Роман Нойштедтер: Через одну-две недели у нас будет совсем другая игра

- Как вы оцениваете дебют Максимилиана Филиппа?

- Заметно, что силенок ему пока не хватает, но сразу было видно его уровень. Мы иногда хорошо выходили в атаку, он удобно располагался в тех зонах, в которых должен находиться, где можно выводить атаку и один вываливался на защитника. Когда Максимилиан наберет форму на сто процентов – то наша команда из-за него будет играть еще лучше.

- «Динамо» часто пропускает во втором отрезке матча. Почему так получатся?

- Мы играли против команды очень хорошего уровня, которая выступает в Лиге чемпионов. Мы хорошо начали встречу. В конце железнодорожники забили мяч, а у нас не получилось этого сделать. Поэтому и поиграли.

- В «Динамо» много новых футболистов. Сегодня было восемь новых человек в стартовом составе. Как думаете, сколько времени необходимо вашей команде, чтобы сыграться?

- Я не знаю, но нам надо это делать побыстрее. Иногда было видно, что мы хорошо играем вместе. Я сам-то появился к «Динамо» совсем недавно. Надо еще узнать партнеров по команде, то, как они играют, где располагаются. Думаю, через одну-две недели у нас будет совсем другая игра.

- Вы в центре поля играете с Шарлем Каборе, а Артур Юсупов больше подключается в атаку. Как между вами распределяются функции?

- Мы никогда не играем на одной линии. Один чуть повыше, другой пониже, чтобы развивать атаку. В матче было видно наше хорошее расположение. Еще не все у нас отлично на сто процентов, но думаю, в паре ситуаций мы сыграли неплохо. Это должна быть наша игра, потому что в команде есть футболисты, которые умеют располагаться в открытой зоне, чтобы развивать атаку.

- Нет ли сейчас в «Динамо» нервозной обстановки из-за результатов и возможной отставки главного тренера?

- Мы же выходим на поле, а не тренер. Сегодня мы хорошо начали встречу, и было видно, что команда живая, что она работает. Если будем дальше так работать – то играть станем лучше и будем набирать очки. Мы играли с «Локомотивом». Это команда очень высокого уровня.

- Как вам чемпионат России?

- Пока не могу говорить о впечатлениях. Вот стадион у нас хороший, болельщики поддерживают. Здесь обще испытываешь очень хорошие ощущения, когда выходишь на поле.