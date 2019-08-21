Евгений Ловчев: Всех возмущают 50 тысяч за Сутормина. А про 8 млн за Новосельцева все забыли! - Советский спорт
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21 августа 2019 18:45Футбол

Евгений Ловчев: Всех возмущают 50 тысяч за Сутормина. А про 8 млн за Новосельцева все забыли!

Наш постоянный эксперт, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, не мог не высказаться по горячей теме.

ГДЕ ТУТ СЕНСАЦИЯ?

Поразительно, какая короткая у людей память. Новость о том, что «Зенит» заплатил 50 тысяч рублей «Рубина» за Алексея Сутормина, вторые сутки разрывает информационное пространство. Все удивляются, как такое может быть. Рыночная стоимость игрока - 3,5 млн евро, а его продают за копейки. Пятьдесят тысяч - фантастика даже для России, кричат журналисты.

Но постойте. Что в этих 50 тысячах такого уж удивительного? Три года назад тот же «Зенит» купил у «Ростова» Ивана Новосельцева за 8 миллионов рублей. Пусть это не пятьдесят тысяч. Но в сравнении с рыночной стоимостью защитника тоже сущие копейки. Особенно если посчитать, какую сумму получила тогда подготовившая Новосельцева московская школа «Крылья Советов». 76 тысяч! Да, это не 988 рублей, которые достались сейчас от «Зенита» и «Рубина» астраханскому «Волгарю», где выступал Сутормин. Но все равно - очень-очень мало. За такую компенсацию никакой детский тренер готовить будущих звезд российского футбола не согласится.

ОСТОРОЖНО, УЕФА

Так что не надо делать из пятидесяти тысяч за Сутормина, «слитых» в сеть анонимным инсайдером, сенсацию. Это реалии российского футбола, в котором клубы могут связывать особые отношения. Как у того же «Зенита» с «Оренбургом» и «Рубином». И плевать тогда они хотели на законы логики и бухгалтерии. Непонятно, правда, почему на такие сообщения никак не реагирует УЕФА. Ведь если представить, что внутрироссийские трансферы оформляются по таким расценкам, это ставит под большие сомнения соблюдение нашими клубами финансового фэйр-плей. «Рубин», кстати, уже находится под баном. Посмотрим, не возникнут ли теперь проблемы с еврочиновниками у «Зенита»? Но, думаю, не возникнут. Ничего нового, повторюсь, мы не узнали. Уверен, Сутормин - отнюдь не какой-то особый случай. Если бы тот же аноним опубликовал финансовые данные по другим трансферам, многие вызвали бы такую же улыбку.

ИГРОК НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ…

Как работает весь этот механизм, какие преференции может получить «Рубин» от «Зенита» в дальнейшем, я не знаю. И не хочу в это погружаться. Как говорится, голь на выдумки хитра. В одном только почти уверен: сам Сутормин ко всех этим комбинациям непричастен. Игрок подписывает личный контракт, в котором указаны условия его работы. А эти трансферные хитрости - дело рук клубных умельцев.

И не надо впадать в панику. Мы же не вчера родились. И любому понятно, что такой прозрачности, как на Западе, в российском футболе не было, нет и в обозримом будущем не предвидится. Так чему удивляться?

…А ШКОЛЫ ЖАЛКО

…Мне на память сразу приходит мини-футбольный «Спартак», президентом которого я работал с 1999 года по 2008-й. Тогда и зарплаты были смешные, и переходы оформлялись очень просто. Понравился игрок из другого клуба, подходишь к нему, говоришь: «Переходи к нам, добавлю тебе 300 долларов». Дальше он сам договаривался со своей командой. Такого, конечно, в РПЛ сейчас нет. Но в иных случаях разница невелика. Кому нужно и у кого есть для этого ресурс, всегда договорится. Плохо только, что интересы школ при этом часто клубами игнорируются.

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