«Краснодар» нацелен на чудо, Шапи ждет от себя голов

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Исполняющий обязанности главного тренера «быков» в еврокубках Сергей Матвеев и ведущий нападающий команды Магомед-Шапи Сулейманов поделились ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«МАРТЫНОВИЧ ТОЧНО НЕ СЫГРАЕТ»

– Лига чемпионов последние годы регулярно дарит сумасшедшие камбэки. Обычно их обеспечивает сверхрискованный план на игру. «Краснодар» после 0:4 в Пирее тоже будет рисковать? – вопрос Матвееву.

– Ситуация, конечно, заставляет рисковать. Но план на игру мы определим в последний момент. Надо все хорошенько обдумать.

– В гостевом матче судья при ничейном счете проигнорировал игру рукой в штрафной «Олимпиакоса». Вспоминаете этот момент?

– Мы направили запрос в УЕФА. Ведь рука была в неестественном положении, а на матче работала система VAR… Пока никакого ответа не получили. Ну что теперь об этом вспоминать? Эпизод повлиял на результат, но ничего уже не изменишь.

– Юрий Газинский, Виктор Классон и Реми Кабелля травмированы. Все остальные имеют шансы выйти на поле во вторник?

– По Ари вопрос решится непосредственно перед игрой. Александр Мартынович точно не сыграет.

«ГЛАВНОЕ – ВЫИГРАТЬ ПЕРВЫЙ ТАЙМ»

– Признайтесь честно: верите в то, что возможно отыграть у «Олимпиакоса» фору в четыре мяча?

– А почему нет? История такие примеры знает. Игра может сложиться по-разному. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы отыграться. И очень рассчитываем на поддержку трибун. В последнем матче с «Локомотивом» болельщики не дали нам упасть после быстро пропущенного гола. Мы перевернули ту игру. Надеемся перевернуть и противостояние с греками.

– Но для этого придется совершить чудо.

– Да, согласен. И мы на это чудо нацелены.

– Насколько важно забить в ворота «Олимпиакоса» быстрый гол?

– Первая задача – выиграть первый тайм. Если уйдем на перерыв, ведя в счете, это обеспечит хороший настрой на решающий отрезок матча. Вспомните матч в Перее. Там тоже было 1:0 после первого тайма. А три следующих гола греки забили в самой концовке. Там почему бы не повторить сценарий?

«РАЗГОВОРЫ О ШАПИ-ТАЙМЕ НЕ ДАВЯТ»

– В качестве иллюстрации камбэка в Лиге чемпионов обычно приводят «Барселону», которая после 0:4 в Париже победила «ПСЖ» дома со счетом 6:1. «Краснодар» готов стать «Барсой»? – вопрос Сулейманову.

– Да много можно вспомнить камбэков. Поэтому мы не отталкиваемся от «Барселоны» или кого-то еще. Просто настраиваемся выйти на поле с максимальной решимостью и сыграть так, чтобы после матче никто не мог бы упрекнуть нас в том, что мы заранее сдались. Пока не прозвучит финальный свисток, «Краснодар» будет биться за путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Успели восстановиться после тяжелого матча с «Локомотивом», в котором забили важный гол?

– Отлично себя чувствую. А сыграю ли с «Олимпиакосом», решит тренерский штаб.

– Все ждут голов именно от вас. Особенно после дубля в «Порту». Ответственность не давит?

– Да я и сам от себя жду голов. В каждом матче. И мне без разницы, когда начинать матч. С первых минут или выходя на замену после перерыва. Все эти разговоры о «Шапи-тайме» на меня не действуют. Никакого давления.

– «Олимпиакос» в этой Лиге чемпионов еще не пропускал. У греков есть слабые места в обороне?

– У любой команды они есть. И «Олимпиакос» на самом деле не показал чего-то сверхъестественного. Мы сами виноваты, что, уступая 0:1, пошли вперед отыгрываться. Поэтому получили такой итоговый счет. Но ничего еще не потеряно.