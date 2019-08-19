Новая эпоха в «Спартаке», Шюррле против Малкома и миллион фунтов за лайки. Анонс свежего ССФ - Советский спорт
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19 августа 2019 12:45Футбол

Новая эпоха в «Спартаке», Шюррле против Малкома и миллион фунтов за лайки. Анонс свежего ССФ

Во вторник, 20 августа появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

ГИЛЕРМЕ: Я НЕ КРИТИКОВАЛ РУКОВОДСТВО, ТОЛЬКО НЕГАТИВНО ВЫСКАЗЫВАЛСЯ

Как у вратаря «Локомотива» шли переговоры по новому контракту, почему встреча с болельщиками оказалась резонансной и за что Гилерме так ненавидит простой русский холодец.

В «СПАРТАКЕ» НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЭПОХА

Генеральный директор клуба Томас Цорн настаивает, что весь «Спартак», который мы видели вплоть до прошлой недели, – это еще не премьера. Премьера намечена на 19 августа – дерби с ЦСКА. Матч, который большинство из читателей этого номера к моменту прочтения этой статьи уже посмотрели. Тем интереснее сравнить ожидания и реальность.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ВСЕ МАТЧИ РПЛ И СБОРНОЙ РОССИИ ДО КОНЦА 2019 ГОДА

Наш информативный и красочный календарь посвящен матчам РПЛ-2019/20 и оставшимся отборочным играм национальной сборной России в отборочном турнире к Евро-2020. Не пропустите не единого матча!

ШЮРРЛЕ И МАЛКОМ ПОД МИКРОСКОПОМ

В четвертом туре российского чемпионата состоялось два долгожданных дебюта – немца Андре Шюррле из «Спартака» и бразильца Малкома из «Зенита». Благодаря статистике от InStat анализируем и сравниваем их игру.

ЛУИ ВАН ГАЛ: РАНОВАТО МЕНЯ ЗАПИСАЛИ В ПЕНСИОНЕРЫ

В 2016-м этого знаменитого голландского тренера уволили из «Манчестер Юнайтед», три года он отдыхал, а в марте этого года вдруг объявил о том, что уходит из футбола. Однако, как выяснил «Франс Футбол», пресса переврала его слова, Ван Гал ничего такого не говорил, сказал только, что «чувствует себя пенсионером». Так что вполне вероятно, мы ещё увидим его на бровке...

ФУНТЫ ЗА ЛАЙКИ

Сейчас в большом футболе можно делать деньги даже не выходя на поле – просто размещая публикации в соцсетях. Так сколько же стоит один пост лучших футболистов мира в Instagram?

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Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
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