоттенхэмом» (2:2), а «Барселона» без Лионеля Месси и вовсе уступила в Бильбао (0:1). Причем только сине-гранатовые играли на выезде. Для них, как и для баварцев, это были первые матчи в чемпионате страны.

«Бавария» – «Герта» – 2:2 (1:2)

Голы: Левандовски, 24 – 1:0. Лукебакио, 36 – 1:1. Груич, 38 – 1:2. Левандовски, 60 – с пенальти – 2:2.

Хозяева ожидаемо имели большой территориальный перевес, нанесли почти в три раза больше ударов по воротам соперника (17-6), большинство из которых (71%) из пределов штрафной, повели в счете и все равно довольствовались лишь ничьей. Ключевыми стали две минуты в первом тайме.

В первом случае берлинцам откровенно повезло. Доди Лукебакио наносил не самый опасный дальний удар по воротам Мануэля Нойера, но неожиданно попал в спину собственному партнеру Ведаду Ибишевичу. Рикошет дезориентировал вратаря. Он даже не успел на него среагировать и сразу поднял руку, апеллируя к арбитру. Непонятно только, что не устроило голкипера в данном эпизоде.

Спустя две минуты все тот же Ибишевич классно забросил мяч за спины центральным защитникам. Никлас Зюле и Бенжамен Павар не успели за Марко Груичем. Тот вышел один на один с Нойером, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота. Справедливости ради отметим, что секундой ранее француз получил травму лица в противостоянии с Груичем и не смог его даже преследовать.

После перерыва «Бавария» с двойным усилием прижала соперника и с пенальти сравняла счет. Груич в неигровом эпизоде руками схватил Левандовски, поляк сам пошел бить с 11-метровой отметки. У мюнхенцев оставалось полчаса, чтобы вырвать победу, но свои моменты они не реализовали и позволили «Герте» увезти очко с «Альянц Арены».

«Атлетик» – «Барселона» - 1:0 (0:0)

Гол: Адурис, 89.

Впервые за 10 лет каталонцы стартовали в примере без своего лидера Месси. В последний раз это случилось в 2009 году еще под руководством Хосепа Гвардиолы.

Без великого аргентинца «Барса» показала слабый футбол и ни в чем, кроме владения, не превзошла басков. Невзрачный матч провела вся атакующая тройка Антуан Гризманн – Луис Суарес – Усман Дембеле. Впрочем, основные проблемы и гостей обнаружились в средней линии, которая много владела мячом, но слабо доставляла его вперед. В результате и возможностей у нападающих было не так много.

Наилучший момент упустил Суарес, которого один на один неаккуратным пасом вывел Унаи Лопес. Уругваец из убойной позиции угодил в штангу и сразу попросил замену по состоянию здоровья. В другом эпизоде вратарь Унай Симон мяч перевел в перекладину после великолепного выстрела Рафиньи в дальнюю «девятку».

И все же хозяева выглядели мотивированнее, быстрее, острее и интереснее и за минуту до окончания основного времени матча пробили-таки Марка-Андре тер Штегена. Да еще как! Голом ножницами через себя в падении отличился вышедший на замену 38-летний ветеран Ариц Адурис. В раздевалке партнеры приветствовали форварда бурными овациями, кои он, бесспорно, заслужил.

«Зенит» – «Ахмат» – 0:0

Удаление: Уциев, 7.

С учетом компенсированного арбитром времени питерцы почти 90 минут провели в большинстве. И это при том, что удаление Ризвана Уциева до сих пор вызывает споры. Даже на повторах сложно разобрать, был ли зацеп со стороны защитника и стоит ли его трактовать, как фол последней надежды. Кроме того, в том эпизоде Эмилиано Ригони удалось поразить ворота гостей, но арбитр Матюнин гол отменил и ограничился удалением.

На 52-й Ригони вновь отличился, и вновь рефери отменил взятие ворот. На сей раз из-за спорного офсайда. Неудивительно, что закончился матч потасовкой и оскорблением со стороны Сергея Семака в адрес судейской бригады. 43-летний специалист назвал бригаду арбитров «козлами». С одной стороны, его можно понять, ведь отработали судьи очень плохо, однако все же ошибались они в обе стороны. Тем не менее, очков питерцам никто не вернет.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 2:2 (2:1)

Голы: Стерлинг, 20 – 1:0. Ламела, 23 – 1:1. Агуэро, 35 – 2:1. Моура, 56 – 2:2.

Соперник у «горожан», конечно, был очень серьезный – все-таки финалист Лиги чемпионов. Да еще тот самый, который выбил «Сити» из турнира. Тем не менее, они имели все основания рассчитывать на победу. Одна только статистика ударов по воротам (24-3) говорит об этом матче больше любых слов.

Гости всего дважды попали в створ и умудрились забить два мяча, дважды отыгрываясь по ходу встречи. В первом тайме Эрик Ламела издалека пробил заснувшего на линии вратарской Эдерсона, а после перерыва только что вышедший на замену Лукас Моура первым же касанием замкнул подачу Ламелы от углового флага.

Несмотря на все усилия выдавшего отличный матч Уго Льориса, в компенсированное время футболисты «Сити» сумели пробить его еще раз. Габриэл Жезус даже успел станцевать победный танец перед фанатской трибуной, однако этот гол был отменен после просмотра VAR. Бесстрастные арбитры у экрана углядели в том эпизоде касание мяча рукой в исполнении Эмерика Лапорта.

Удивительно, как VAR дважды в течение нескольких месяцев сыграл за «Тоттенхэм» в концовках матчей против «Сити». Таким образом, прервалась рекордная серия Александра Зинченко, выигравшего со своим клубом в АПЛ 23 матча подряд.