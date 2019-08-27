Десять минут надежды. И 80 – разочарования. «Краснодар» вновь проиграл «Олимпиакосу»

ГОЛЕВОЙ АВГУСТ ВАЛЬБУЭНА И СКОМИНА-«АНТИКАРТОЧНИК»

При подготовке к ответному матчу, спортивная сторона которого несколько отошла на второй план из-за разгромного поражения «быков» в Пирее, начали всплывать на поверхность разнообразные любопытные факты. Нужно же было как-то подогреть интерес к поединку, в котором «Краснодару» нужно было сотворить настоящее чудо, чтобы пройти в групповую стадию Лиги чемпионов!

Так вот российским болельщикам напомнили, что нынешний лидер «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна открыл счет своим голам за «Динамо» в РПЛ именно в выездной встрече с «Краснодаром», которую бело-голубые выиграли 2:0. Причем дело было, как и сейчас, в конце августа 2014 года – только не 27-го числа, а 31-го. Интересно, помнил ли об этом сам француз? А если помнил, не появилось ли у него острое желание повторить свой голевой трюк спустя пять лет?

Кроме того, вспомнили, что греческие красно-белые находятся в полушаге от своего 19-го участия в групповом турнире Лиги чемпионов. Эх, российским черно-зеленым хотя бы для начала разок туда попасть!.. В надежде увидеть победу своей команды с нужным счетом (5:0, 6:1 и так далее) краснодарские болельщики подчистую смели из касс все билеты на матч.

«Sold Out! Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», – откликнулся клуб в твиттере на безудержный оптимизм своих болельщиков.

Попутно вспомнили, что работать на матче «Краснодар» – «Олимпиакос» поручено словенцу Дамиру Скомине. Тому самому, который почти три месяца назад ухитрился провести финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» без единой желтой (не говоря уже о красной) карточки. С одной стороны, это давало повод предположить, что Скомина достаточно высоко поднимет планку допустимой жесткости в единоборствах. С другой – могло оставить безнаказанной грубость со стороны гостей, которые наверняка готовились ожесточенно отстаивать добытое в Пирее преимущество в четыре мяча.

«БЫКИ» ОБОРВАЛИ СУХУЮ СЕРИЮ ГРЕКОВ, НО…

Тренерский же штаб «быков» в стремлении отыграть громадный гандикап соперника пошел на радикальные перестановки в стартовом составе. Место в воротах занял Станислав Крицюк – и здесь легко угадывалось желание наставников команды снять психологический груз с плеч юного Матвея Сафонова, допустившего грубейшую результативную ошибку в недавнем поединке с «Локомотивом».

Слева в обороне вместо Кристиана Рамиреса, работавшего на износ, вышел Дмитрий Стоцкий. В тройке полузащитников выбывшего на полгода из-за разрыва «крестов» Реми Кабелля и «перекормленного» футболом Руслана Камболова заменили Кристоффер Олссон и Даниил Уткин. В линии атаки в компанию к Вандерсону и Маркусу Бергу отправили начинающего футбольного мага и волшебника Магомеда-Шапи Сулейманова, оставив на скамейке Юнеса Намли.

А вот наставник «Олимпиакоса» Педру Мартинш почти полностью повторил состав (лишь в атаке в самый последний момент вместо Мигеля Герреро появился Юссеф Эль-Араби), шестью днями ранее учинивший россиянам форменный разгром в Пирее. Элементы ротации в большей степени присутствовали в субботнем поединке первого тура чемпионата Греции с клубом «Астерас». В этом матче красно-белые без Вальбуэна и еще трех игроков еврокубковой «основы» победили малой кровью (1:0). И продлили до шести матчей сухую серию во всех турнирах нынешнего сезона.

Подопечные Мурада Мусаева позволили сопернику продлить эту серию всего лишь на девять минут. Хотя и по ходу этого коротенького отрезка успели дважды пробить в створ ворот Жозе Са. С третьей попытки счет был открыт. Вандерсон, в ходе быстрой атаки получивший огромную свободную зону слева, дважды простреливал в центр штрафной. Вторая попытка оказалась удачной: Уткин принял мяч и грамотно пробил в незащищенный угол ворот.

Сверхбыстрый гол – как раз то, что нужно для суперкамбэка! Еще мяч-другой, и мечта о Лиге чемпионов для «быков» начнет становиться реальностью. Но увы… Не прошло и минуты, как «Олимпиакос» забил ответный мяч. Снова результативную атаку организовал точным пасом с правого фланга Вальбуэна, а завершающий удар (возможно, не без легкого фола против Сергея Петрова) нанес Эль-Араби.

Когда первый шок прошел, и пришло осознание, что дополнительного времени уже точно не будет, а четыре забитых мяча ничего «быкам» не дают, подумалось, что если и пропускать такой обидный мяч, то лучше действительно в самом начале встречи. Ведь впереди еще уйма времени, чтобы попытаться сыграть в «Барселону» в том незабываемом матче с «ПСЖ». Ну или хотя бы в «Зенит» с минским «Динамо».

ТРАВМА ШАПИ ХУЖЕ ВЫЛЕТА ИЗ ЛЧ?

А еще не удавалось отделаться от ощущения, что «Краснодару» продолжает ставить препятствия на пути в Лигу чемпионов пресловутая Португалия. Мало было пройти «Порту» – теперь нашему клубу снова противостояли несколько игроков с Пиренейского полуострова (Са, Рубен Семеду, Даниэл Поденсе) в составе «Олимпиакоса» плюс главный тренер – тоже португалец.

Постепенно «Краснодар» пришел в себя и начал выстраивать одну атаку за другой. Получилось несколько неплохих подходов, но тут произошла еще одна неприятность: захромал и покинул поле Сулейманов. Без Шапи-гола шансы «быков» на сверхрезультативный второй тайм снижались почти до нуля.

Тем не менее, даже с прицелом на будущее (а команде Мусаева все равно играть в Лиге Европы в нынешнем сезоне, да и к Лиге чемпионов следует постепенно привыкать) было любопытно понаблюдать, какие резервы сможет вытащить из себя команда, чтобы достойно завершить эту отборочную кампанию. К сожалению, сразу после перерыва болельщики увидели худший образец несобранности и потери концентрации. Пока полкоманды хозяев были готовы вступить в дискуссию с лайнсменом, от кого мяч покинул поле, гости быстренько вбросили аут, все тот же Вальбуэна прострелил на линию вратарской, а все тот же Эль-Араби удачно подставил ногу.

Вот это и называется – нет худа без добра. Не получи Герреро повреждение на разминке перед матчем – не образовалась бы в атаке «Олимпиакоса» французская связка Вальбуэна – Эль-Араби. А может, и не было бы дубля форварда с арабскими корнями…

Пока «Краснодар» собирался с последними силами, чтобы хотя бы уйти от домаш него поражения, гости в лице неугомонного Эль-Араби могли забить и третий – выручил Крицюк. А затем голкипер вытащил мяч из-под перекладины после удара Вальбуэна (рост 167 см) головой (!).

В оставшиеся полтайма соперники, по сути, доигрывали матч, изредка развлекая публику обоюдными голевыми моментами. То Вальбуэна обводящим ударом чуть промахнется мимо девятки, то Иван Игнатьев со штрафного зарядит прямо в руки Са, то Крицюк потащит коварный удар Поденсе. А вот несколько подряд «горчичников», заработанных игроками «Краснодара» в концовке, были совершенно ни к чему. Это тоже своеобразная зарубка на лигочемпионское будущее: риск дисквалификаций нужно минимизировать, особенно в тех случаях, когда на поле уже почти ничего не решается.

Таким образом, «быки» не сумели сломать печальную для российских клубов традицию. Пять раз наша страна могла получить третьего представителя в основной сетке Лиги чемпионов – и все пять попыток (уже с учетом нынешней краснодарской) оказались неудачными…

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответный матч

«Краснодар» (Россия) – «Олимпиакос» (Пирей, Греция) – 1:2 (1:1)

Голы: Уткин (Вандерсон), 10 – 1:0. Эль-Араби (Вальбуэна), 11 – 1:1. Эль-Араби (Вальбуэна), 48 – 1:2

«Краснодар»: Крицюк – Петров (Скопинцев, 56), Спайич (к), Фьолусон, Стоцкий – Олссон, Вилена, Уткин (И.Игнатьев, 67) – Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон

«Олимпиакос»: Са – Эль-Абдельауи (к), Рубен Семеду (П.А.Сиссе, 65), Мерья, Цимикас – Бухалакис, Гильерме – Масурас, Вальбуэна, Поденсе (М.Камара, 83) – Эль-Араби (Судани, 73)

Предупреждения: Стоцкий, 25. Намли, 70. Олссон, 75. Спайич, 76

Судья: Дамир Скомина (Словения)

27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 35 000 зрителей

Первый матч – 0:4