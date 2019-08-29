Георгий Джикия: Хочется извиниться за игру и результат перед болельщиками

- Мы очень расстроены, что не прошли дальше - сказал Джикия. - Пропустили нелепые мячи за три минуты. Даже не знаю, с чем это связано. Мы хорошо контролировали ход игры, имели хорошие подходы к воротам соперника, но все перечеркнули эти нелепые голы.

- Тил с Ларссоном не играли в Лиге Европы. Была ротация состава. Это создавало проблемы команде?

- Это качественные футболисты, которые очень нам помогают, и сегодня их не хватало.

- Тяжелый график сказывается на команде?

- Сегодня к концу второго таймы он уже сказывался.

- Что лично для вас означает вылет из Лиги Европы?

- Я расстроен, потому что все хотели попасть в групповой этап, но сегодня после матча надо сделать выводы и рассчитывать на сезон и кубок. Что нам еще остается?

- Успеете восстановиться к матчу с «Зенитом»?

- Я думаю, да. У нас есть два дня и мы бросим на эту игру все силы. А потом уже ребята отдохнут, кто не вызван в национальную сборную.

- У «Спартака» есть проблема с прохождением квалификации в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Это какая-то закономерность?

- Не стоит это связывать, потому что все матчи разные, разные соперники. Сегодня была совсем другая игра.

- Получается, что у нас ни один из трех клубов не прошел квалификацию: ни «Краснодар», ни «Спартак», ни «Арсенал». Это уровень нашего футбола?

- Это ведь отдельно взятые матчи, а не сборная, чтобы решать, чей футбол сильнее: голландский, греческий или российский.

- Но в Португалии, Голландии и Греции уровень футбола выше, чем в России?

- Я думаю, нет. Есть определенные команды, очень квалифицированные, которые проходят до определенных этапов, борются за выход из группы, но и у нас есть клубы, которые также будут представлять нашу страну в Лиге чемпионов. А что касается Лиги Европы, то так получилось, что кроме ЦСКА там не осталось команд.

- То, что игра с «Зенитом» так скоро - дает шанс реабилитироваться перед своими болельщиками. Это плюс?

- Конечно. Сегодня наши болельщики недовольны и этому есть объяснение. Поэтому хочется за сегодняшнюю игру и результат извиниться и тем болельщикам, которые сидели на трибунах до конца, хочу сказать огромное спасибо. А что касается «Зенита», это будет матч, который позволит забыть о сегодняшнем поражении.

- Хороший гол Бакаева и концовка матча сгладили впечатление?

- Возможно, это поможет нам в матче с «Зенитом».