Вальбуэна практически лишил «быков» Лиги чемпионов. «Краснодар» крупно проиграл в Греции

ВОЗВРАЩЕНИЕ 28-ГО НОМЕРА

Пять лет назад, в августе 2014-го на динамовской базе в Новогорске устроили презентацию нескольких новичков команды, самым именитым среди которых был Матье Вальбуэна. Француз восемь сезонов отыграл за марсельский «Олимпик», регулярно вызывался в свою национальную сборную. И даже в непривычной для него атмосфере российской действительности (правда, на тот момент еще не ужасающей масштабами нарушения бело-голубыми финансового фэйр-плей) держался весьма уверенно и улыбчиво.

Однако автору этих строк удалось поставить миниатюрного (рост 167 сантиметров) атакующего хавбека в неловкое положение. Казалось бы, простой вопрос о том, почему Вальбуэна выбрал в «Динамо» не 28-й номер, под которым играл за «Олимпик», а 14-й, вынудил футболиста смущенно объяснять, что его любимый номер в московском клубе уже занят племянником клубного босса (Матье при этом выразительно кивнул в сторону сидевшего рядом Аркадия Ротенберга, который в ответ по-отечески похлопал его по плечу), а потому он и решил взять «половинку» от числа 28.

В России французский «мини-багет», конечно, выделялся на общем фоне, но за сезон в «Динамо» проявил себя как раз на ту самую половинку, которую он добровольно оттяпал от своего любимого номера. Возможно, в том числе и потому, что руливший тогда бело-голубыми Станислав Черчесов отправлял вольного художника пахать на фланге.

Но вот прошло пять лет, и российские болельщики снова получили возможность увидеть Вальбуэна в деле: жребий свел греческий «Олимпиакос», за который нынче выступает уже почти 35-летний француз с «Краснодаром» на заключительной стадии отбора в групповой этап Лиги чемпионов.

В отличие от Станислава Саламовича, главный тренер эллинских красно-белых португалец Педро Мартинс постоянно использует Матье на позиции «десятки», да и игровой номер у него снова 28-й, так что «Краснодару» изначально не приходилось рассчитывать на то, что француз останется малозаметной фигурой на поле по ходу матча.

Казалось бы, «быки» могут иметь преимущество за счет того, что уже успели войти в игровой ритм, проведя шесть туров в РПЛ и два квалификационных поединка с «Порту» в Лиге чемпионов, тогда как греческая Суперлига еще только собирается стартовать в ближайший уик-энд. Однако пирейцы как вице-чемпионы Греции прошлого сезона были вынуждены начинать отбор в Лигу чемпионов аж со второго отборочного раунда и уже поступательно прошли пльзеньскую «Викторию» (0:0 и 4:0) и стамбульский «Башакшехир» (1:0 и 2:0). Так что четыре проведенных матча с интервалом в неделю изначально выглядели даже более комфортным режимом подготовки к очной встрече с «Краснодаром», нежели тот, в котором жили последние недели подопечные Мурада Мусаева.

ПОТЕРЯЛИ КАБЕЛЛЯ – ПОЛУЧИТЕ ГОЛ!

Разумеется, участившиеся игры таили в себе больший риск получения травмы, и к матчу в Пирее тренерский штаб «быков» лишился важных фигур – нападающего Ари и капитана команды Александра Мартыновича. Белоруса в стартовом составе пришлось заменять исландцем Йоном Фьолусоном, а в группе атаки у черно-зеленых и без русского бразильца хватало вариантов. В итоге выбор пал на ударное трио Вандерсон – Маркус Берг – Юнес Намли. Покоритель «Порту» Магомед-Шапи Сулейманов вместе с Иваном Игнатьевым остались в запасе.

Обе команды начали встречу достаточно агрессивно, и по стартовому отрезку нельзя было сказать, что вся игра у «Олимпиакоса» идет через Вальбуэна. При этом хозяева явно опасались молниеносных контрвыпадов «Краснодара», на которых неделю назад погорели португальские «драконы». По этой причине греки старались дорожить мячом, не допускать потерь и «обрезов» на чужой половине поля и несколько раз довели атаки до прицельных дальних ударов. С которыми, впрочем, Матвей Сафонов справился без труда.

У «Краснодара» в стартовые минут двадцать пребывание на чужой половине поля в основном было связано с попытками организовать прессинг. Получалось с переменным успехом, но даже если мяч и не переходил под контроль гостей, то атаки красно-белых значительно тормозились, а порой и вовсе затухали.

Поединок был любопытен еще и французской дуэлью: Реми Кабелля постепенно осваивается в составе «быков» и становится все более значимой персоной в их тактических построениях. На стартовом отрезке матча Кабелля выглядел намного активнее Вальбуэна: охотно поддерживал прессинг, при необходимости менялся местами с Намли, выдвигаясь в переднюю линию.

Увы, видимо, это был тот самый случай, когда семерка, красовавшаяся на игровой форме француза, счастливой не стала. В середине первого тайма Кабелля после неудачной попытки отобрать мяч у Омара Эль-Абдельллауи, получил болезненное повреждение. Получив медпомощь, Реми попытался вернуться в игру, но все-таки вынужден был покинуть его на электрокаре с красным крестом. Номер-то у Кабелля был вчетверо меньше, чем у Вальбуэна – вот и провел краснодарец на поле лишь четверть матча!..

Вынужденная замена в первом тайме – всегда экстренная ситуация. Но в данном случае она, возможно, оказалась роковой для «быков». Пока Кристоффер Олссон входил в игру и вместе с партнерами разбирался, что к чему, «Олимпиакос» открыл счет. Мяч доставили нападающему Мигелю Анхелю Герреро, и испанец из-за пределов штрафной обводящим ударом рикошетом от штанги поразил цель.

22-ЛЕТНИЙ СЕРБ СРАЗИЛ «БЫКОВ»

Гол явно добавил куража и уверенности хозяевам. До перерыва они еще несколько раз опасно били с разных дистанций, причем однажды отличный момент удвоить преимущество красно-белых был у Вальбуэна, однако его удар успел заблокировать Кристиан Рамирес. «Быки» же лишь раз сумели создать остроту у ворот голкипера Жозе Са, однако Берг, отправляя мяч в штангу, секундой ранее, похоже, залез в офсайд.

Минимальное поражение на выезде – далеко не самый плохой вариант в двухматчевом противостоянии в плей-офф. Но трудно себе представить, чтобы амбициозная и прогрессирующая команда Мусаева вдруг принялась просчитывать варианты и закрываться в глухой обороне. Нет, ребята, это точно не про «Краснодар»!

Разумеется, частью плана по выравниванию текущего положения стало появление на поле Сулейманова, который заменил Намли. Но теперь нужно было решить еще одну не самую простую задачу – забрать у соперника мяч. Пирейцы категорически противились этому и продолжали больше времени проводить на чужой половине поля.

Но вот на 68-й минуте «быкам» удалась классная контратака, в которой Берг получил идеальный пас на грани офсайда. Однако до ворот было еще далеко, и швед, опасаясь, что его настигнут защитники, решил пробить метров с 25. Мяч пролетел в метре от верхнего угла. Через пару десятков секунд выяснилось, что игрок сборной «Тре Крунур» упустил последний шанс в этой встрече: его заменили на Игнатьева.

К сожалению, сработали не две краснодарские замены, а одна – в составе хозяев. Спустя две минуты после выхода на поле Лазар Ранджелович, воспользовавшись провалом соперника на левом фланге обороны, спокойно получил пас от Вальбуэна и «расстрелял» Сафонова. Вратарю к тому же помешал небольшой рикошет от Уроша Спайича, бросившегося в подкате на амбразуру.

А в концовке 22-летний серб окончательно похоронил надежды «Краснодара» на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, оформив дубль. Добил же окровавленных «быков» португалец Даниэл Поденсе. Мы, конечно, знаем, что «Барселона» отыгрывалась с «ПСЖ» и после 0:4, но так то «Барселона»…

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первый матч



«Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия) – 4:0 (1:0)

Голы: Герреро (Масурас), 30 – 1:0. Ранджелович (Вальбуэна), 78 – 2:0. Ранджелович (Поденсе), 85 – 3:0. Поденсе (Бухалакис), 89 – 4:0

«Олимпиакос»: Са – Эль-Абдельауи (к), Мерья, Рубен Семеду, Цимикас – Бухалакис, Гильерме – Масурас (Ранджелович, 76), Вальбуэна (М.Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90+3) – Герреро

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич (к), Фьолусон, Рамирес – Вилена, Камболов, Кабелля (Олссон, 26) – Вандерсон, Берг (И.Игнатьев, 69), Намли (Сулейманов, 59)

Предупреждения: Ранджелович, 87

Судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

21 августа. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис»

Ответный матч – 27 августа