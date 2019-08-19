Зелимхан Бакаев: Мы не показали свой максимум, будем играть еще сильнее - Советский спорт
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19 августа 2019 23:24ФутболГригорьевская Юлия

Зелимхан Бакаев: Мы не показали свой максимум, будем играть еще сильнее

После матча «Спартак» - ЦСКА, который завершился победой хозяев (2:1), полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев поделился своими впечатлениями.

- Какие эмоции у вас остались от дерби?
- Самые позитивные. Победа получилась тяжелая и важная.

- За счет удалось перевернуть игру во втором тайме?
- За счет установки тренера. Он нас настроил. Хотя настрой и так был сумасшедший, но четыре игры за десять дней повести тяжело. Это сказывается. Тренер нам сказал, чтобы играли через не могу, и мы заслуженно победили. Мы контролировали весь второй тайм, создавали, бежали и в итоге взяли три очка.

- Дым во втором тайме не мешал?
- Нам нет, но судья сказал, что он мешал VAR.

- Во время паузы в игре было тяжело?
- Да нет. Нам вообще без разницы. Не до дыма было.

- Вам не показалось, что дым помог «Спартаку», потому что ЦСКА забил, у него был хороший темп?
- Кто знает. Может, помог, а может мы еще забили бы.

- Сегодня забивали одни защитники. С чем это связано?
- Стандарты, контратака. Жиго хорошо начал, мы с Анде хорошо разогнали, он великолепно положил ему мяч на голову и Жиго исполнил. Так что спасибо ему.

- Отрабатываете это на тренировках?
- Это спонтанно получилось. Он рискнул, агрессивно побежал и был за это вознагражден.

- Не обидно, что Жиго обогнал вас в списке бомбардиров «Спартака»?
- Вообще не обидно. Главное, что мы победили. Не до этого. А голы еще будут.

- Жиго провел сумасшедший матч, согласитесь.
- Я думаю, вся центральная ось повела фантастический матч. И Жиго, само собой. Два мяча в дерби – это просто фантастика.

- Может, стоит его в атаку отрядить?
- Вы же видите, он успевает и в защите, и в атаке. Ему там самое место.

- Когда петарды на трибунах взрывались, страшно не было?
- Нет. Не было. Мы привыкли, хотя я не так много играл за «Спартак».

- «Спартак» уже четвертый в таблице. Догоняете лидеров.
- Это только начало. У нас все впереди.

- Можно сказать, что черная полоса уже прошла?
- Да-да. Нам стало поспокойнее. На нас стали меньше давить. Надеюсь, нас будут также поддерживать наши болельщики, несмотря ни на что. Это помогает. Последние результаты говорят сами за себя.

- Сегодня команда играла без центрофорварда. Насколько было непривычно с Шюррле?
- Ребят, чемпион мира на острие играет. Одно удовольствие с ним играть, когда ты принимаешь мяч, а он уже рядом с тобой. Нам повезло, что такие люди играют на острие. Он нам помогает и поэтому намного легче играть. Он рядом, помогает выйти из обороны, всегда подстраивается, отдает, выводит.

- С Ларссоном как взаимопонимание? Уже появляется?
- Конечно. Он тоже футболист очень хорошего уровня, молодой. Я думаю, он еще будет прогрессировать. Это не наш максимум. Будем показывать игры еще сильнее.

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